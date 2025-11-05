vikingbúvárhajónémet

Viking volt-e Búvár Kund?

Búvár Kund magyar vitéz volt, aki 1052-ben a magyarságra támadó németek hajóit Pozsonynál megfúrta, így harcképtelenné tette az ellenséget. A vikingek kiválók voltak a vízen is: hajósként, búvárként. Ehhez a manőverhez kiváló búvárnak kellett lennie, hogy le tudjon merülni a Dunába.

Tóth Eszter Zsófia
2025. 11. 05. 17:35
Viking harcos volt-e Búvár Kund?
Viking harcos volt-e Búvár Kund?
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vikingek és magyarok: a két nép több szempontból is hasonló életmódot élt, kifejezetten a kalandozások időszakában. Kiváló harcosok voltak, rettegtek tőlük Nyugat-Európában. Sikeres zsákmányoló hadjáratokat folytattak.

Viking harcos volt-e Búvár Kund?
Viking harcos volt-e Búvár Kund?

Viking harcosoktól rettegett Európa

A viking elnevezés gyűjtőfogalom volt a korban, az összes skandináv fegyverest jelentette. 750-től három évszázadon át 37 országba jutottak el. Langó Péter régész hangsúlyozta, hogy már olyan északi harcosok érkeztek hazánkba, akik Bizáncban testőrök voltak, itt pedig katonai, testőri feladatokat vállaltak. Közülük lehetett az egyik Búvár Kund. A viking jelenlétről a Kárpát-medencében gazdag leletanyag tanúskodik: lószerszámok és fegyverek (nyéltámaszos harci bárdok).

Búvár Kund a Képes Krónikában. Forrás: Wikimedia Commons
Búvár Kund a Képes Krónikában. Forrás: Wikimedia Commons

Miről nevezetes egészen konkrétan Búvár Kund?

A történet kezdete 1046-ra nyúlik vissza. A magyarok, megelégelvén az idegenszívű Orseolo Péter uralmát, visszahívták az országba a megvakítót Vazul gyermekeit: Andrást, Bélát és Leventét. András és emberei elfogták Orseolo Pétert és megvakították. Közben pogánylázadás is kitört. Andrást I. András néven királlyá koronázták. Először, hogy hatalmát megerősítse, együttműködött a pogányokkal, majd leverte a lázadásukat. Épp kezdett megszilárdulni I. András hatalma, amikor a németek megtámadták hazánkat. 

Ennek előzménye az volt, hogy a németek szerették volna hazánkat vazallus állammá tenni. Orseolo Péter ebben partner is lett volna, szimbolikusan egy lándzsát ajándékozott III. Henriknek, ezzel elismerve feljebbvalóságát.

 I. András azonban igazi hazafi volt: Magyarország függetlensége volt számára a legfontosabb. Ami korábban Aba Sámuel uralkodónknak nem sikerült – visszavernie a németeket –, I. Andrásnak igen.

1050-ben már a Vértes-hegységben legyőzték a magyarok a támadó németeket. Ekkor a németek olyan gyorsan menekültek, hogy eldobálták lovagi vértjeiket, erről kapta a hegység a nevét. Egy évvel később, 1051-ben támadott III. Henrik vízen. Ekkor süllyesztette el hajói Búvár Kund Pozsonynál. A krónikákban Zotmund névalakban is megtalálható a hős.

Képes Krónika

 …Ekkor a várbéli magyarok találtak egy Zothmund nevű, úszni igen jól tudó férfit, akit elküldtek a sötét éj csendjében a császár hajóihoz. A víz alatt jutott oda, megfúrta az összes hajókat, és ezek hirtelen megteltek vízzel…”  

Milyen volt egy korabeli búvár?

Ekkor egy búvárnak még elég kezdetleges felszerelése volt. Így kifejezetten jó adottságokkal kellett rendelkeznie Búvár Kundnak is. Technikája a szabadtüdős merülés lehetett. Tehát visszatartotta a levegőt, lemerült a hajók alá és lyukat fúrt rajtuk, amitől azok elsüllyedtek. 

Elképzelhető, hogy testére ólomsúlyt kötött, hogy gyorsabban le tudjon merülni mélyre. 

Nem tudunk arról, voltak-e segítői, akik várták a parton. 

I. András a Thuróczy Krónikában. Forrás: Wikipédia

Ezután a németek több támadással nem kísérleteztek, I. András békében folytathatta az állam építését. Többek között 1055-ben megalapította a tihanyi ápátságot. Az apátság alapítólevelében található az első magyar mondat, az első nyelvemlékünk.

Búvár Kund bátorsága példaértékű mind a mai napig. 

Szembeszállt az idegen hatalommal a magyar szabadságért. Az újabb régészeti eredmények alapján nem zárhatjuk ki azt sem, hogy köze volt a vikingekhez. Búvár Kund alakját, hősiességét Vörösmarty Mihály költőnk is megörökítette.

Búvár Kund jelentősége:

1. bátor búvár volt,

2. elsüllyesztette a német hajókat,

3. a németek a tette után többet nem támadtak I. András idejében.

 

Vörösmarty Mihály: Búvár Kund

Vésztűzben néha vízen át
Henriknek látni táborát,
     S Pozsony kivillanik;
S ím a Dunából szirt gyanánt,
Egy ember kit mély árja hányt,
     Sötéten felbukik.

„Hah Kund te vagy?” s még nem hiszi:
Hah ember!” őt így kérdezi:
     „Mi dolgod ott alant?”
Hej Béla! víz hullámiban,
Míg rajta zúgó vész rohan,
     Jó lenni ott alant.”

Szól Kund - és ő az - „nézz oda,
Hol Henrik felriadt hada
     Tolong a víz iránt!
Nézd, táborában mint remeg:
Hajóit e kar fúrta meg;
     Hadd vesszen, aki bánt.”


 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekadatbotrány

A Tisza-adatbotránya miatt borult a bili, kiderült a cselédmédia titka

Csépányi Balázs avatarja

Lehullt a függetlenség álarca.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.