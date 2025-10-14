Rendkívüli

A SpaceX Starship tizenegyedik tesztrepülése is sikerrel járt + videó

A New York-i Szabadság-szobornál magasabb űrhajó rövid időre belépett az űrbe, majd egy órával később, a terveknek megfelelően a tengeren szállt le.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 10. 14. 8:20
Sikeresen teljesítette tizenegyedik tesztrepülését a SpaceX Starship űrhajója, a valaha épített legnagyobb űrrakétarendszer – közölte hétfőn a magán űrvállalat.

SpaceX's Starship rocket 38 is seen before launching during the 11th test flight on October 13, 2025 as seen from South Padre Island in Texas. (Photo by Gabriel V. Cardenas / AFP)
SpaceX Starship űrhajója a kilövés pillanatában. (Fotó: AFP/Gabriel V. Cardenas)

A rakéta a cég texasi indítóállomásáról indult, rövid időre belépett az űrbe, majd mintegy egy órával később az Indiai-óceánba csapódott. Az alsó fokozat a tervek szerint, a tengeren szállt le, a repülés során műholdak kibocsátását is modellezték.

Az Elon Musk milliárdos vezette SpaceX „izgalmas” repülési tesztnek nevezte a küldetést, és közölte, hogy a következő tesztre a Starship átdolgozott változatát fogják használni.

A New York-i Szabadság-szobornál magasabb Starship két részből áll, ezek a startot követően szétválnak: a mintegy 70 méter hosszú Super Heavy nevű hordozórakéta és az 50 méteres Starship felső fokozata. Mindkettő úgy van kialakítva, hogy a Földre való visszatérés után újra felhasználható legyen.

Az amerikai űrügynökség, a NASA a Starshipet az űrhajósok Holdra szállítására tervezi használni, míg a SpaceX vállalat végső soron a Marsra irányuló küldetésekhez tervezi felhasználni.

A Starshipet először 2023 áprilisában tesztelték, de az a repülés az indulást követően néhány perccel robbanással végződött. A későbbi tesztek során a felső fokozat eljutott az űrbe, és kontrollált módon landolt az Indiai-óceánon, a korábbi repülések többsége nem felelt meg az elvárásoknak.

Borítókép: A SpaceX Starship rakétája sikeres tesztrepülést hajtott végre (Fotó: AFP/Gabriel V. Cardenas)


