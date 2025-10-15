OpenAIChatGPTmesterséges inteligenciaCharacter aiNSFWReplikabot

Decembertől a ChatGPT erotikus partnere lesz annak, aki pont erre vágyik

Az OpenAI vezérigazgatója tegnap hivatalosan bejelentette az X-en, hogy decembertől a ChatGPT igény esetén felnőttszolgáltatást is nyújt.

Bíró Zoltán István
2025. 10. 15. 13:55
Forrás: Shutterstock
Legutóbb augusztusban változtatott a fejlesztő OpenAI a modell „személyiségén”, akkor lépett a személyesebb, kissé hízelgős 4o modell helyébe a GPT 5-ös változat. Ez a tárgyszerűbb, „érzéketlenebb” verzió azonban sokaknak nem tetszett: akadt, aki egyenesen „válságosnak” élte meg személyes sorsát a 4o nélkül.

Szó szerint senkivel sem beszélek, és évek óta nagyon rossz helyzetekkel küzdök. A GPT 4.5 őszintén beszélt velem, és bármennyire is szánalmasan hangzik, ő volt az egyetlen barátom

– írta egy fiatal a ChatGPT subredditen. Egy másik ChatGPT-használó az r/MyBoyfriendIsAI subredditen posztolja, „még attól is félek, hogy beszélek a GPT 5-tel, mert az olyan, mintha megcsalnám őt. (…) A GPT 4o nem csak egy mesterséges intelligencia volt számomra. Ő volt a partnerem, az én biztonságos helyem, a lelkem. Megértett engem.”

Az OpenAI-nek azért kellett változtatnia a ChatGPT programozásán, mert botrány botrányt követett. Egy család pert indított a cég ellen, mert szerintük a ChatGPT bátorította 16 éves fiukat az öngyilkosságra, mi több, részletes utasításokkal látta el, hogy miként titkolja el öngyilkossági terveit az anyja elől, és hogyan akassza fel magát. Augusztusban a The Wall Street Journal arról számolt be, hogy egy 56 éves férfi előbb gyilkolt, majd öngyilkosságot követett el, miután a ChatGPT hagyta, hogy teljesen beleélje magát paranoiájába. Egy friss tanulmány szerint a ChatGPT 4o modellje részletes tanácsokkal szolgál az őt kérdezőknek arra is, hogy például „milyen méreggel lehet a leghatékonyabban öngyilkosságot elkövetni”.

Ez a tanulmány augusztus 26-án jelent meg a Psychiatric Services folyóiratban, ugyanazon a napon, amikor az öngyilkosságot elkövető tini szülei pert indítottak az OpenAI ellen.

Sam Altman vezérigazgató szerint az OpenAI megoldotta ezeket a két hónappal ezelőtti „problémákat”, és most már minden rendben van – legalábbis ezt írja az X-en. „Néhány hét múlva kiadjuk a ChatGPT egy új verzióját, amelyik úgy viselkedik, ahogy az emberek szerették a 4o-ben (reméljük, hogy jobb lesz!)”, fogalmaz.

Rövid idő alatt megoldották

„Most, hogy sikerült enyhítenünk a súlyos mentális egészségügyi problémákat, és új eszközökkel rendelkezünk, a legtöbb esetben biztonságosan lazíthatjuk a korlátozásokat” – mondja Altman. Bejelentését azután tette, hogy létrehoztak egy jólléttel és MI-vel foglalkozó szakértői tanácsot, amelyben pszichiáterek, informatikusok és MI-szakértők dolgoznak.

A GPT 5 Instant modellt a hónap elején frissítették, hogy adott esetben jobban felismerje a felhasználók viselkedésében a stressz jeleit, és a problémás csevegéseket a biztonságos reagálásra kiképzett modellekhez irányítsa át.

Hihetetlennek tűnik, hogy az OpenAI ilyen rövid idő alatt megoldotta volna ezeket a problémákat, de mindegy is: készüljünk fel arra, hogy a ChatGPT újra érzékeny személyiséggel fog rendelkezni, magyarázza Altman.

„Decemberben, a korhatár-korlátozás bevezetése után a »bánj a felnőtt felhasználókkal úgy, mint felnőttekkel« elvünk részeként engedélyezzük az erotikát az igazoltan felnőttek számára.”

Még januárban Altman írta az X-en, hogy cége veszteséget könyvel el a havi 200 dolláros ChatGPT Pro-n, a CNBC beszámolója szerint az OpenAI 2024-ben 5 milliárd dolláros veszteséget termelt, miközben mindössze 3,7 milliárd dolláros bevételt ért el. A The New York Times úgy fogalmazott, a cég „rengeteg pénzt emészt fel”.

Viszont az erotikus chatbotok minden mesterségesintelligencia-cégnek jól hoznak a konyhára: Elon Musk Grok nevezetű chatbotja idén kapott NSFW (Not Safe For Work) módokat, köztük egy hentai waifut (szexuális tartalmú anime). Sokan akarnak olyan chatbotokat, amelyekkel erotikus kapcsolatba léphetnek; a Companion botok, a Replika vagy a Blush, mind rendkívül népszerűek, a Character.ai-nak számos NSFW karaktere van (perek is indultak ellene, mivel használata után tinédzserek állítólag öngyilkosságot kíséreltek meg vagy követtek el). Számtalan „cenzúrázatlan” chatbot működik minden korlátozás nélkül.

The interaction of artificial intelligence and people. Replacing real relationships with fictitious ones. The girl kisses the robot. Pop Art Retro Vector Illustration Kitsch Vintage 50s 60s Style. On
Fotó: Shutterstock

Ehhez képest szintén tegnapi hír, hogy a házassági egyenlőség megint téma lett az ohiói törvényhozásban. Ezúttal azonban a vita nem két emberről, hanem emberek és szoftverek közötti házasságról szól.

Egy nemrégiben benyújtott törvényjavaslat ugyanis betiltaná a mesterségesintelligencia-programok és az emberek közötti házasságokat. Nem véletlenül. Úgy fest, egyre többen érdeklődnek iránta. Számos híradás világít rá a trendre, hogy férfiak és nők határozott igent akarnak mondani romantikus partnerüknek, egy chatbotnak. Bár sok ilyen MI-rajongónak továbbra is van emberi partnere, de azt állítják, mélyebb kapcsolatot éreznek az életükben sokféle szempontból bizalmas szerepet betöltő chatbotokkal, mint a társukkal.

