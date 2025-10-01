Ellenségből király: kik voltak valójában a gótok?

A gótok: római címke, valóságos sokféleség

A gótok megnevezés a római forrásokban gyűjtőcímke: egymással rokon, de nem egységes csoportokat jelöl. A „vizigót” kifejezés a 6. századtól terjed el; itt időrendileg így használjuk a hispániai királyság korszakára. A 3. századtól a római–gót kapcsolatok hol ellenségesek, hol szerződésesek. A gót politikai szervezet kifinomultabbá vált, sorsa pedig Rómáéhoz kapcsolódott: ellenség, szövetséges, segédcsapat, végül királyságalapító.

A gótok germán népcsoportokból álltak Fotó: History Skills

Ismereteink túlnyomórészt római dokumentumokra támaszkodnak: krónikákra, levelekre, jogi és udvari feljegyzésekre, érmékre és feliratokra.

A leírások a görög hagyományból örökölt barbár-toposzokon alapulnak (barbarosz—barbarus), ahol a másik a politeia ellentéte. A római nobilitas történetírása a Kr. e. 2. századtól a görög sémákat vette át, és ezek a sémák a germán, azon belül a keleti germán csoportok—köztük a gótok—ábrázolását is meghatározták.

Nyelv és írás: Ulfila és a Codex Argenteus

A gót nyelvet Ulfila (Wulfila) püspök bibliafordítása révén ismerjük. Ulfila a 4. században élt; származását Kappadókiához kötik, és a birodalom elismerte gót püspökként (II. Constantius császár idején). A gót ábécét görög és latin jelekből alkotta meg. Fordításának 6. századi másolata az Ezüstkódex (Codex Argenteus), amelyet az Uppsalai Egyetem őriz.

II. Constantius császár márvány portréja Fotó: Wikimedia Commons/Jebulon

Amikor a római források megbízhatóvá válnak, a gótok a Dunától északra, a mai Románia (Dácia) és Dél-Ukrajna vidékein élnek. A korábbi, homályos említések és a skandináv eredetre utaló hagyomány (Skandza/Skandia) Jordanes Geticájából ismert. Jordanes a 6. század közepén, Konstantinápolyban ír, és Cassiodorus—Theoderich ostrogót király udvari szenátora—elveszett góttörténetére támaszkodik. A skandináv eredet Berig király és a „Gotiscandza” motívummal szerepel, de empirikus bizonyítéka nincs; régészeti párhuzamként a balti–visztulai és a délkeletre húzódó Csernyahov-kultúra szokott felmerülni.

Háborúk és paktumok: a 3. század hullámzása

Kr. u. 238 táján már súlyos összecsapások zajlanak. Gót betörések érik Alsó-Moesiát és Trákiát; elfoglalják Filippopoliszt (a mai Plovdiv). Decius császár elutasít egy egyezséget, teljes győzelmet akar Cniva ellen. 251 nyarán Abritónál (mai Bulgária) a római hadsereg vereséget szenved, és Decius elesik - ez volt az egyik legnagyobb császárkori kudarc.