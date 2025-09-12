Rendkívüli

Ritka ókeresztény lelet került elő Abu-Dzabiban

Az Egyesült Arab Emírségekben ritka ókeresztény leletet tártak fel: egy VII–VIII. századi keresztet Sir Bani Yas-szigetén. A felfedezés új bizonyítékot ad a korai kereszténység jelenlétére a Perzsa-öbölben, és betekintést nyújt a régió vallási együttélésének történetébe.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 09. 12. 15:10
Ritka ókeresztény lelet került elő Abu-Dzabiban Fotó: Kulturális és Turisztikai Minisztérium/Abu-Dzabi
Az ókeresztény lelet felfedezése

Az augusztusban bejelentett ókeresztény leletet Abu-Dzabi kulturális és idegenforgalmi minisztériuma ismertette. A Sir Bani Yas-szigeten talált kereszt egy 30 éve zajló ásatás legjelentősebb lelete. A régészek szerint a tárgy egy VII–VIII. században épült kolostorhoz kötődik.

Az ókeresztény kolostor feltárt romjai a Sir Bani Yas-szigeten (Fotó: Experience Abu-Dhabi)

A kereszt egy gipszlapra öntött plakett, amelyet a szerzetesek spirituális elmélkedéshez használhattak. Bár idővel összetört, a szakembereknek sikerült rekonstruálniuk.

A kolostor és közössége

A kolostor egy nagyobb komplexum része volt, amely templomot és olyan helyiségeket foglalt magában, ahol a rangidős szerzetesek visszavonulhattak az aszketikus életre. A tisztviselők szerint a kereszt stílusa párhuzamba állítható iraki és kuvaiti leletekkel, sőt, az ókori Irakból származó keleti egyházhoz köthető.

A kolostor a VII-VIII. században épült (Fotó: Arkeonews)

A kereszténység Kr. u. 300 és 500 között terjedt el az Arab-félszigeten. 

Az arab hódítások után a mai Abu-Dzabi területén keresztények és muszlimok békésen éltek együtt. A kolostort Kr. u. 800 előtt hagyták el, erőszak nélkül.

Abu-Dzabiban békésen élt egymás mellett az iszlám és a kereszténység (Fotó: Wikimedia Commons/Nord794ub )

Mohamed Khalifa Al Mubarak, a kulturális és idegenforgalmi osztály elnöke a felfedezést „az Egyesült Arab Emírségek mély és tartós értékei, az együttélés és a kulturális nyitottság erőteljes bizonyítékának” nevezte. Hozzátette: „A békés együttélés nem modern találmány, hanem régiónk történelmének része.”

Lelőhely a mai látogatóknak

A Sir Bani Yas-sziget ma luxusüdülőhelyeiről és vadrezervátumáról ismert, de kulturális öröksége is látogatható. A templom és a kolostor helyszíne nyitva áll a nagyközönség előtt. 

A kiállításon több korábbi ásatás lelete is látható: üvegkelyhek, kereszt alakú stukkó és egy skorpiómotívumos pecsét.

A látogatóközpont mellett egy többvallású templom is épült, amelyet a feltárt ókori kolostor ihletett. Ez újabb lehetőséget ad arra, hogy a helyszín a vallási turizmus és a kulturális örökség központja legyen.

The archaeological of the 7th-8th century Church and Monastery site on Sir Bani Yas Island, Abu Dhabi. February 5, 2025. Photo credit: Ahmed Ramzan for The National
A régészeti látogatóközpont  Sir Bani Yas-szigetén (Fotó: Ahmed Ramzan / Ahmed Ramzan)

Az ókeresztény leletek mindig nagy figyelmet keltenek a tudományban. A Sir Bani Yas-szigeti kereszt és kolostor nemcsak a Perzsa-öböl múltját gazdagítja, hanem a vallási együttélés korai példáját is bemutatja, amely napjainkban is aktuális üzenettel bír.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

