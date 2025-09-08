Rendkívüli

Emberölés előkészülete miatt jelentették fel Krúbit

SzardíniaMúlt-korrégészeti feltárásarcheológiaújkőkor

Ötezer éves titok: új tündérházakat tártak fel Szardínián

Szardínia szigetén három új tündérházat fedeztek fel a régészek. Az 5000 éves sziklasírok értékes leleteket és festett falakat rejtettek, amelyek bepillantást engednek a neolitikus közösségek életébe és a római kor emlékeibe.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 09. 08. 12:31
Szardínia gazdag történelmi örökséggel rendelkezik. Egy bronzkori építmény a szigeten Fotó: Wikimedia Commons
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Új tündérházak Szardínián

A szardíniai hatóságok július 29-én jelentették be, hogy három új tündérházat tártak fel Sassari és Nuoro tartomány területén. Szardínia, a Földközi-tenger gyöngyszeme Korzikától délre, nemcsak strandjairól, hanem ősi romjairól is híres.

Az egyik feltárt sírkamra (Fotó: Sassari és Nuoro megyék Régészeti, Képzőművészeti és Tájvédelmi Felügyelősége)

A sziklába vájt kamrákat a helyiek domus de janas néven ismerik. 

Bár a név „tündérházakat” jelent, valójában több mint 5000 éves temetkezési helyekről van szó, 

amelyek a késő neolitikum és a rézkor idejére nyúlnak vissza. A legutóbbi ásatások előtt 17 ilyen sírkamrát tartottak számon, most a szám 20-ra emelkedett.

A felfedezés körülményei

A régészek a talaj jellegzetességei alapján gyanították, hogy új sírok rejtőzhetnek a felszín alatt. A feltárás során valóban három új kamra került elő, legyezőszerű elrendezésben a központi tűzhelysírból kiindulva. A képeken jól látszik, ahogy a kutatók óvatosan tisztították a sziklába vájt üregeket.

Gazdag leletanyag

A Sassari és Nuoro Superintendencia közleménye szerint számos értékes tárgy került elő. Köztük csákányok, orsóforgó, kis zöldköves balta, valamint obszidián- és kerámiatöredékek. A legösszetettebb sírt – amelyet a római vázák sírjának neveztek – festett falsáv és több mint 30 római kori kerámialelet gazdagította. Ezek között olajlámpák, korsók és tányérok voltak, kiváló állapotban.

Neolit temetkezés Szardínián (Fotó: Wikimedia Commons/Gianf84)

A hivatalos közlemény kiemelte: „Ez az új felfedezés gazdagítja a domus de janasról szerzett ismereteket.” A sziklasírok gyakran domborművekkel idézték meg az élők házait, és mágikus-vallási rítusokhoz kapcsolódó szimbolikus díszítésekkel ékesítették őket. A most feltárt sírok a Sant’Andrea Priu régészeti komplexumhoz tartoznak, amelyet nemrég az UNESCO a világörökség részévé nyilvánított. 

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekSztálin

Nyílt levél Vlagyimir Putyinnak

Tóth Tamás Antal avatarja

Az önök oktatási rendszere megbukott!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.