Zolta, Árpád fejedelem legkisebb fia, aki egyidős volt a honfoglalással, Árpád őt választotta utódául

Zolta a honfoglaláskor született. Szimbolikus jelentőségű, hogy Árpád fejedelem a fiai közül épp őt választotta utódjául, hiszen Zolta egyidős volt azzal, amikor a magyarok meglelték hazájukat. Árpád őt jelölte ki utódjául, de életkora miatt ekkor nagybátyja, Szabolcs, Töhötöm és Ond vezérek támogatásával volt vezető.

Zolta fejedelem  szállásterülete az ország keleti része volt. Felesége Anonymus szerint Mén Marót leánya lett, aki a Taksony nevű fiút szülte neki. Zolta még életében átadta Taksonynak a hatalmat 947-ben.

Külsőleg nem hasonlított édesapjára

Anonymus leírása szerint Zolta külsőre nem hasonlított édesapjára; szőke hajú, középtermetű, világos bőrű férfi volt. Természetében viszont igen: bátor és erkölcsös ember hírében állott. 

Nagyon népszerű volt, ezért sem ellenkeztek a katonai vezetők, hogy ilyen fiatalon őt válasszák fejedelemmé. 

A hadjáratokba Lél, Bulcsú és Botond vezérek mentek, ők álltak a magyar hadak élén.

 

Anonymus

Örökébe lépett a fia, Zolta; apjához hasonló erkölcsére, azonban elütő természetére nézve. Zolta vezér ugyanis kicsit selyp és fehér bőrű volt, puha és szőke hajú, középtermetű, harcias vezér, bátor szívű, ám alattvalói iránt kegyes, nyájas beszédű, de hatalomra törő, akit Magyarország valamennyi főembere meg vitéze csodamód szeretett. Bizonyos idő elteltével, mikor Zolta vezér tizenhárom esztendős volt, országának főemberei valamennyien egyértelemmel és közakarattal egyeseket országbírákul rendeltek a vezér alá…

Zolta Csepel szigetén házasodott

Zolta párválasztása még édesapja életében el lett rendezve: Anonymus szerint, mikor Mén Marót megtudta, hogy leánya és Zolta egyidősek, ő maga kereste fel Árpád fejedelmet, és ajánlotta fel,hogy a két fiatal házasságkötése esetén az Árpád-házra hagyja tartományát, Bihart. Így üttetett nyélbe a házasság, az esküvőt Csepel szigetén tartották .

Zolta szerencsés volt. 

907-ben, amikor átvette a hatalmat, a pozsonyi csatával magyar fennhatóság alá került az egész Kárpát-medence.

 Uralkodása alatt a kalandozó hadjáratok nagy részben sikerrel zajlottak, kivéve a 933-as merseburgi vereséget.

908-ban Eisenach mellett győztes csatát vívtak őseink, ekkor esett el Burckhard türingiai gróf.  Győzelmet arattak Eisenachnál, itáliai területeken, Burgundiában, és többek között Svábföldön is. Érdekes epizódnak számított, amikor Arnulf Magyarországra menekült. 

Ez időlegesen bajor-magyar szövetséget hozott létre. 

Amikor a magyarok – így Zolta fejedelem – befogadták a menekülő Arnulfot, ez igazán nagylelkű gesztus volt, hiszen korábban Arnulf 913-ban az Inn folyónál megállította a portyázó magyarokat és a győzelem hatására olyan szerződést kötött velük, amelyben a magyarok aláírták, hogy megkímélik a bajor területeket a portyázástól. Önálló bajor hercegségét aztán a magyarok támogatásával építette ki.

Az Inn folyó emléke meséinkben is szerepel. Ugyanis az Óperenciás tengeren túl fordulat onnan származik, hogy németül az über Enns azt jelenti, az Inn folyón túli vidék. Ez alakult át a magyar nyelvben Óperenciává.

Zolta idejében jártak a kalandozó magyarok Sankt Gallenben, és megsarcolták Pávia városát is.

A magyaroknak fizetett adót Szász Henrik

A magyarok 919-ben Szászországba megverték Madarász Henrik hadait és adó fizetésére kötelezték őket. Henrik  933-ig fizette ezt az adót, azonban akkor megtagadta. Ennek megbosszulására indítottak hadjáratot a magyarok Szász Henrik ellen. Ebben a hadjáratban, Merseburgnál következett be a kalandozó magyarok első súlyosabb veresége. 

A magyarok ebben az összecsapásban is a korábban jól bevált hátrafelé nyilazó taktikát alkalmazták, azonban Henrik ekkor már nehézfegyverzetű lovassággal rendelkezett. 

Ők már nem kezdték üldözni a magyarokat, hanem tartották a frontvonalat és ez segítette hozzá a szászokat a győzelemhez. Widukind von Corvey krónikája szerint Henrik személyesen vezette a csatát. Ma a csata emlékműve is a hunok csatája nevet viseli, arra utalva ezzel , hogy a magyarokat a hunok leszármazottainak tekintették.

Widukind von Corvey. Foto: Kelvin Wilson, Ridderkerk (NL)Forás: regionalheute.de
Widukind von Corvey. Foto: Kelvin Wilson, Ridderkerk (NL)Forás: regionalheute.de

Földes Péter regényíró 1977-ben megjelent könyvében, mely az Árpád után címet viselte, Zolta korát örökítette meg. A regény főhős Béld, akit a kor első diplomatájának tekinthetünk.

Zolta időszaka több szempontból is érdekes: a honfoglalás után a magyarságnak meghódította a teljes Kárpát-medencei területet és ekkor még a kalandozások is sikerek voltak. A merseburgi vereség után nem sokkal Zolta átgondoltan cselekedett, amikor fiának, Taksonynak adta át a fejedelmi címet,ő maga pedig visszavonult.

Zolta jelentősége:

1. Árpád fejedelem legkedvesebb gyermeke volt,

2. boldog házasságban élt,

3. kalandozó vezérei sikeresen harcoltak.

