Több mint 300 000 kilométernyi római út rajzolja újra a birodalom térképét

Új korszak kezdődik a római utak kutatásában

A „minden út Rómába vezet” közmondás most új értelmet nyer. Bár a birodalom nagyvárosait főutak kötötték össze a fővárossal, a mellékutak hálózata mindeddig kevés figyelmet kapott.

Tom Brughmans, az Aarhusi Egyetem régésze szerint a kutatás célja épp ennek a hiánynak a pótlása volt. „A római utak 200 éves kutatástörténete elsősorban a fővonalakra koncentrált – a névtelen, vidéki utak rovására” – mondta Brughmans.

Az Itiner-e a római utak digitális atlasza

A Brughmans vezette csapat létrehozta az Itiner-e nevű, szabadon hozzáférhető online adatbázist, amely a római utak legteljesebb térképe Európában, Észak-Afrikában és a Közel-Keleten.

A platform történelmi, régészeti, topográfiai és távérzékelési adatokat egyesít, hogy Kr. u. 150 körüli állapotában rekonstruálja a birodalom közlekedési rendszerét.

Az új térkép mintegy 300 000 kilométernyi útvonalat azonosít – kétszer annyit, mint a korábbi modellek. Ez a bámulatos hálózat egyben a római állam politikai és gazdasági erejéről is tanúskodik.

Járványok, vallások, kereskedelem: az utak ereje

Ez az integrált hálózat tette lehetővé, hogy járványok, gazdasági hatások vagy akár új vallások gyorsan terjedjenek, kontinentális útra lépjenek

– magyarázta Brughmans. Példaként az antoninuszi pestist említette, amely Kr. u. 165-ben sújtotta a birodalmat, és a lakosság mintegy negyedét pusztította el.

A kutatók szerint az ókori római utak feltérképezése ma is tanulságos, hiszen betekintést nyújt abba, miként terjedtek a társadalmi és gazdasági folyamatok a több kontinensre kiterjedő rendszerben.

A tudomány reakciója: lehetőségek és hiányosságok

Jeffrey Becker, a Binghamtoni Egyetem mediterrán régésze, aki nem vett részt a projektben, az Itiner-e-t „rendkívül hasznos digitális eszköznek” nevezte. Szerinte a szerzők precízen válogatták össze az adatokat, de a térképen még vannak hiányosságok – részben a források eltérő minősége, részben a régészeti bizonytalanságok miatt. Brughmans elismeri, hogy a térkép jelenleg közel 200 000 kilométernyi mellékutat tartalmaz, de „ez a szám a jövőbeni kutatásokkal tovább növelhető”.