Ritka ókeresztény lelet került elő Abu-Dzabiban

Az ókeresztény lelet felfedezése
Az augusztusban bejelentett ókeresztény leletet Abu-Dzabi kulturális és idegenforgalmi minisztériuma ismertette. A Sir Bani Yas-szigeten talált kereszt egy 30 éve zajló ásatás legjelentősebb lelete. A régészek szerint a tárgy egy VII–VIII. században épült kolostorhoz kötődik.
A kereszt egy gipszlapra öntött plakett, amelyet a szerzetesek spirituális elmélkedéshez használhattak. Bár idővel összetört, a szakembereknek sikerült rekonstruálniuk.
A kolostor és közössége
A kolostor egy nagyobb komplexum része volt, amely templomot és olyan helyiségeket foglalt magában, ahol a rangidős szerzetesek visszavonulhattak az aszketikus életre. A tisztviselők szerint a kereszt stílusa párhuzamba állítható iraki és kuvaiti leletekkel, sőt, az ókori Irakból származó keleti egyházhoz köthető.
A kereszténység Kr. u. 300 és 500 között terjedt el az Arab-félszigeten.
Az arab hódítások után a mai Abu-Dzabi területén keresztények és muszlimok békésen éltek együtt. A kolostort Kr. u. 800 előtt hagyták el, erőszak nélkül.
Mohamed Khalifa Al Mubarak, a kulturális és idegenforgalmi osztály elnöke a felfedezést „az Egyesült Arab Emírségek mély és tartós értékei, az együttélés és a kulturális nyitottság erőteljes bizonyítékának” nevezte. Hozzátette: „A békés együttélés nem modern találmány, hanem régiónk történelmének része.”
Lelőhely a mai látogatóknak
A Sir Bani Yas-sziget ma luxusüdülőhelyeiről és vadrezervátumáról ismert, de kulturális öröksége is látogatható. A templom és a kolostor helyszíne nyitva áll a nagyközönség előtt.
A kiállításon több korábbi ásatás lelete is látható: üvegkelyhek, kereszt alakú stukkó és egy skorpiómotívumos pecsét.
A látogatóközpont mellett egy többvallású templom is épült, amelyet a feltárt ókori kolostor ihletett. Ez újabb lehetőséget ad arra, hogy a helyszín a vallási turizmus és a kulturális örökség központja legyen.
Az ókeresztény leletek mindig nagy figyelmet keltenek a tudományban. A Sir Bani Yas-szigeti kereszt és kolostor nemcsak a Perzsa-öböl múltját gazdagítja, hanem a vallási együttélés korai példáját is bemutatja, amely napjainkban is aktuális üzenettel bír.
