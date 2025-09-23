Julianus barát, aki megtalálta az ősmagyarokat



Julianus barát 1235-ben kelt útra többedmagával a hosszú és kalandos útjára az esztergomi dominikánus rendházból. Képzelük bele magunkat a helyzetébe, hogy mennyire izgalmas vállalkozás lehetett nekivágni napkeletnek, hogy rábukkanjunk a távolba szakadt őseinkre.

Fotó: Fortepan. Új Nemzedék

Kétszer is útra kelt Julianus barát

A XIII. század mostoha utazási viszonyai között különösen bátor tett volt Julianus baráté, aki nekiindult a hosszú és veszélyes útnak, hogy Magna Hungariában viszontlássa azokat a magyarokat, akik a népvándorlás során ott maradtak és nem jöttek tovább honfoglaló őseinkkel a Kárpát-medencébe.

A sok viszontagság árán létrejött találkozásnak kölcsönösen nagyon örültek és megértették egymást, nem voltak nyelvi nehézségeik.

Julianus összesen két utat tett meg. Nem egyedül, hanem négy szerzetestársával, köztük Gerhardus páterrel indult keletre. Mindkát utazásról készített feljegyzéseit a Vatikáni Levéltár őrzi.

IV. Béla király. forrás: Wikimedia Commons

Jezsuita szerzetes fedezte fel újra a dokumentumokat

Külön érdekessége Julianus értékes történelmi dokumentumainak, hogy 1695-ben Cseles Márton jezsuita szerzetes fedezte fel ezeket újra, majd 1745-ben Desericzky Ince piarista szerzetes ki is adta „De initiis ac majoribus Ungarorum" című kötetében. Az útjukat a következőképpen rekonstruálták: 1235-ben az Esztergom melletti Újfaluból vezetett az útjuk Konstantinápolya-írta meg a Gyergyói Hírlap 2017-ben. Onnan áthajóztak a Fekete-tengeren és a mai Tamanyban kötöttek ki. Onnan eljutottak Torgikánba, ahol az alánok éltek. Fél évet ott töltöttek, magyarokat viszont nem találtak.

Két szerzetes feladta az expedíciót és visszaindult Magyarországra

Julianus és Gerhardus sivatagos területen folytatták tovább útjukat. 37 napig menteltek kétségbeejtő körülmények között, mire elértek Bunda városába.

Ekkor a viszontagságos út miatt megbetegedett Gerhardus páter meghalt.

Julianus biztonsági okokból nem egyedül folytatta az útját, hanem egy muzulmán imám társaságában akivel együtt érkeztek meg a volgai Bolgárországba.

Julianus barát szobra a Budai Várban. forrás: Wikimedia Commons.

Jószerencse kísérte Julianus barát útját

Itt végre a jószerencse Julianus mellé szegődött. Megismerkedett egy magyar asszonnyal, aki elmagyarázta a magyarokhoz vezető utat. Julianus barát az asszony útbaigazítása alapján két nap járóföldre meg is találta az ősmagyarokat. Nagyon megörültek a találkozásnak, megértették egymást, másrészt az ősmagyarok beszámoltak Julianusnak a fenyegető mongol veszedelemről, amelynek hírét Julianus hozta el IV. Bélának.