Mi lesz a TikTokkal? Megszűnik? Átalakul? Amerika és Kína kiegyezett?

A kínai tulajdonban lévő alkalmazás betiltásának ötlete Trump elnöktől származik, aki még előző ciklusában, 2020-ban azt nyilatkozta, a TikTok nemzetbiztonsági veszélyt jelent. Az amerikai kongresszus tavaly elsöprő többséggel megszavazta, hogy tiltsák be az alkalmazást, ha a cég nem válik meg kínai tulajdonosaitól. Trump már hivatalba lépésének első napján végrehajtási rendeletet írt alá a tiltás halasztásáról, amit azóta többször is meghosszabbítottak.

Merre van a menekülőút?

A Fehér Ház jelezte, hamarosan megállapodnak Kínával a TikTok tulajdonjogának amerikai vállalatra történő átruházásáról. Donald Trump várhatóan a héten aláírja az elnöki rendeletet, amely szerint egy befektetői csoport átveheti a közösségimédia-vállalat működtetését az Egyesült Államokban.

Fehér házi tisztviselő nyilatkozta, hogy a TikTok ajánlórendszerét az Oracle technológiai óriás fogja ellenőrizni, és egy új, amerikai befektetők bevonásával létrehozott közös vállalat fogja üzemeltetni. Széles körben terjedő iparági pletykák szerint Rupert és Lachlan Murdoch is a megállapodás részesei lesznek.

Az amerikai elnök pénteken telefonon társalgott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és a Truth Socialon közölte, a beszélgetés „nagyon jó” volt, és hogy nagyra értékeli a „TikTok jóváhagyását”. Még a hét elején mindkét kormány vezetői Madridban, Spanyolországban találkoztak, hogy többek között a TikTok tulajdonjogáról megállapodást kössenek.

Hogyan tovább?

Az a cél tehát, hogy a TikTok továbbra is működjön az Egyesült Államokban, de új tulajdonosokkal, akik nem állnak kapcsolatban Kínával. A törvényhozók szerint ugyanis a kínai ByteDance vállalat a tulajdonában lévő közösségimédia-alkalmazást – 180 millió amerikai felhasználóval – Peking felhasználhatja propaganda terjesztésére és a felhasználók manipulálására.

Ezért most a TikTok algoritmusát – azt a technológiát, amely meghatározza, hogy a felhasználók mit látnak a hírfolyamukban – amerikai felhasználói adatokkal újratanítják.

A TikTok algoritmusa olyan mesterségesintelligencia-alapú rendszer, ami a felhasználók viselkedése és preferenciái alapján dönti el, milyen videókat mutat meg nekik a For You (Neked) oldalon.

Személyre szabás: Az algoritmus figyeli, milyen videókat nézünk végig, miket lájkolunk, kommentünk, osztunk meg, és melyeket görgetünk el. Ezen adatok alapján létrehoz egy profilt, és olyan tartalmakat kínál, amelyek a legnagyobb valószínűséggel lekötnek minket.

Visszajelzési hurok: Minél többet használjuk az alkalmazást, annál jobban megismeri az algoritmus az ízlésünket. Ez egy folyamatos tanulási folyamat, amit minden egyes interakció tovább finomít.

Cél: Az algoritmus legfőbb célja, hogy a lehető legtöbb időt töltsük az alkalmazásban, és aktívan részt vegyünk a tartalomfogyasztásban. Ezt úgy éri el, hogy rendkívül releváns és addiktív tartalmakat biztosít.

Trump elnök várhatóan a héten aláír egy végrehajtási rendeletet, amely meghatározza, hogyan fog a TikTok megfelelni az amerikai nemzetbiztonsági követelményeknek.