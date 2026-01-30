A második tatárjárás Magyarországon- elsöprő magyar győzelem a hódítók felett

A második tatárjárás kevéssé ismert történelmi eseményünk. Amikor 1242-ben hirtelen távoztak hazánkból Batu kán mongol hadai, többféle magyarázat is született e váratlannak tűnő döntésükre.

A második tatárjárás: magyarok és tatárok harcolnak egymással. forrás: Wikipedia

A második tatárjárás előzményei

Egyrészt, hogy meghalt Ögödej nagykán és Batu az új nagykán megválasztására sietett vissza Mongóliába. A másik nézet szerint a tatár harcmodor része volt, hogy az első, meglepetésszerű, elsöprő támadás után kivonulnak az országból, majd visszatérnek újra. IV: Béla egészen a haláláig, 1270-ig tartott attól, hogy újabb mongol támadás fogja fenyegetni Magyarországot, ezért már csak úgy adományozott birtokokat, ha tulajdonosuk kővárat épített rajta. Ugyanis a kővárat a mongol-tatárok, mivel lovasnomád nép voltak, nem tudták bevenni.

Az 1285-ös tatár támadást belpolitikai válság előzte meg. Az uralkodó IV. Kun László 1282-ben vívta meg a Hód-tavi csatát: kedvelt kunjainak egy része lázadt fel ellene.

Ennek az volt az oka, hogy a pápai legátus felszólította Lászlót: tartassa be a kunokkal a törvényeket. A kunok pogány szokások szerint éltek, nem követték a keresztény vallás szabályait. László ezt megpróbálta, de fellázadtak ellene.

A tatárok bíztak abban, hogy kihasználhatják az ingatag helyzetet, ezért támadtak újra 1285-bek. Ám az országba betört támadók nem jutottak Pestnél tovább, mivel a Duna nem fagyott be, ezért nem tudtak átkelni a budai oldalra.

Tatárjárás a Thúróczy Krónikában. forrás: Wikimedia Commons

Benedek esztergomi prépost a második tatár támadásról: ,,A tatárok végtelen sokasága Erdély felől Pest alá jött és Erdélytől kezdve a Dunáig az egész földet elpusztították, de a nemesekből és a fegyveresekből csak igen keveset voltak képesek megölni. (...) A tatárokból viszont a magyarok és más magyarországiak egyes ütközetekben mintegy huszonhatezret öltek meg és most, a tatárok, hogy a magyarok keze közül kiszabadulhassanak, Erdélybe vonultak vissza.” (B. Szabó János: A tatárjárás, Budapest, Corvina Kiadó, 2007. 181–182.)

A tatár sereg nagyságáról szólva Benedek prépost 200 ezer főt említett meg, ami feltehetően erős túlzás.