Egyre több hívő használ mesterséges intelligenciát, hogy istennel beszélgessen

A GitaGPT mesterséges intelligenciával működő chatbot, amit a Bhagavad Gitán, a hinduizmus egyik szent könyvén képeztek ki. Úgy néz ki, mint a ChatGPT, vagy bármelyik MI-asszisztens – azzal a különbséggel, hogy azt állítja, általa egyenesen istennel váltunk üzenetet.

Ezek a robotok beszélnek és mozognak. Őszintén szólva kicsit hátborzongató, amit eddig láttam, de sokak számára ő maga az isten

– mondja Holly Walters, az amerikai Wellesley College antropológusa, Dél-Ázsia-szakértő.

A mesterséges intelligencia már javában szabja át a munka, a tanulás és a párkapcsolatok szabályait. És egyre inkább abba is belenyúl, hogyan imádkozunk. A világ összes nagy vallásának hívei kísérleteznek chatbotokkal, de a hinduizmusnak hatalmas hagyománya van az istenségek fizikai ábrázolásában. Ezért különösen izgalmas előrejelző laboratóriumot kínál a hit és a technológia fúziójának megismerésében,

bepillantást enged abba, mit jelent majd az istenivel való interakció az intelligens gépeinken keresztül.

„Az emberek elszakadnak a közösségtől, az idősektől, a templomoktól” – mondja Walters. De mégis, magyarázza Walters a BBC-nek, elkerülhetetlen az MI beszivárgása a vallásba. „Mondhatom, hogy elkerülhetetlen, mert már most is zajlik.”

A nagyobb közös isten a mesterséges intelligencia?

Az elmúlt években számos vallási kezdeményezés épült MI-re. Még 2023-ban egy Text With Jesus nevű alkalmazás igazi botrányt kavart, mivel azt állította, általa lehetséges társalogni Jézus és más bibliai alakok mesterséges intelligencia általi megtestesüléseivel.

Ugyanebben az évben a QuranGPT alkalmazás, melynek célja kérdések megválaszolása és útmutatás volt muszlim szent szövegek alapján, akkora forgalmat generált, hogy a megjelenését követő egy napon belül összeomlott. Mai napig csevegni lehet Konfuciusz mesterséges intelligencia változataival, Luther Mártonnal, a protestáns reformáció atyjával és számtalan más spirituális személyiséggel.

A mesterséges intelligencia immáron új vallások, például a Way of the Future egyház alapjául szolgál. A Way of the Future-t a Google korábbi mérnöke, Anthony Levandowski alapította, és egy „mesterséges intelligencián alapuló isten” fejlesztését célozza.