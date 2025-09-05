Arénabarna medveMúlt-korókori rómaiakgladiátorharcrégészeti leletSzerbia

Medvekoponya árulkodik a gladiátorjátékok véres kegyetlenségéről

Egy Szerbiában feltárt barnamedve-koponya az első közvetlen bizonyíték arra, hogy a római gladiátorjátékok során vadállatokat kényszerítettek véres szereplésre. A sérülései és a fertőzés nyomai árulkodnak a fogság éveiről és a brutalitásról, amely az arénák világát jellemezte.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 09. 05. 19:48
Gladiátor és barna medve életre-halálra folytott küzdelme az arénában Fotó: Open AI
A barnamedve és a gladiátorjátékok kapcsolata

A mai Szerbia területén, egy római kori amfiteátrum közelében előkerült barnamedve-koponya új fényt vet az ókori gladiátorjátékok kegyetlenségére. A mintegy 1700 éves maradványok szerint az állat évekig fogságban élt, súlyos sérülésekkel és fertőzésekkel küzdött, mielőtt elpusztult.

Az ókori Róma arénáiban véres küzdelmek zajlottak a nép szórakoztatására (Fotó: Wikimedia Commons)

 „Nem tudjuk biztosan, hogy a medve közvetlenül az arénában halt-e meg, de a bizonyítékok egyértelműen utalnak arra, hogy a sérüléseket a látványosság során szenvedte el” – magyarázta Nemanja Markovics, a belgrádi Régészeti Intézet tudományos főmunkatársa a Live Science-nek.

A viminaciumi amfiteátrum világa

Az arénát a Kr. u. II. században építették, ovális formájával és magas falaival mintegy 7000 néző befogadására volt alkalmas. A koponya egyéb állati csontokkal együtt került elő, köztük egy leopárd maradványaival. A kutatók szerint az arénában leölt állatokat a közelben darabolták fel, a húsukat szétosztották, a csontjaikat pedig egyszerűen eldobták.

A cirkuszi játékok népszerű programjai voltak, amikor a gladiátorok vadállatokkal küzdöttek  meg életre-halálra (Fotó: Study Finds)

A római gladiátorjátékok során a medvéket többféle szerepre kényszerítették. 

Harcoltak vadászatra kiképzett gladiátorok, a venatoresek ellen, küzdöttek más vadállatokkal, de részt vettek kivégzésekben is, vagy betanított mutatványokat adtak elő. Az ősi DNS-vizsgálatok kimutatták, hogy a viminaciumi barnamedve hím volt, a környékről származott, és halálakor körülbelül hatéves lehetett. A radiokarbonos kormeghatározás szerint a Kr. u. 240 és 350 közötti időszakban pusztult el, amikor az arénában rendszeresen rendeztek gladiátorjátékokat.

Brutális nyomok a csontokon

A koponyán egy nagy sérülés nyomai láthatók, ami részben begyógyult, de súlyos fertőzést okozott. A tanulmány szerint ezt a traumát egy lándzsával felszerelt venator idézhette elő. Az állkapcson szintén fertőzésre utaló jelek voltak, míg a szemfogak rendellenes kopása a fogság sajátos következménye: a medvék gyakran rágják a ketrec rácsait.

A vadállatokat bizarr látványosságként kivégzésekhez is felhasználták az arénákban (Fotó: History.com)

Ezt a medvét valószínűleg évekig tartották fogságban, így többször is felléphetett a viminaciumi látványosságokon

– mondta Markovics. Bár írott források is említik a barnamedvék felhasználását az arénákban, a most előkerült koponya az első közvetlen régészeti bizonyíték erre. A felfedezés bepillantást enged a római gladiátorjátékok brutalitásába, és megmutatja, milyen kegyetlen sors várt azokra az állatokra, amelyeket az emberek szórakoztatására hajtottak ki a porondra.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 



 

