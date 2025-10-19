Redl ezredesSzentpétervárMúlt-korszázadfordulóOsztrák-Magyar Monarchiakémkedési ügykatonai hírszerzés

Ez volt a századforduló legbotrányosabb kémügye

A XIX. század végének és a századfordulónak egyik legdrámaibb kémügye az Osztrák–Magyar Monarchiában robbant ki. Alfred Redl, a bécsi katonai hírszerzés helyettes vezetője éveken át Szentpétervárnak szolgáltatott titkokat. Lebukása Bécsben történt, 1913 májusában - egyetlen postai csomag leplezte le a Monarchia legnagyobb árulását.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2025. 10. 19. 14:35
Redl ezredes hosszú időn át adott érzékeny katonai információkat Oroszországnak Fotó: WP Magazyn
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az árnyék, aki a Monarchiát szolgálta – és elárulta

Bécs a századfordulón az európai diplomácia és kémkedés központja volt. A hadsereg elitje között tűnt fel egy rendkívüli elme: Alfred Redl galíciai származású tiszt, aki nyelvtudásával és hideg logikájával a Monarchia hírszerzésének csillaga lett. 

Az Osztrák–Magyar Monarchia címere 1867 és 1918 között (Fotó: Wikimedia Commons)

1907 és 1912 között a bécsi Evidenzbüro, vagyis a katonai hírszerzés és kémelhárítás helyettes vezetőjeként szolgált. Új kódokat, rejtjelezési eljárásokat, titkos fényképezést és fedőneveket vezetett be – a Monarchia titkai az ő kezében összpontosultak. Csakhogy Redl már ekkor kettős életet élt.

A csábítás hálója: az orosz kapcsolat Szentpéterváron

A cári hírszerzés, az Okhrana, 1902 körül vette célba Redlt. Egyes források szerint zsarolással, mások szerint pénzzel szervezték be. A XIX. század végének társadalmi viszonyai között Redl titkolt magánélete sebezhetővé tette – és Szentpétervár ezt kihasználta. 

Redl ezredes szoros titkos kapcsolatban állt a cári katonai hírszerzéssel (Fotó: Tales from the Underworld)

Redl ettől kezdve rendszeresen továbbította az osztrák haditervek másolatait, erődítési térképeket és mozgósítási adatokat. 

Miközben a Monarchia a Balkán és Galícia határvidékén a háború küszöbén állt, a legféltettebb katonai titkok Szentpétervárra kerültek.

A kettős élet mestere

Redl zseniális szervező volt, és senki sem gyanakodott rá. Kollégái hűvös, fegyelmezett, példás tisztként ismerték. Ő képezte ki az új hírszerző generációt – köztük Maximilian Ronge-t, aki később a leleplezőjévé vált. 1912-ben Redlt a prágai VIII. hadtest vezérkari főnökévé nevezték ki, így hivatalosan kikerült az Evidenzbüro közvetlen irányítása alól. Ám a régi kapcsolatai megmaradtak, és továbbra is pénzt kapott az oroszoktól.

A bécsi postacsomag, amely mindent elárult

1913 tavaszán a bécsi főposta egyik lezáratlan pénzes borítéka keltett gyanút. A küldeményben 6000 korona volt, valamint titokzatos kódnevek és címzések. Az Evidenzbüro, amelyet ekkor már Ronge vezetett, vizsgálni kezdte a csomag útját. 

A legfelsőbb körök sokáig nem is sejtették, hogy Szentpétervár ismeri a Monarchia legkényesebb katonai titkait (Fotó: Quelle: picture-alliance / IMAGNO/Austria)

A levelet senki sem vette át – ezért a posta visszaküldte. A megfigyelés során kiderült: az átvevő személy maga Alfred Redl. A csapdát ekkor már felállították – Redlt követték, és egy bécsi szállodában, a Hotel Klomserben szembesítették az eseményekkel.

A Hotel Klomser sötét éjszakája

1913. május 25-én két katonatiszt lépett be Redl szobájába. Nem bilincset vittek, hanem egy revolvert. „A birodalom hálás a szolgálataidért, Redl ezredes – most tedd meg, amit meg kell tenned.” Redl felállt, megigazította az egyenruháját, és egyetlen lövéssel véget vetett az életének.

Redl ezredesnek felajánlották az öngyilkosság lehetőségét (Fotó: Le Petite Journal)

 A hatóságok elhallgatták az ügyet, de a bizonyítékok már az asztalon voltak: kódolt levelek, térképek, pénz, orosz kapcsolatok nyomai. A Monarchia legnagyobb kémje titokban munkálkodott és titokban halt meg.

Alfred Redl öröksége: árulás és összeomlás

A Redl-ügy szétzilálta a Monarchia biztonsági rendszerét. A bizalom eltűnt a vezérkarban, a titkos csatornák gyanússá váltak, a hírszerzés tekintélye összeomlott. Egy évvel később, 1914-ben, amikor kitört az I. világháború, az orosz hadsereg meglepően pontos információkkal rendelkezett az osztrák csapatmozgásokról – olyanokkal, amelyeket Redl évekig szivárogtatott ki. 

1914. június 28., Szarajevó: a végzetes pisztolylövések után elfogják a trónörökös merénylőjét, Gavrilo Principet  (Fotó: Wikimedia Commons)

Sok történész szerint Redl árulása a Monarchián halálos sebeket ejtett: 

a birodalom nem a fronton, hanem egy bécsi hotelszobában kezdett el errodálódni. Alfred Redl (1864–1913) nemcsak kém volt, hanem tükör is: megmutatta, milyen törékeny volt a lojalitás a széthulló Monarchiában. Zsenialitása, titkai és bukása máig a kémkedés egyik legdrámaibb története. A XIX. század végének rejtett háborúja ekkor vált végzetesen valóságossá.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak. 



 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekirodalom irodalom

Egy kis irodalom

Bayer Zsolt avatarja

A mai világban, amikor nem lehet nyugodtan lenni a politika zajától, hasznos és jóleső lehet egy kis irodalom.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.