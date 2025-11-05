Viking volt-e Búvár Kund?

Vikingek és magyarok: a két nép több szempontból is hasonló életmódot élt, kifejezetten a kalandozások időszakában. Kiváló harcosok voltak, rettegtek tőlük Nyugat-Európában. Sikeres zsákmányoló hadjáratokat folytattak.

Viking harcos volt-e Búvár Kund?

Viking harcosoktól rettegett Európa

A viking elnevezés gyűjtőfogalom volt a korban, az összes skandináv fegyverest jelentette. 750-től három évszázadon át 37 országba jutottak el. Langó Péter régész hangsúlyozta, hogy már olyan északi harcosok érkeztek hazánkba, akik Bizáncban testőrök voltak, itt pedig katonai, testőri feladatokat vállaltak. Közülük lehetett az egyik Búvár Kund. A viking jelenlétről a Kárpát-medencében gazdag leletanyag tanúskodik: lószerszámok és fegyverek (nyéltámaszos harci bárdok).

Búvár Kund a Képes Krónikában. Forrás: Wikimedia Commons

Miről nevezetes egészen konkrétan Búvár Kund?

A történet kezdete 1046-ra nyúlik vissza. A magyarok, megelégelvén az idegenszívű Orseolo Péter uralmát, visszahívták az országba a megvakítót Vazul gyermekeit: Andrást, Bélát és Leventét. András és emberei elfogták Orseolo Pétert és megvakították. Közben pogánylázadás is kitört. Andrást I. András néven királlyá koronázták. Először, hogy hatalmát megerősítse, együttműködött a pogányokkal, majd leverte a lázadásukat. Épp kezdett megszilárdulni I. András hatalma, amikor a németek megtámadták hazánkat.

Ennek előzménye az volt, hogy a németek szerették volna hazánkat vazallus állammá tenni. Orseolo Péter ebben partner is lett volna, szimbolikusan egy lándzsát ajándékozott III. Henriknek, ezzel elismerve feljebbvalóságát.

I. András azonban igazi hazafi volt: Magyarország függetlensége volt számára a legfontosabb. Ami korábban Aba Sámuel uralkodónknak nem sikerült – visszavernie a németeket –, I. Andrásnak igen.

1050-ben már a Vértes-hegységben legyőzték a magyarok a támadó németeket. Ekkor a németek olyan gyorsan menekültek, hogy eldobálták lovagi vértjeiket, erről kapta a hegység a nevét. Egy évvel később, 1051-ben támadott III. Henrik vízen. Ekkor süllyesztette el hajói Búvár Kund Pozsonynál. A krónikákban Zotmund névalakban is megtalálható a hős.

Képes Krónika …Ekkor a várbéli magyarok találtak egy Zothmund nevű, úszni igen jól tudó férfit, akit elküldtek a sötét éj csendjében a császár hajóihoz. A víz alatt jutott oda, megfúrta az összes hajókat, és ezek hirtelen megteltek vízzel…”

Milyen volt egy korabeli búvár?

Ekkor egy búvárnak még elég kezdetleges felszerelése volt. Így kifejezetten jó adottságokkal kellett rendelkeznie Búvár Kundnak is. Technikája a szabadtüdős merülés lehetett. Tehát visszatartotta a levegőt, lemerült a hajók alá és lyukat fúrt rajtuk, amitől azok elsüllyedtek.

Elképzelhető, hogy testére ólomsúlyt kötött, hogy gyorsabban le tudjon merülni mélyre.

Nem tudunk arról, voltak-e segítői, akik várták a parton.