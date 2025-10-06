Lenkey tábornok megőrült a börtönben – elfeledett aradi vértanúk

1849. október 6. nemzeti gyásznapunk. Ezen a napon végeztette ki Ferenc József helytartója, báró Julius Haynau táborszernagy Aradon a magyar forradalom és szabadságharc 13 tábornokát. Ugyanezen a napon halt golyó általi halált gróf Batthyány Lajos miniszterelnök is a fővárosban. Az aradi tizenhármak gyásznapján Lenkey tábornokot sem feledhetjük, aki szintén életét adta a magyar szabadságért.

Batthyány Lajos kivégzése Pesten. Lenkey tábornok ekkor börtönben volt. Fotó: Wikimedia Commons

Elfeledett kivégzettek

Az elfeledett hősök mindannyian életüket áldozták a magyar hazáért és szabadságért, és az utolsó pillanatig hűek maradtak a forradalom tiszta eszméihez.

A megtorlás áldozataival kapcsolatos kutatásai alapján Hermann Róbert történész állította össze a kivégzettek listáját is.

Báró Jacob Julius von Haynau császári táborszernagy, a megtorlások véreskezű irányítója Fotó: Wikimedia Commons/Josef Kriehuber

Ferenc József szabad kezet adott Haynaunak: 1849. augusztus 29-től már nem kellett a meghozott halálos ítéleteket jóváhagyásra felterjesztenie a császárnak, hanem saját hatáskörében intézkedhetett. E döntés mögött sértettség is állhatott, ugyanis Görgey Artúr tábornok tudatosan az oroszok és nem az osztrákok előtt tette le a fegyvert Világosnál.

Görgei segédtisztjét golyó általi halálra ítélték

1849. augusztus 20-án Hruby Gyula őrnagyot lőtték főbe. Ő Görgei Artúr segédtisztje, az I. Császári Huszárezred vezetője volt, cseh származású, aki átállt a magyar forradalom és szabadságharc oldalára. Testvére, Károly is hivatásos katona volt, azoban ő a döntő pillanatban, akkor, amikor Gyula átállt a magyarok oldalára, kilépett a hadi szolgálatból.

Református lelkész is a megtorlás áldozata lett

1849. augusztus 29-án Kantsur András református lelkészt lőtték főbe Pesten. A lelkésznek az volt a „bűne”, hogy ő rejtette el azt a pénzes ládát, amit egy honvéd csapat kobzott el az elfogott császári futártól. A szokolyai református lelkész a kivégzése előtt a következőket mondta:

„Engem megölhetnek ártatlanul, mint ahogy Krisztus urunkat megöltek, de Júdás nem leszek.”

A mártír Versec szülöttje volt, azé a délvidéki városé, amelynek később Herczeg Ferenc írófejedelmünk is.

Az aradi vértanúk Fotó: Wikimedia Commons

A világosi fegyverletétel után fogták el és végezték ki, a sírját soha nem találták meg. Mindössze 23 évet élt. Mindketten azok közül valók voltak, akiket ártatlanul végeztek ki azért, mert a magyar szabadságért küzdöttek.