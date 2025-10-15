Rendkívüli

Longobárdok a Kárpát-medencében – fiatal feleségét apósa koponyájából itatta a király

A Hun Birodalom bukása után átmenetileg a longobárdok jelentették a hatalmi tényezőt a Kárpát-medencében. A longobárdok harcoltak a gepidákkal, majd az avarok előretörésével kivonultak a Kárpát-medencéből.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 10. 15. 15:37
Longobárdok és gepidák harcolnak egymással a Kárpát-medencében
Longobárdok és gepidák harcolnak egymással a Kárpát-medencében
A longobárdok germán nép voltak, tagjai a mai Észak-Németország és Dánia területéről érkeztek a Kárpát-medencébe több hullámban a Kr. u. I. és a IV. század között. Észak-Németországban Lüneburg környékről indultak el keletre, a Kárpát-medence felé.

Longobárdok és gepidák élet-halál harca a Kárpát-medencében
Longobárdok és gepidák élet-halál harca a Kárpát-medencében

A longobárdok élet-halál harcot vívtak a gepidákkal

A longobárdok legfőbb jellemzője, hogy hosszú szakállt viseltek és a bárd volt a az elsődleges harci fegyverük. Mivel germán főistent, Odint hosszú szakállal ábrázolták, ezért is számított a longobárdok körében népszerű viseletnek a szakáll.

A longobárdok felvették a keresztény vallást. 

527-től lettek a Bizánci Birodalom szövetségesei és elnyúló véres harcokat vívtak a gepidákkal. Leghíresebb királyuk, Alboin szövetséget kötött az avarokkal, hogy együtt győzzék le legfőbb ellenségeiket, a gepidákat. 

Ez sikerült is, azonban az avarok olyannyira megerősödtek, hogy tőlük tartva a longobárdok 568-ban kivonultak a Kárpát-medencéből és itáliai területekre, a később róluk elnevezett Lombardiába távoztak.

Az ott megalapított Longobárd Királyság egészen addig állt fenn, amíg Nagy Károly le nem győzte őket 774-ben.

A Kárpát-medencében longobárd régészeti leleteket találtak többek között Mosonszolnokon, Szentendrén, Szekszárdon, Keszthelyen és Zalaváron.

A longobárd állam a 6. században. Forrás: Wikipedia
A longobárd állam a 6. században. Forrás: Wikipedia

Hogyan néztek ki a longobárdok?

Paulus Diaconus leírása szerint egy átlagos longobárd tarkóját simára borotválta, megmaradt haja fürtökben két oldalt lelógott az arcán s homloka közepén ketté volt választva. Bőszabású ruházata jobbára lenből készült, amilyet az angolszászok is viseltek és díszítésül másféle színű sáv volt a szegélyein. Saruja csaknem nagyujjáig fel volt hasítva s szíjjal összefűzve. Később azután a nadrág is divatba jött, mely fölé lovaglás alkalmával gyapjú harisnyát öltöttek. (Forrás: Borovszky Samu: Nagy képes világtörténet, 4. Budapest, 1900.)

Egy asztalhoz ülhetett az apjával

Alboin édesapja próbára tette a fiát: azt mondta neki, csak akkor ülhetnek egy asztalhoz, ha a fiú idegen királytól fegyvert szerez. A népvándorláskori népeknél nagy jelentőséggel bírt, hogy ki ülhetett az uralkodóval egy asztalhoz. Attila hun fejedelemnek több fia is volt, azonban csak a szívének legkedvesebbnek engedte meg azt, hogy leüljön vele együtt az asztalhoz, amikor étkezett. Alboin teljesítette a kérést és megszerezte a gepidák uralkodójától a fegyvert a vendégjogra hivatkozva. Így már egy asztalhoz ülhetett édesapjával, a királlyal. Nem sokkal később pedig egy fegyveres összecsapásban Asfeldnél, párviadalban megölte a gepida király fiát.

Szörnyű bosszú

Az asszony ezután bosszút forralt: elhatározta, megöleti férjét. Paulus Diaconus így írta le a történteket:

A tragédia előtti pillanat: Rosamunda az alvó király ágyánál.
A tragédia előtti pillanat: Rosamunda az alvó király ágyánál.

„Rosamunda […] mialatt Alboin déli álmának átadta magát, mély csendet parancsolt a palotában, s minden fegyvert eltávolíttatott, a király kardját pedig erősen odakötözte az ágy fejéhez, hogy megragadni vagy kirántani ne tudja. […] a minden vadállatnál kegyetlenebb asszony bebocsátotta Peredeót, a gyilkost. Az álmából tüstént felriadt Alboin, felismerve a fenyegető veszélyt, kezét gyorsan a kardja után nyújtotta, ami azonban olyan erősen le volt kötözve, hogy nem tudta kiszabadítani, de egy lábzsámolyt megragadva egy kis ideig azzal védte magát. De fájdalom, a harcedzett, s igen bátor férfiú semmit sem tehetett ellenfelével szemben, s mint valami magatehetetlent gyilkolták meg.”

Paulus Diaconus longobárd származású szerzetes volt és saját népének történetét Nagy Károly udvarában írta meg.

A longobárdok, az utolsó germán hódítók Nyugat-Európában, kifejezetten harcias és kegyetlen nép volt. A náluk sokkal erősebb avarok, majd a frankok lettek a végzetük. 

A longobárdok vaskoronája. Forrás: Wikipedia
A longobárdok vaskoronája. Forrás: Wikipedia

Eltűntek a népek tengerében

751-ben a longobárdok elfoglalták Ravennát, majd Róma felé vonultak. A fenyegetés hatására a pápa a frankokhoz fordult segítségért, Pippin király seregei pedig megállították a longobárdok előrenyomulását. 

A pápai államot (Vatikánt) Kis Pippin e győzelem után adta a pápának. 

Miután Nagy Károly végleg felmorzsolta a longobárdokat 774-ben, a longobárdok eltűntek a népek tengerében. 

A longobárdok jelentősége:

1. kultúraközvetítő szerepük volt,

2. erős, harcias népként emlékszünk rájuk,

3. nevüket a mai Lombardia őrzi.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

