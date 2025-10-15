Az amerikai maffia véres története

A véres kezdet: bandák harca a szesztilalom idején

Az 1920-as évek Amerikáját a szesztilalom aranykora és a bűnözés robbanása jellemezte. Az olasz, ír és zsidó bűnszervezetek a feketepiacon hatalmas vagyonokra tettek szert. A hatalomért azonban véres harc folyt – különösen New Yorkban, ahol Joe Masseria és Salvatore Maranzano bandái uralták a terepet.

Az 1920-as évek volt az amerikai alkoholtilalom aranykora Fotó: Variety.com

A Castellammarese-háború (1930–1931) két évig tartó belháború volt, amely számos gyilkossággal, árulással és utcai leszámolással járt. Végül Maranzano került fölénybe, és rövid ideig őt tartották „minden főnök főnökének” (capo di tutti i capi).

Lucky Luciano: a modern maffia megalkotója

Charles „Lucky” Luciano felismerte, hogy a maffia nem maradhat fenn állandó háborúban. 1931-ben megszervezte Maranzano meggyilkolását, és ezzel véget vetett a régi világbeli feudális struktúrának. Helyette üzleti logikára épülő, racionális rendszert hozott létre: a Nemzeti Bűnszindikátust és a Bizottságot (The Commission).

Lucky Luciano, aki megteremtette a New York-i családok szövetségét Fotó: Wikimedia Commons

A Bizottság nem egy új „főnököt” állított az élre, hanem kollektív vezetést, amelyben a maffiavezérek egyenrangú partnerek voltak. Luciano célja nem az uralom, hanem a stabilitás volt – a konfliktusok békés rendezése és a közös üzletek koordinálása.

Az öt család születése és a Bizottság rendszere

A Castellammarese-háború lezárása után jött létre, illetve formalizálódott New York öt maffiacsaládja, amelyek a következők voltak:

Luciano család (később Genovese),

Gagliano család (később Lucchese),

Mangano család (később Gambino),

Profaci család (később Colombo),

Bonanno család, amelynek Salvatore Maranzano volt az eredeti vezetője, de halála után új néven és vezetéssel folytatta működését.

Keresztapák egymás közt. A fotón középen balra Lucky Luciano, tőle jobbra pedig egy másik híres-hírhedt keresztapa, Meyer Lansky látható Fotó: Mubi.com

Fontos megjegyezni: Maranzano nem volt az öt család egyike – ő csupán az a figura, aki az öt család struktúráját kialakította, mielőtt Luciano kiiktatta volna. A Bizottság ezt a rendszert vette át és fejlesztette tovább, immár központi, egyeztetett irányítással.

A maffia „aranykora”: a szervezettség diadala

A Bizottság megalakulása után a nagy bandaháborúk gyakorlatilag megszűntek. A maffia hierarchikus, üzleti alapon működő hálózattá vált. Luciano felismerte, hogy a tartós profit és a politikai védelem csak békében lehetséges.