Amikor Napóleont megkergették házi nyulak

A császár, aki házi nyulak elől menekült

1807 nyarán Napóleon Bonaparte diadalmas időszakát élte. A tilsiti béke megkötése után Franciaország Európa ura lett, a császár pedig egy különleges vadászattal kívánta megünnepelni sikerét.

A rendezvényre Párizs közelében, Alexandre Berthier, Napóleon vezérkari főnökének Grosbois-i birtokán került sor.

A meghívottak között tábornokok, miniszterek és diplomaták is voltak – az eseményt fényűző lakoma és látványos nyúlvadászat koronázta volna.

A gondosan szervezett vadászat

Berthier a császárhoz méltó módon készült: több ezer nyulat rendelt, hogy biztosított legyen a bőséges zsákmány. A gond azonban ott kezdődött, hogy nem vadnyulakat, hanem házi nyulakat vásároltak a környékbeli gazdáktól. Ezek az állatok megszokták az emberi jelenlétet, és a ketrecek kinyitásakor nem menekültek, hanem megindultak a vadászok felé.

Napóleont megkergették a nyulak

Amikor a vadászat megkezdődött, a mező hirtelen megmozdult – a nyulak százai, majd ezrei rohantak a császár és kísérete felé. Ahelyett, hogy szétfutottak volna, a házi nyulak a vendégekhez sereglettek, ételt remélve, s így néhány perc alatt teljes káosz alakult ki.

A nyulak rohama

A jelenlévők először nevetni kezdtek a mulatságos látványon, de hamarosan pánik lett úrrá rajtuk. A szemtanúk elmondása szerint a nyulak hullámként zúdultak előre, körbevették a kocsikat, és még Napóleon lábaihoz is felugráltak.

A császár pálcával próbálta távol tartani őket, ám hiába – a „roham” megállíthatatlan volt.

Bonaparte Napóleon lovas portréja (Fotó: Wikimedia Commons)

Louis Constant Wairy, Napóleon inasa visszaemlékezéseiben úgy írja le a jelenetet, mint egy „megszelídített vihar”, amelyben a császár végül kénytelen volt kocsiba ülni és visszavonulni. A katonák zászlókkal, ostorokkal próbálták szétkergetni a „támadókat”, de a házi nyulak rendíthetetlenül kitartottak.

Egy vereség, ami legendává vált

A vadászat rövid úton véget ért. Napóleon és társasága visszavonult a kastélyba, a történet pedig percek alatt elterjedt az udvarban. A császár állítólag jót nevetett az egészen, és tréfásan megjegyezte: „Ez az ellenség valóban váratlanul támadott.”