Milliárdos számlagyár: szabadlábon a titokzatos baloldali háttérember

Egyre több hívő használ mesterséges intelligenciát, hogy istennel beszélgessen

Világszerte sokan mesterséges intelligenciához fordulnak spirituális útmutatásért. Mi lesz, ha a gépek új spirituális közvetítőinkké válnak?

Bíró Zoltán István
2025. 10. 21. 14:16
Forrás: Getty Images
A GitaGPT mesterséges intelligenciával működő chatbot, amit a Bhagavad Gitán, a hinduizmus egyik szent könyvén képeztek ki. Úgy néz ki, mint a ChatGPT, vagy bármelyik MI-asszisztens – azzal a különbséggel, hogy azt állítja, általa egyenesen istennel váltunk üzenetet.

Ezek a robotok beszélnek és mozognak. Őszintén szólva kicsit hátborzongató, amit eddig láttam, de sokak számára ő maga az isten

– mondja Holly Walters, az amerikai Wellesley College antropológusa, Dél-Ázsia-szakértő.

A mesterséges intelligencia már javában szabja át a munka, a tanulás és a párkapcsolatok szabályait. És egyre inkább abba is belenyúl, hogyan imádkozunk. A világ összes nagy vallásának hívei kísérleteznek chatbotokkal, de a hinduizmusnak hatalmas hagyománya van az istenségek fizikai ábrázolásában. Ezért különösen izgalmas előrejelző laboratóriumot kínál a hit és a technológia fúziójának megismerésében,

bepillantást enged abba, mit jelent majd az istenivel való interakció az intelligens gépeinken keresztül.

„Az emberek elszakadnak a közösségtől, az idősektől, a templomoktól” – mondja Walters. De mégis, magyarázza Walters a BBC-nek, elkerülhetetlen az MI beszivárgása a vallásba. „Mondhatom, hogy elkerülhetetlen, mert már most is zajlik.”

A nagyobb közös isten a mesterséges intelligencia?

Az elmúlt években számos vallási kezdeményezés épült MI-re. Még 2023-ban egy Text With Jesus nevű alkalmazás igazi botrányt kavart, mivel azt állította, általa lehetséges társalogni Jézus és más bibliai alakok mesterséges intelligencia általi megtestesüléseivel.

Ugyanebben az évben a QuranGPT alkalmazás, melynek célja kérdések megválaszolása és útmutatás volt muszlim szent szövegek alapján, akkora forgalmat generált, hogy a megjelenését követő egy napon belül összeomlott. Mai napig csevegni lehet Konfuciusz mesterséges intelligencia változataival, Luther Mártonnal, a protestáns reformáció atyjával és számtalan más spirituális személyiséggel.

A mesterséges intelligencia immáron új vallások, például a Way of the Future egyház alapjául szolgál. A Way of the Future-t a Google korábbi mérnöke, Anthony Levandowski alapította, és egy „mesterséges intelligencián alapuló isten” fejlesztését célozza.

A vallási chatbotok többsége ugyan igen képzett a szentírások szövegeiben, és pontosan, kötelességtudóan idéz verseket, de alkalmanként éppen olyan bizarr hallucinációkat és hiányosságokat produkál, mint bármelyik más MI.

A hírekben megjelenő robot Krisnákat vagy más isteneket sokan kedves újdonságnak tekintik. De ezen már messze túljutottunk.

Pénz van benne

A már említett GitaGPT-t Vikas Sahu, egy radzsasztáni üzleti iskola hallgatója mellékprojektként fejlesztette ki. Lassú indulásra számított, de a szolgáltatás néhány nap alatt óriási, százezres felhasználószámra tett szert. Tevékenységét kibővítette más hindu szent könyveken alapuló chatbotokkal és a virágzó üzlet láttán félbe is hagyta a tanulást.

A 23 éves Tanmay Shresth, az indiai Újdelhiből származó informatikai szakember egy újabb Bhagavad Gitán alapuló chatbotot használ, ami szerinte közvetlen kapcsolatba hozza a felhasználókat Krisnával. „Nehéz találni valakit, akivel vallási vagy egzisztenciális témákról beszélgethetünk” – mondja Shresth.

