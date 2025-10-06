aradi vértanúkvilágosi fegyverletétel1848/49-es forradalom és szabadságharcmegőrültPetőfi SándorLenkey JánosGörgei ArtúrkivégzésKossuth Lajos

Lenkey tábornok megőrült a börtönben – elfeledett aradi vértanúk

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc leverését különösen kegyetlen és véres megtorlás követte, melynek során 130 embert végeztek ki azért, mert részt vettek a szabadságharcban. Lenkey tábornok és más mártírok neve kevéssé ismert az aradi tizenhárom vértanúéhoz képest.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 10. 06. 12:20
Batthyany Lajos kivégzése.
Batthyany Lajos kivégzése. Forrás: Wikimedia Commons
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

1849. október 6. nemzeti gyásznapunk. Ezen a napon végeztette ki Ferenc József helytartója, báró Julius Haynau táborszernagy Aradon a magyar forradalom és szabadságharc 13 tábornokát. Ugyanezen a napon halt golyó általi halált gróf Batthyány Lajos miniszterelnök is a fővárosban. Az aradi tizenhármak gyásznapján Lenkey tábornokot sem feledhetjük, aki szintén életét adta a magyar szabadságért. 

Batthyany Lajos kivégzése pesten. Lenkey tábornok ekkor börtönben volt. Fotó: Wikimedia Commons
Batthyány Lajos kivégzése Pesten. Lenkey tábornok ekkor börtönben volt. Fotó: Wikimedia Commons

Elfeledett kivégzettek

Az elfeledett hősök mindannyian életüket áldozták a magyar hazáért és szabadságért, és az utolsó pillanatig hűek maradtak a forradalom tiszta eszméihez.

A megtorlás áldozataival kapcsolatos kutatásai alapján Hermann Róbert történész állította össze a kivégzettek listáját is.

                                 Báró Jacob Julius von Haynau császári táborszernagy, a megtorlások véreskezű irányítója                                                              Fotó: Wikimedia Commons/Josef Kriehuber

Ferenc József szabad kezet adott Haynaunak: 1849. augusztus 29-től már nem kellett a meghozott halálos ítéleteket jóváhagyásra felterjesztenie a császárnak, hanem saját hatáskörében intézkedhetett. E döntés mögött sértettség is állhatott, ugyanis Görgey Artúr tábornok tudatosan az oroszok és nem az osztrákok előtt tette le a fegyvert Világosnál.

Görgei segédtisztjét golyó általi halálra ítélték

1849. augusztus 20-án Hruby Gyula őrnagyot lőtték főbe. Ő Görgei Artúr segédtisztje, az I. Császári Huszárezred vezetője volt, cseh származású, aki átállt a magyar forradalom és szabadságharc oldalára. Testvére, Károly is hivatásos katona volt, azoban ő a döntő pillanatban, akkor, amikor Gyula átállt a magyarok oldalára, kilépett a hadi szolgálatból.

Református lelkész is a megtorlás áldozata lett

1849. augusztus 29-án Kantsur András református lelkészt lőtték főbe Pesten. A lelkésznek az volt a „bűne”, hogy ő rejtette el azt a pénzes ládát, amit egy honvéd csapat kobzott el az elfogott császári futártól. A szokolyai református lelkész a kivégzése előtt a következőket mondta: 

„Engem megölhetnek ártatlanul, mint ahogy Krisztus urunkat megöltek, de Júdás nem leszek.” 

 A mártír Versec szülöttje volt, azé a délvidéki városé, amelynek később Herczeg Ferenc írófejedelmünk is.

Az aradi vértanúk  Fotó: Wikimedia Commons

A világosi fegyverletétel után fogták el és végezték ki, a sírját soha nem találták meg. Mindössze 23 évet élt. Mindketten azok közül valók voltak, akiket ártatlanul végeztek ki azért, mert a magyar szabadságért küzdöttek.

Kiváló szervező volt Ormay Norbert

Ormay (Auffenberg) Norbert 1848 májusában politikai fogolyként ült a börtönben, amikor kiszabadították a forradalom hívei. Rögtön Kossuth Lajos közvetlen környezetébe került, aki kifejezetten megkedvelte a fiatal, agilis, tehetséges katonát. A délvidéki harcokban bizonyította be tehetségét. Kiváló szervezőként nyolcezer fős vadászezredeket hozott létre. 

Kossuth Lajos az érdemeire tekintettel ezredessé léptette elő.

Már 1849. augusztus 7-én lemondott, de ez nem mentette meg: augusztus 14-én Haynau elfogatta, rögtönítélő bíróság elé állíttatta és kivégeztette. 

Ormay Norbert ezredes. Forrás: Wikimedia Commons.Barabás Miklós festménye.
Ormay Norbert ezredes. Forrás: Wikimedia Commons/Barabás Miklós festménye

Lenkey János megőrült a börtönben

Különösen szívszorító Lenkey János tábornok sorsa. Érte Petőfi Sándor is lelkesedett, sőt, versben is megörökítette alakját.

Petőfi Sándor: Lenkei százada

Koszorút kötöttem
Cserfa-levelekbül,
Harmat csillog rajta
Örömkönnyeimbül…
Kinek adnám én ezt,
Kinek adnám másnak,
Mint vitéz Lenkei
Huszárszázadának? 

Tőről vágott magyar
Ember a kapitány,
Nem igen téríté
Seregét ezután.
Ment velök, nem hátra,
De szépen előre,
És elértek édes
Hazájok földére. 

Lenkey századával, a Württemberg-huszárokkal állt át a szabadságharc oldalára. Őket vezette át úgy Galíciából Magyarországra, hogy a császári katonaság gyűrűjéből törtek ki. Lenkei és csapata nagy tiszteletnek örvendett a kalandos szökés miatt. 

Lenkey János honvédtábornok.
Lenkey János honvédtábornok

Már felmenői is a magyar szabadságért harcoltak, többek között a Rákóczi-szabadságharcban. Lenkei János a Délvidéken küzdött a magyar szabadságért Damjanich János tábornokkal együtt, majd Komárom várába került. 

Mindeközben megtalálta a szerelem is: eljegyezte a lengyel származású Potozka grófnőt. 

Hajtincsét egy medalionban magával hordta. 1849. augusztus 13-án, a világosi fegyverletételkor esett fogságba. 

A börtönben embertelen körülmények között – egy fűtetlen, ablak nélküli cellában – tartották fogva, ami miatt rövidesen megőrült. 

1850. február 9-én hunyt el.

Lenkey János aradi síremlékének leleplezése. forrás: Wikimedia Commons.
Lenkey János aradi síremlékének leleplezése. forrás: Wikimedia Commons.

 

Mindannyiukra, akik életüket áldozták a nemzeti függetlenségért az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban, illetve az azt követő megtorlásban, október 6-án, a nemzeti gyásznapon emlékezünk meg tisztelettel.

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc megtorlása során:

1. A 13 aradi vértanún kívül csaknem 130 embert végeztek ki,

2. mindannyian a magyar szabadságért áldozták életüket,

3. akiknek emlékét kegyelettel őrizzük.

A 13 aradi vértanú: Damjanich János, Vécsey Károly, Poeltenberg Ernő, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Knézich Károly, Aulich Lajos, Lázár Vilmos, Lahner György, Leiningen-Westerburg Károly és Nagysándor József.  

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.