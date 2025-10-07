Belső-Ázsiából érkeztek az avarok – az archeogenetika hozott áttörést a kutatásokban

Az avarok voltak az első olyan nép, amelynek tagjai megkeresztelkedtek a Kárpát-medencében. Ugyanis, amikor Nagy Károly császár (768–814) meghódította a Dunántúl területét és leigázta az ott élő avarokat, ők áttértek a keresztény hitre.

Avarok vezére volt Baján kagán

Az avarok száguldó harcosokként érkeztek a Kárpát-medencébe

Az avarok a népvándorlás során 568-ban érkeztek a Kárpát-medencébe, amikor szövetségben a longobárdokkal, legyőzték az itt élő gepida törzseket. Vida Tivadar régész és Szécsényi Nagy Anna archeogenetikus, a HistoGenes projekt keretében vizsgálja az avarok eredetét, történetét. Ugyanis a genetika, a DNS-vizsgálatok forradalma lehetővé teszi, hogy az avarokra és más népvándorlás kori népekre vonatkozó írásos forrásokat összevessük a csontleletekkel.

Több mint 6000 személy maradványait vizsgálják a nemzetközi együttműködése keretében (Osztrák Tudományos Akadémia, a német Max Planck Institute, a princetoni Institute for Advanced Study, továbbá az ELTE Régészettudományi Intézete). Az avarokat szokták száguldó népként is emlegetni, 7000 kilométeres utat tettek meg rekordgyorsasággal nemcsak a harcosok, hanem családjaik is.

Az avarok Belső-Ázsiából, kalandos úton érkeztek

A 2020-ban indult kutatás eredményei azt támasztják alá, hogy az avarok a belső-ázsiai Zsuanzsuan Birodalomból származtak, melyre megsemmisítő vereséget mértek a türkök 552-ben. Ők korábban eredményesen támadták a kínaiakat. Az 552-es dátum azért fontos, mert már 568-ban biztosan a Kárpát-medencében voltak. Hétezer kilométer 14 év alatt – ez a kor viszonyai között lenyűgöző gyorsaságú vándorlás.

Avar övcsat griffmadárral, VIII. század. Forrás: Wikimedia Commons

Amikor Konstantinápolyba érkeztek, bizánci történetírók szerint csődület támadt körülöttük, csodájára jártak a hosszú copfú harcosoknak.

Az archeogenetika eredményei tehát egy több évszázados történeti vitát döntöttek el az avarok származására vonatkozóan.

Szintén kalandozó nép voltak, vezérük a kagán, fő szállásterületük a Duna–Tisza közére terjedt ki. A kunbábonyi homokbányában különösen gazdag fejedelmi sírlelet került elő.

Baján kagánt és leszármazottjait istenként tisztelték. Baján volt az avarok Attilája: kiemelkedően tehetséges férfiú. Baján nemcsak kiváló hadvezér volt, a sztyeppei harcmodor avatott tudója is, hanem jó diplomata.

Harcosaik eljutottak egészen Bizáncig.