A YouTube-on látható a világ első, teljes egészében mesterséges intelligenciával készült valóságshow-ja

Már elérhető a YouTube-on az AiMation Studios által készített Non Player Combat első epizódja. A talán Játékosok nélküli viadal címmel fordítható film promóciós anyagai a világ első MI-generált valóságshow-ját úgy írják le: bepillantás a szórakoztatás ijesztő jövőjébe. Ha ez a szórakoztatás jövője, akkor az csakugyan félelmetes. Akinek az eddigi reality-k nem voltak elég brutálisak, annak ez az új valóságshow éppen az lesz, amit keres:

a hátborzongató új sorozat azt ígéri, hogy a hat „versenyző” életre-halálra menő küzdelmet folytat egymással.

Mint reality show, a film fából vaskarika, hiszen az összes karaktert MI alkotta, minden mesterséges a vizuális megoldásoktól a hanganyagokig, a műsorvezetőtől a versenyzőkön át egészen a díszletekig.

A mesterséges intelligencia által generált műsorvezető, Clara Voss. Forrás: AiMation Studios

Az éhezők viadala (The Hunger Games), a Fortnite videójáték és az Árulók (The Traitors) koktéljából kikevert sorozat szereplői jegesmedvékkel, kígyókkal és egymással küzdenek meg, hogy azután egyikük utolsóként túlélje az egészet.

Tom Paton, a produkció mögött álló AiMation Studios alapítója és vezérigazgatója szerint:

A jövőben a sorozatok és filmek szereplői valós időben élik át történeteiket, és ezeket a történeteket látjuk majd filmként megvágva.

Mindezt a játékfejlesztés és a dokumentumfilm-vágás hibridjeként írja le.

„Minden játékos több száz oldalnyi háttértörténetet kapott. Gyermekkor, trauma, szerelem, bűncselekmények, életfilozófia. Viselkedésük ezekből az alapokból következik, mondhatni, az MI ezeket a bemeneti adatokat felhasználva alakította ki a karakterüket” – mondja. „Nem mi választottuk ki a győztest. Nem mi döntöttük el, hogy ki hal meg és mikor. Mi a szereplők pszichológiáját alkottuk meg, nem a cselekményt.”

Paton Ahol a robotok nőnek (Where the Robots Grow) című alkotása volt az egyik legelső, a mesterséges intelligencia által vezérelt animációs film. Kicsiny stúdióját egy generatív MI-tartalmak gyártására szolgáló platform, az Omnigen 01, valamint az AImation, egy iOS-re fejlesztett mikrostreaming platform köré építette. (Az Omnigen már elérhető az iOS bétaverziójában.)