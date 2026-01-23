Az Apple kicsiny, mesterséges intelligenciával ellátott, viselhető eszközt készít

A 9to5Mac elemzése szerint az eszköz nem az iPhone helyettesítésére, hanem annak „szemeként” és kiterjesztéseként szolgál majd, szorosan integrálódva az Apple Intelligence ökoszisztémába.

A The Information két napja arról számolt be, hogy az Apple mesterséges intelligenciával működő, viselhető eszközt fejleszt. Források szerint az eszköz vékony, lapos, kör alakú lesz, nagyjából akkora, mint egy AirTag. A Gigazine hozzáteszi, hogy az eszköz mágneses rögzítéssel kapcsolódhat a ruházathoz, hasonlóan a konkurens megoldásokhoz.

Az Apple Pin alumínium és üveg burkolata alatt két előlapi kamerát kap, az egyik normál, a másik pedig nagylátószögű objektívvel, így

fényképeket és videókat készíthet a felhasználó környezetéről.

Beépített mikrofonnal, hangszóróval és fizikai gombokkal is rendelkezik, és várhatóan némileg az iPhone-tól függetlenül is működtethető lesz. A feldolgozás jelentős része azonban a „Visual Intelligence” technológiára épülve az iPhone-on vagy az Apple biztonságos felhőjében történik majd. A készülék a fejlesztés korai szakaszában van, és a The Information szerint akár 2027-ben is megjelenhet.

Az Apple jelenleg számos mesterséges intelligenciával támogatott terméket fejleszt, többek között továbbfejlesztett érzékelőkkel ellátott AirPodsokat, biztonsági kamerákat, okosszemüvegeket és kiterjesztett valóság (AR) szemüvegeket. Aki elolvassa a cég hihetetlenül változatos szabadalmi bejelentéseit, látja, hogy például szabadalmi bejelentést tettek egy titokzatos Apple „kavics”-ra, high-tech autótükör-helyettesítőre, oko kontaktlencsére, motoros Vision Pro headset szíjra, alkalmazásvezérelt színváltós Apple Watch szíjra és egy olyan Apple Watch érzékelőre, amely érzékeli a ruházat színét. A 36Kr szerint ezek a projektek mind azt mutatják, hogy az Apple a „viselhető szenzorok” hálózatát építi ki, ahol minden eszköz adatot szolgáltat a központi MI-nek.

Egy ekkora termékportfólióból bármi megvalósulhat vagy semmi sem.

Az Apple-nak épp elég pénze van kísérletezésre, csak az időből kezd kifogyni, mintha a mesterségesintelligencia-piac elrohanna mellette. Annyira, hogy mint mi is megírtuk, legnagyobb versenytársát, a Google-t volt kénytelen felkérni a megújulásra szoruló Siri személyi asszisztense fejlesztésére is. (Erre alább még visszatérünk, hiszen az üzletnek vannak egészen más értékelései is.)