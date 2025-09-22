Hatalmas kolosszust találtak Irakban

A valaha talált legnagyobb lamasszu Moszulban

Az iraki kulturális hatóságok rendkívüli bejelentést tettek: egy hatméteres lamasszut fedeztek fel Moszulban, az ókori Ninive területén.

A szárnyas bikát Eszahaddón király (i. e. 681–669) tróntermének romjai között találták

meg a Nabi Yunus lelőhelyen, a Jónás próféta mecset alatt. A felfedezést Ahmed Fakkak al-Badrani kulturális miniszter jelentette be az állami televízióban.

A lamasszu jelentősége

A lamasszu az asszír kultúrában védőistenség volt, bika- vagy oroszlántesttel, sasszárnyakkal és emberi fejjel. Általában a paloták kapuit őrizték, ahol egyszerre szimbolizálták a királyi hatalmat és védelmet nyújtottak a gonosz ellen. A legismertebb példányok ma a British Museumban és a Louvre-ban láthatók, 3,5-4,2 méteres magasságban. Ehhez képest a most feltárt hatméteres lamasszu minden ismert példányt felülmúl.

Lamasszu-pár Ninivéből (i. e. 860 körül) a British Museumban Fotó: Wikimedia Commons/Osama Shukir Muhammed Amin

A lelet Eszahaddón király palotájának főbejáratát őrizhette. A régészek szerint több terem vezetett a trónterembe, mindegyiket lamasszuk szegélyezték. A most előkerült szobor a pár egyik tagja lehetett, amely a birodalom hatalmát hirdette. Eszahaddón uralmát Babilon újjáépítése, egyiptomi hadjáratai és az asszír uralom kiterjesztése tette emlékezetessé.

Korábbi felfedezések Moszulban

A Nabi Yunus helyszínén már az 1990-es években találtak egy négyméteres lamasszut, 2021-ben pedig egy nagyobb példány került elő. Az új lelet azonban minden eddigit felülmúl, és a Ninivei Régiségek és Örökségek Felügyelőségének igazgatója szerint jelentősen növeli a terület régészeti és turisztikai jelentőségét.

Az ókori Mezopotámiában kultikus szerepe volt a hatalmas kőszobroknak, a lamasszuknak Fotó: Wikimedia Commons/Denis Bourez

Az ásatásokat az iraki hatóságok a Heidelbergi Egyetemmel közösen végzik. Tervben van egy múzeum létrehozása, amely az asszír és az iszlám örökséget integrálja. A régészek ékírásos táblákat is találtak, amelyek Szennácherib, Esarhaddon és Aszurbanipál feliratait őrzik. Ezek a források további adatokat nyújtanak az asszír hadjáratokról és a birodalom terjeszkedéséről.

Kulturális és tudományos hatás

A lamasszu felfedezése nemcsak régészeti szenzáció, hanem politikai és kulturális szempontból is meghatározó. Irak jelenleg kiemelt figyelmet fordít Moszul kulturális örökségének helyreállítására. A hatméteres szárnyas bika egyszerre jelképezi Asszíria birodalmi nagyságát és a térség újjáépítésének törekvéseit.