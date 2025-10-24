A STEM szakmák nőknek is jövőállók

A CETIN Hungary harmadik alkalommal indítja el a Nők a Tudományban Egyesülettel (NaTE) közösen a STEMpowered by CETIN programot, ami a középiskolás lányokat segíti, hogy közelebb kerüljenek a technológia világához.

A STEM szakmák olyan foglalkozásokat jelentenek, amelyek a tudomány, technológia, mérnöki tudományok és matematika területén szerzett ismeretekre épülnek. A mozaikszó az angol szavak kezdőbetűiből származik: Science (természettudományok: fizika, kémia, biológia stb), Technology (információs technológia, számítástechnika), Engineering (gépészet, építészet, villamosmérnöki tudományok), Mathematics (statisztika, adattudomány, alkalmazott matematika).

Továbbra is kevés a nő a műszaki és technológiai területeken, noha a digitális gazdaságban egyre nagyobb szükség van sokszínű szemléletre és így a kreatív problémamegoldásra. A CETIN Hungary friss országos kutatása szerint a megkérdezett nők 71 százaléka egyáltalán nem tervezi, hogy műszaki, technológiai vagy informatikai pályán dolgozzon, míg a férfiaknál ez az arány 41 százalék.

A felmérés alapján a nők pályaválasztását elsősorban nem az érdeklődés, hanem a környezet határozza meg:

• 37%-uk szerint az iskolákban nem kap elég figyelmet, hogy a lányok érdeklődését is felkeltsék a technológia iránt,

• tízből három magyar azt mondja, a kortársak nyomása a visszatartó erő,

• míg a válaszadók negyede szerint családjuk, ismerősi körük inkább férfiszakmának tartja ezeket.

Miközben a mesterséges intelligencia gyors térnyerése alapjaiban változtatja meg a munka világát, a magyarok nagy része még csak most ismerkedik az eszközzel. A válaszadók 45 százaléka alap, 16 százaléka pedig kezdő szintűnek jelölte tudását az MI használatával kapcsolatosan, és mindössze 3 százalék számolt be magas szintű ismeretekről.

Az MI azonban gyorsan a mindennapok részévé válik, a többség már felismerte, hogy a jövőben elengedhetetlen lesz ez a tudás: a megkérdezettek közel 70 százaléka szerint az MI használatát már iskolás korban el kellene kezdeni tanulni.