Ötezer éves titok: új tündérházakat tártak fel Szardínián

Új tündérházak Szardínián

A szardíniai hatóságok július 29-én jelentették be, hogy három új tündérházat tártak fel Sassari és Nuoro tartomány területén. Szardínia, a Földközi-tenger gyöngyszeme Korzikától délre, nemcsak strandjairól, hanem ősi romjairól is híres.

Az egyik feltárt sírkamra (Fotó: Sassari és Nuoro megyék Régészeti, Képzőművészeti és Tájvédelmi Felügyelősége)

A sziklába vájt kamrákat a helyiek domus de janas néven ismerik.

Bár a név „tündérházakat” jelent, valójában több mint 5000 éves temetkezési helyekről van szó,

amelyek a késő neolitikum és a rézkor idejére nyúlnak vissza. A legutóbbi ásatások előtt 17 ilyen sírkamrát tartottak számon, most a szám 20-ra emelkedett.

A felfedezés körülményei

A régészek a talaj jellegzetességei alapján gyanították, hogy új sírok rejtőzhetnek a felszín alatt. A feltárás során valóban három új kamra került elő, legyezőszerű elrendezésben a központi tűzhelysírból kiindulva. A képeken jól látszik, ahogy a kutatók óvatosan tisztították a sziklába vájt üregeket.

Gazdag leletanyag

A Sassari és Nuoro Superintendencia közleménye szerint számos értékes tárgy került elő. Köztük csákányok, orsóforgó, kis zöldköves balta, valamint obszidián- és kerámiatöredékek. A legösszetettebb sírt – amelyet a római vázák sírjának neveztek – festett falsáv és több mint 30 római kori kerámialelet gazdagította. Ezek között olajlámpák, korsók és tányérok voltak, kiváló állapotban.

Neolit temetkezés Szardínián (Fotó: Wikimedia Commons/Gianf84)

A hivatalos közlemény kiemelte: „Ez az új felfedezés gazdagítja a domus de janasról szerzett ismereteket.” A sziklasírok gyakran domborművekkel idézték meg az élők házait, és mágikus-vallási rítusokhoz kapcsolódó szimbolikus díszítésekkel ékesítették őket. A most feltárt sírok a Sant’Andrea Priu régészeti komplexumhoz tartoznak, amelyet nemrég az UNESCO a világörökség részévé nyilvánított.

