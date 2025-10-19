Ez volt a századforduló legbotrányosabb kémügye

Az árnyék, aki a Monarchiát szolgálta – és elárulta

Bécs a századfordulón az európai diplomácia és kémkedés központja volt. A hadsereg elitje között tűnt fel egy rendkívüli elme: Alfred Redl galíciai származású tiszt, aki nyelvtudásával és hideg logikájával a Monarchia hírszerzésének csillaga lett.

Az Osztrák–Magyar Monarchia címere 1867 és 1918 között (Fotó: Wikimedia Commons)

1907 és 1912 között a bécsi Evidenzbüro, vagyis a katonai hírszerzés és kémelhárítás helyettes vezetőjeként szolgált. Új kódokat, rejtjelezési eljárásokat, titkos fényképezést és fedőneveket vezetett be – a Monarchia titkai az ő kezében összpontosultak. Csakhogy Redl már ekkor kettős életet élt.

A csábítás hálója: az orosz kapcsolat Szentpéterváron

A cári hírszerzés, az Okhrana, 1902 körül vette célba Redlt. Egyes források szerint zsarolással, mások szerint pénzzel szervezték be. A XIX. század végének társadalmi viszonyai között Redl titkolt magánélete sebezhetővé tette – és Szentpétervár ezt kihasználta.

Redl ezredes szoros titkos kapcsolatban állt a cári katonai hírszerzéssel (Fotó: Tales from the Underworld)

Redl ettől kezdve rendszeresen továbbította az osztrák haditervek másolatait, erődítési térképeket és mozgósítási adatokat.

Miközben a Monarchia a Balkán és Galícia határvidékén a háború küszöbén állt, a legféltettebb katonai titkok Szentpétervárra kerültek.

A kettős élet mestere

Redl zseniális szervező volt, és senki sem gyanakodott rá. Kollégái hűvös, fegyelmezett, példás tisztként ismerték. Ő képezte ki az új hírszerző generációt – köztük Maximilian Ronge-t, aki később a leleplezőjévé vált. 1912-ben Redlt a prágai VIII. hadtest vezérkari főnökévé nevezték ki, így hivatalosan kikerült az Evidenzbüro közvetlen irányítása alól. Ám a régi kapcsolatai megmaradtak, és továbbra is pénzt kapott az oroszoktól.

A bécsi postacsomag, amely mindent elárult

1913 tavaszán a bécsi főposta egyik lezáratlan pénzes borítéka keltett gyanút. A küldeményben 6000 korona volt, valamint titokzatos kódnevek és címzések. Az Evidenzbüro, amelyet ekkor már Ronge vezetett, vizsgálni kezdte a csomag útját.

A legfelsőbb körök sokáig nem is sejtették, hogy Szentpétervár ismeri a Monarchia legkényesebb katonai titkait (Fotó: Quelle: picture-alliance / IMAGNO/Austria)

A levelet senki sem vette át – ezért a posta visszaküldte. A megfigyelés során kiderült: az átvevő személy maga Alfred Redl. A csapdát ekkor már felállították – Redlt követték, és egy bécsi szállodában, a Hotel Klomserben szembesítették az eseményekkel.