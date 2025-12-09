filmYoutubeAiMation StudiosNon Player Combatmesterséges intelligenciavalóságshowreality

A YouTube-on látható a világ első, teljes egészében mesterséges intelligenciával készült valóságshow-ja

Nincs előre megírt sztori, nincs élő színész: a Non Player Combat hősei „autonóm módon” döntenek, és könyörtelenül vadásznak egymásra. Mindhalálig.

Bíró Zoltán István
2025. 12. 09. 14:59
Képernyőfotó a filmből Forrás: AiMation Studios/YouTube
Már elérhető a YouTube-on az AiMation Studios által készített Non Player Combat első epizódja. A talán Játékosok nélküli viadal címmel fordítható film promóciós anyagai a világ első MI-generált valóságshow-ját úgy írják le: bepillantás a szórakoztatás ijesztő jövőjébe. Ha ez a szórakoztatás jövője, akkor az csakugyan félelmetes. Akinek az eddigi reality-k nem voltak elég brutálisak, annak ez az új valóságshow éppen az lesz, amit keres:

a hátborzongató új sorozat azt ígéri, hogy a hat „versenyző” életre-halálra menő küzdelmet folytat egymással.

Mint reality show, a film fából vaskarika, hiszen az összes karaktert MI alkotta, minden mesterséges a vizuális megoldásoktól a hanganyagokig, a műsorvezetőtől a versenyzőkön át egészen a díszletekig.

A mesterséges intelligencia által generált műsorvezető, Clara Voss. Forrás: AiMation Studios

Az éhezők viadala (The Hunger Games), a Fortnite videójáték és az Árulók (The Traitors) koktéljából kikevert sorozat szereplői jegesmedvékkel, kígyókkal és egymással küzdenek meg, hogy azután egyikük utolsóként túlélje az egészet.

Tom Paton, a produkció mögött álló AiMation Studios alapítója és vezérigazgatója szerint:

A jövőben a sorozatok és filmek szereplői valós időben élik át történeteiket, és ezeket a történeteket látjuk majd filmként megvágva.

Mindezt a játékfejlesztés és a dokumentumfilm-vágás hibridjeként írja le.

„Minden játékos több száz oldalnyi háttértörténetet kapott. Gyermekkor, trauma, szerelem, bűncselekmények, életfilozófia. Viselkedésük ezekből az alapokból következik, mondhatni, az MI ezeket a bemeneti adatokat felhasználva alakította ki a karakterüket” – mondja. „Nem mi választottuk ki a győztest. Nem mi döntöttük el, hogy ki hal meg és mikor. Mi a szereplők pszichológiáját alkottuk meg, nem a cselekményt.”

Paton Ahol a robotok nőnek (Where the Robots Grow) című alkotása volt az egyik legelső, a mesterséges intelligencia által vezérelt animációs film. Kicsiny stúdióját egy generatív MI-tartalmak gyártására szolgáló platform, az Omnigen 01, valamint az AImation, egy iOS-re fejlesztett mikrostreaming platform köré építette. (Az Omnigen már elérhető az iOS bétaverziójában.)

A Non-Player Combat hat fotórealisztikus megjelenésű (valószerűtlenül tökéletes) versenyzőt mutat be nagyon westworldös modorban, akiket egy távoli szigetre küldenek. Minden nagyon ismerősnek tűnhet a valóságshow kedvelőknek, kivéve egy mozzanatot:

ők tényleg meg fogják ölni egymást vagy belehalnak a szimulációba, és állítólag a gyártó sem tudja, hogy ki, hol és hogyan fejezi be a virtuális életpályáját.

Állítják, hogy nem tervezték meg a kimeneteleket, az epizódokat a szimuláció naplóiból szerkesztik. Az első epizód december 8-án debütált a YouTube-on, és az AiMation VOD alkalmazásban, további epizódok hetente jelennek meg.

A sorozat hősei – négy férfi, két nő – mintha egyenesen egy videójátékból léptek volna elő: van köztük ultramaratonfutó, eszement sakkbajnok, dögös influenszer, vadonbeli kalauz, öngyilkos hajlamú volt fegyenc és egy harcművészeti szakértő.

Travis Drake, a sztereotip amerikai akcióhős. Forrás: AiMation Studios

Minden „versenyző” maga dönt, hogy mikor fut el, hol rejtőzik, kivel szövetkezik és kit öl meg. Már az első epizódban medvék marják szét, mérges kígyók harapják őket, és halálos tűzpárbajokban próbálják megölni egymást.

Forrás: AiMation Studios

Bár Paton azt állítja, hogy megközelítése úgymond feszegeti a filmkészítés határait, igazi vonzereje az lehet, hogy az ilyesmi előállítása rendkívül olcsó: a négyrészes sorozat kilencven százalékkal kevesebbe kerül, mint egy igazi túlélőjáték. Az AiMation összesen ötfős csapattal gyártotta le a sorozatot. A szereplők gondolkodását és pillanatnyi viselkedését irányító központi rendszert házon belül fejlesztik, a szintetikus hangokat az ElevenLabs állítja elő. Paton szerint négy epizódjuk készült el kevesebb mint két hónap alatt:

a teljes évad költsége 28 ezer dollár volt, miközben a nagyon is hasonló The Traitors (Az Árulók) túlélősorozat epizódonként egymillió dollárba került.

Ez az egész felhajtás egyre nagyobb aggodalmat vált ki, hogy a mesterséges intelligencia hamarosan felváltja az emberi színészeket, animátorokat, írókat és rendezőket.

Az Equity brit színészszakszervezet kezdeményezi, hogy tagjai szükség esetén sztrájkkal fenyegetőzve tagadják meg a digitális szkennelést, hogy megvédjék képmásukat a felhasználástól a mesterséges intelligenciával készülő film- és televíziós produkciókban.

Idén év elején a SAG-Aftra szakszervezet videójáték-szinkronhangjai és motion capture előadói egyéves sztrájkba kezdtek az emberi előadók mesterséges intelligencia általi helyettesítése miatt.

Paton szerint a Non-Player Combat egy új, mesterséges intelligencia által vezérelt szórakoztató formátum kezdete. Nyugtalanító minőségű, kereskedelmileg érdekes jövő.

