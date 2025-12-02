Mikor válik az ember „törékennyé”?

Ahogy öregszünk, testünk gyengül, és a fiatalabb korban könnyen orvosolható sérülések és betegségek gyógyulása tovább tart, ami tartós tünetekhez és fájdalomhoz vezet. A kanadai Dalhousie Egyetem kutatócsoportjának tanulmánya az arXiven azt vizsgálta, hogy pontosan „mikor válnak az emberek törékennyé”.

A legújabb kutatások szerint az emberi öregedés nem lineárisan, az életkorral egyenletesen halad, hanem bizonyos „fordulópontokon” felgyorsul. A szervezetben található biomarkereket, például az RNS-t, a fehérjéket, a metabolitokat és a mikrobiomot (bélbaktériumokat) vizsgáló korábbi kutatások kimutatták, hogy a molekulákban és a mikroorganizmusokban jelentős változások következnek be 44 és 60 éves kor körül.

Idén egy kínai kutatócsoport adataiból kiderült, a szövetek és szervek öregedési üteme hatalmasat változik 50 éves kor körül, s utána az öregedés felgyorsulva halad előre. A legújabb, a Dalhousie Egyetem említett kutatása azonban egy ennél későbbi, kritikus ponthoz köti a folyamatot.

Amint az emberek idősebb korba lépnek, egészségügyi problémáik gyakoribbakká és súlyosabbakká válnak. A fokozott sérülékenységet, az egészségromlással szembeni kitettséget, valamint a fizikai funkciók károsodását klinikailag „törékenységnek” nevezik. A szakértők gyakran használják a „törékenységi index”-et (Frailty Index – FI, esendőségi indexnek is fordítják), amelyet a beteg egészségügyi problémáinak száma alapján kalkulálnak ki, hogy előre jelezzék az állapotában bekövetkező változásokat.

A törékenységi index (FI) az életkorral összefüggő egészség hasznos, számszerűsíthető mutatója.

A Dalhousie Egyetem kutatócsoportja ezt a törékenységi indexet használta az emberi öregedés új matematikai modelljének elkészítésére. A tanulmány az Egyesült Államokban végzett Egészségügyi és Nyugdíjazási Tanulmány, valamint az Egyesült Királyságban készült Angol Longitudinális Öregedési Tanulmány adatait használta fel.

A hatalmas adatbázisokból 12 920 középkorú és idősebb (átlagéletkor 67 év) felnőtt adatait gyűjtötték össze, akikről összesen 65 261 adatpont állt rendelkezésre. Ezután számszerűsítették az egyes alanyok egészségi állapotát a törékenységi index segítségével, amely több mint 30 fontos paramétert kombinál, beleértve a krónikus betegségeket, a mindennapi feladatvégzési nehézségeket, az aktivitási szinteket, valamint a szív- és érrendszeri betegségeket.