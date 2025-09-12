Ritka ókeresztény lelet került elő Abu-Dzabiban

Az ókeresztény lelet felfedezése

Az augusztusban bejelentett ókeresztény leletet Abu-Dzabi kulturális és idegenforgalmi minisztériuma ismertette. A Sir Bani Yas-szigeten talált kereszt egy 30 éve zajló ásatás legjelentősebb lelete. A régészek szerint a tárgy egy VII–VIII. században épült kolostorhoz kötődik.

Az ókeresztény kolostor feltárt romjai a Sir Bani Yas-szigeten (Fotó: Experience Abu-Dhabi)

A kereszt egy gipszlapra öntött plakett, amelyet a szerzetesek spirituális elmélkedéshez használhattak. Bár idővel összetört, a szakembereknek sikerült rekonstruálniuk.

A kolostor és közössége

A kolostor egy nagyobb komplexum része volt, amely templomot és olyan helyiségeket foglalt magában, ahol a rangidős szerzetesek visszavonulhattak az aszketikus életre. A tisztviselők szerint a kereszt stílusa párhuzamba állítható iraki és kuvaiti leletekkel, sőt, az ókori Irakból származó keleti egyházhoz köthető.

A kolostor a VII-VIII. században épült (Fotó: Arkeonews)

A kereszténység Kr. u. 300 és 500 között terjedt el az Arab-félszigeten.

Az arab hódítások után a mai Abu-Dzabi területén keresztények és muszlimok békésen éltek együtt. A kolostort Kr. u. 800 előtt hagyták el, erőszak nélkül.

Abu-Dzabiban békésen élt egymás mellett az iszlám és a kereszténység (Fotó: Wikimedia Commons/Nord794ub )

Mohamed Khalifa Al Mubarak, a kulturális és idegenforgalmi osztály elnöke a felfedezést „az Egyesült Arab Emírségek mély és tartós értékei, az együttélés és a kulturális nyitottság erőteljes bizonyítékának” nevezte. Hozzátette: „A békés együttélés nem modern találmány, hanem régiónk történelmének része.”

Lelőhely a mai látogatóknak

A Sir Bani Yas-sziget ma luxusüdülőhelyeiről és vadrezervátumáról ismert, de kulturális öröksége is látogatható. A templom és a kolostor helyszíne nyitva áll a nagyközönség előtt.

A kiállításon több korábbi ásatás lelete is látható: üvegkelyhek, kereszt alakú stukkó és egy skorpiómotívumos pecsét.

A látogatóközpont mellett egy többvallású templom is épült, amelyet a feltárt ókori kolostor ihletett. Ez újabb lehetőséget ad arra, hogy a helyszín a vallási turizmus és a kulturális örökség központja legyen.

A régészeti látogatóközpont Sir Bani Yas-szigetén (Fotó: Ahmed Ramzan / Ahmed Ramzan)

Az ókeresztény leletek mindig nagy figyelmet keltenek a tudományban. A Sir Bani Yas-szigeti kereszt és kolostor nemcsak a Perzsa-öböl múltját gazdagítja, hanem a vallási együttélés korai példáját is bemutatja, amely napjainkban is aktuális üzenettel bír.

