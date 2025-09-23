tiktok algoritmusOracleTikTokTrumpközösségi média

Mi lesz a TikTokkal? Megszűnik? Átalakul? Amerika és Kína kiegyezett?

A TikTok jövője több mint egy éve teljesen bizonytalan. Most talán ott tartunk, hogy Donald Trump és Hszi Csin-ping megállapodása értelmében az algoritmusát áttanítják amerikai felhasználói adatokra.

Bíró Zoltán István
2025. 09. 23. 14:18
Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára szerint megállapodás született az Egyesült Államok és Kína között, melynek értelmében a TikTok algoritmusát és adatait Amerika ellenőrzi Forrás: Getty Images
A kínai tulajdonban lévő alkalmazás betiltásának ötlete Trump elnöktől származik, aki még előző ciklusában, 2020-ban azt nyilatkozta, a TikTok nemzetbiztonsági veszélyt jelent. Az amerikai kongresszus tavaly elsöprő többséggel megszavazta, hogy tiltsák be az alkalmazást, ha a cég nem válik meg kínai tulajdonosaitól. Trump már hivatalba lépésének első napján végrehajtási rendeletet írt alá a tiltás halasztásáról, amit azóta többször is meghosszabbítottak.

Merre van a menekülőút?

A Fehér Ház jelezte, hamarosan megállapodnak Kínával a TikTok tulajdonjogának amerikai vállalatra történő átruházásáról. Donald Trump várhatóan a héten aláírja az elnöki rendeletet, amely szerint egy befektetői csoport átveheti a közösségimédia-vállalat működtetését az Egyesült Államokban.

Fehér házi tisztviselő nyilatkozta, hogy a TikTok ajánlórendszerét az Oracle technológiai óriás fogja ellenőrizni, és egy új, amerikai befektetők bevonásával létrehozott közös vállalat fogja üzemeltetni. Széles körben terjedő iparági pletykák szerint Rupert és Lachlan Murdoch is a megállapodás részesei lesznek.

Az amerikai elnök pénteken telefonon társalgott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, és a Truth Socialon közölte, a beszélgetés „nagyon jó” volt, és hogy nagyra értékeli a „TikTok jóváhagyását”. Még a hét elején mindkét kormány vezetői Madridban, Spanyolországban találkoztak, hogy többek között a TikTok tulajdonjogáról megállapodást kössenek.

Hogyan tovább?

Az a cél tehát, hogy a TikTok továbbra is működjön az Egyesült Államokban, de új tulajdonosokkal, akik nem állnak kapcsolatban Kínával. A törvényhozók szerint ugyanis a kínai ByteDance vállalat a tulajdonában lévő közösségimédia-alkalmazást – 180 millió amerikai felhasználóval – Peking felhasználhatja propaganda terjesztésére és a felhasználók manipulálására.

Ezért most a TikTok algoritmusát – azt a technológiát, amely meghatározza, hogy a felhasználók mit látnak a hírfolyamukban – amerikai felhasználói adatokkal újratanítják.

A TikTok algoritmusa olyan mesterségesintelligencia-alapú rendszer, ami a felhasználók viselkedése és preferenciái alapján dönti el, milyen videókat mutat meg nekik a For You (Neked) oldalon.
Személyre szabás: Az algoritmus figyeli, milyen videókat nézünk végig, miket lájkolunk, kommentünk, osztunk meg, és melyeket görgetünk el. Ezen adatok alapján létrehoz egy profilt, és olyan tartalmakat kínál, amelyek a legnagyobb valószínűséggel lekötnek minket.
Visszajelzési hurok: Minél többet használjuk az alkalmazást, annál jobban megismeri az algoritmus az ízlésünket. Ez egy folyamatos tanulási folyamat, amit minden egyes interakció tovább finomít.
Cél: Az algoritmus legfőbb célja, hogy a lehető legtöbb időt töltsük az alkalmazásban, és aktívan részt vegyünk a tartalomfogyasztásban. Ezt úgy éri el, hogy rendkívül releváns és addiktív tartalmakat biztosít.

Trump elnök várhatóan a héten aláír egy végrehajtási rendeletet, amely meghatározza, hogyan fog a TikTok megfelelni az amerikai nemzetbiztonsági követelményeknek.

Nem tudni, a kínai kormány jóváhagyta-e ezt a megállapodást, vagy megkezdte-e a végrehajtásához szükséges szabályozási lépéseket. A Fehér Ház azonban magabiztosnak tűnik abban, hogy megszerezte Kína jóváhagyását.

Amerikai adatok amerikai szervereken

A TikTok állítása szerint a 180 millió amerikai felhasználó adatait már az Oracle szerverein tárolják egy meglévő, Project Texas nevezetű megállapodás keretében.

A Fehér Ház magas rangú tisztviselője azt nyilatkozta, Trump elnök megállapodása értelmében egy óriásvállalat fog átfogó szerepet vállalni az alkalmazás üzemeltetésében. Utóbbi magában foglalja az app alapjául szolgáló forráskód és ajánlórendszer auditálását és vizsgálatát, valamint az amerikai felhasználók számára történő újraépítését, kizárólag amerikai felhasználói adatok felhasználásával.

Hazafias befektetők

Az egyre több csúcstechnológiával foglalkozó vállalat, köztük a ChatGPT-t gyártó OpenAI számára felhőalapú számítástechnikai infrastruktúrát biztosító Oracle-ről régóta keringenek pletykák, hogy kiemelt szerepet játszik Trump elnök megállapodásában.

Annyira megnőtt az adatközpontok iránti kereslet a mesterséges intelligenciával foglalkozó vállalatok körében, hogy az egekbe emelkedik a cég részvényeinek árfolyama. Rövid időre társalapítója és elnöke, Larry Ellison még Elon Muskot is megelőzte, és a világ leggazdagabb embere lett. Most csak a második leggazdagabb a világon.

A TikTok-üzlet értéke valószínűleg több milliárd dollárra rúghat.

Néhányan veszélyekre is figyelmeztetnek. Köztük Jasmine Enberg, az eMarketer vezető közösségimédia-elemzője azt állítja, a TikTok működésének (algoritmusának) változásai azzal a kockázattal járhatnak, hogy elriaszthatják a felhasználókat az apptól, illetve csökkenthetik annak piaci értékét az alkotók, a márkák és a befektetők számára.