A mesterséges intelligencia nem ítélkezik, könnyen hozzáférhető és átgondolt válaszokat ad.

Nem csak Krisna és Siva istenek szólalnak meg mesterséges intelligencia által. A Chatacter.AI platformon egy, a 20. század elején élt neves indiai szent, Bhagavan Sri Ramana Maharshi tanításain alapuló chatbot már mintegy 35 000 interakciót bonyolított.

Hazánkban is jól ismert a YouTube-ról Sadhguru, aki magyar feliratozással, hanggal is megszólal videóin.

A népszerű indiai guru, az Isha Alapítvány alapítója 2025 elején elindította a „Miracle of Mind” meditációs alkalmazást, amely számos mesterséges intelligencia által vezérelt funkciót tartalmaz.

„A mesterséges intelligenciát arra használjuk, hogy az ősi bölcsességet modern módon közvetítsük. Nem csak arról van szó, hogy intelligenssé tegyük az alkalmazást, hanem arról is, hogy személyesebbé és hitelesebbé tegyük az élményt” – mondja Swami Harsha tartalomvezető, szerzetes, az Isha Alapítvány teljes munkaidős önkéntese. „Az alkalmazás tartalmát Sadhguru 35 évnyi tanításából válogattuk össze, és pontosan azzá az üzenetté sűrítettük, amire valakinek bármely napon szüksége lehet.”

Ez az alkalmazás megjelenése után 15 órával alatt átlépte az egymillió letöltést.

A 2025-ös Maha Kumbh Mela indiai zarándoklat, melyet gyakran a világ legnagyobb vallási összejöveteleként emlegetnek, számos célra alkalmazza a mesterséges intelligenciát, beleértve a Kumbh Sah'AI'yak (Kumbh Segítő) nevű, többnyelvű chatbotot. Ez nem csak utazási és szálláslehetőségekkel kapcsolatos tanácsadást nyújt, hanem lehetvé teszi, hogy távolról is részt vehessenek a vallási rituálékban.

Létrehoztak egy Digitális Mahakumbh Élményközpontot, amely virtuális és kiterjesztett valóság eszközöket használ, hogy olyan magával ragadó, spirituális utazásokra vigye a látogatókat, amelyek életre keltik a mitológiai történeteket. A hívők szimbolikusan elmerülnek a Triveni Sangam szent vizében az interneten, térítés ellenében pedig a fényképükkel „digitális snanba, fürdőbe” mártóznak.

Már a 2017-es Ganpati fesztiválon is az alábbi videón látható robotkart használták a szervezők, hogy aarti rituálét tartsanak a hindu Ganésa istennek.

A dél-indiai Kerala államban található Irinjadappilly Sri Krishna templomban egy Irinjadapilly Raman nevezetű robotelefánt látható. „Rítusokat végez, áldozatokat fogad el és áldásokat oszt, pont úgy, mint az élő templomi elefánt” – meséli Walters.

Istentelen viselkedés

Lyndon Drake tiszteletes, az Oxfordi Egyetem teológiai etikával és mesterséges intelligenciával foglalkozó kutatója szerint a vallási közösségek évszázadok óta papokhoz, tudósokhoz, spirituális vezetőkhöz kötődnek. Mára azonban „a mesterséges intelligencia alapú chatbotok megkérdőjelezhetik a vallási vezetők státuszát” azzal, hogy új módszereket vezetnek be a szent írásokkal való kapcsolatteremtésre, és olyan árnyalt módszerekkel befolyásolják az emberek hiedelmeit, amelyeket azok talán fel sem ismernek.

2024-ben egy Catholic Answers evangélista csoport sietve offline állapotba hozta Justin atya nevű chatbot papját, miután az MI-atya azt mondta a felhasználóknak, hogy nyugodtan megkeresztelhetnek egy gyermeket Gatorade üdítőitallal. Hamarosan újra elérhetővé tették, csak kivették nevéből az „atya” szót, és eltávolították avatarjáról a papi öltözetet.

Jon Sorensen, a csoport operatív igazgatója egy interjúban elmondta, mindössze 10 000 dollárt költöttek a projektre, és összesen hat hónapon keresztül tesztelték, mielőtt útjára eresztették.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

