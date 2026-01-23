applegoogle geminiapple watchsirigooglemesterséges intelligenciaviselhető eszköziphone

Az Apple kicsiny, mesterséges intelligenciával ellátott, viselhető eszközt készít

A kicsi, kör alakú Apple Pin beépített kamerái és mikrofonjai segítségével érzékeli viselője környezetét a kiszivárogtatás szerint.

Bíró Zoltán István
2026. 01. 23. 14:45
Illusztrációnk fantáziakép Forrás: Gemini Nano Banana Pro
A 9to5Mac elemzése szerint az eszköz nem az iPhone helyettesítésére, hanem annak „szemeként” és kiterjesztéseként szolgál majd, szorosan integrálódva az Apple Intelligence ökoszisztémába.

A The Information két napja arról számolt be, hogy az Apple mesterséges intelligenciával működő, viselhető eszközt fejleszt. Források szerint az eszköz vékony, lapos, kör alakú lesz, nagyjából akkora, mint egy AirTag. A Gigazine hozzáteszi, hogy az eszköz mágneses rögzítéssel kapcsolódhat a ruházathoz, hasonlóan a konkurens megoldásokhoz.

Az Apple Pin alumínium és üveg burkolata alatt két előlapi kamerát kap, az egyik normál, a másik pedig nagylátószögű objektívvel, így

fényképeket és videókat készíthet a felhasználó környezetéről.

Beépített mikrofonnal, hangszóróval és fizikai gombokkal is rendelkezik, és várhatóan némileg az iPhone-tól függetlenül is működtethető lesz. A feldolgozás jelentős része azonban a „Visual Intelligence” technológiára épülve az iPhone-on vagy az Apple biztonságos felhőjében történik majd. A készülék a fejlesztés korai szakaszában van, és a The Information szerint akár 2027-ben is megjelenhet.

Az Apple jelenleg számos mesterséges intelligenciával támogatott terméket fejleszt, többek között továbbfejlesztett érzékelőkkel ellátott AirPodsokat, biztonsági kamerákat, okosszemüvegeket és kiterjesztett valóság (AR) szemüvegeket. Aki elolvassa a cég hihetetlenül változatos szabadalmi bejelentéseit, látja, hogy például szabadalmi bejelentést tettek egy titokzatos Apple „kavics”-ra, high-tech autótükör-helyettesítőre, oko kontaktlencsére, motoros Vision Pro headset szíjra, alkalmazásvezérelt színváltós Apple Watch szíjra és egy olyan Apple Watch érzékelőre, amely érzékeli a ruházat színét. A 36Kr szerint ezek a projektek mind azt mutatják, hogy az Apple a „viselhető szenzorok” hálózatát építi ki, ahol minden eszköz adatot szolgáltat a központi MI-nek.

Egy ekkora termékportfólióból bármi megvalósulhat vagy semmi sem.

Az Apple-nak épp elég pénze van kísérletezésre, csak az időből kezd kifogyni, mintha a mesterségesintelligencia-piac elrohanna mellette. Annyira, hogy mint mi is megírtuk, legnagyobb versenytársát, a Google-t volt kénytelen felkérni a megújulásra szoruló Siri személyi asszisztense fejlesztésére is. (Erre alább még visszatérünk, hiszen az üzletnek vannak egészen más értékelései is.)

Mások már csúnyán ráfáztak a viselhető mesterséges intelligenciára. Elég a gyorsan eljelentéktelenedett Rabbit R1-re, vagy az alábbi képen látható Humane-ra, egy korábbi Apple-alkalmazottak által alapított startupra gondolni. A cég 2024-ben dobta piacra az AI Pin-t, és a formás, de örökösen túlmelegedő, gyorsan lemerülő, bizonytalanul működő kütyü annyira nem kellett senkinek, hogy a hírek szerint a cég azóta a felvásárlóit keresi, és a termék támogatása kérdésessé vált.

 

Ráadásul egy ilyen kütyüvel millió adatvédelmi probléma van. Például mindent rögzít, amit csak lát és hall, és ki fog mindenkitől engedélyt kérni az utcán, netán egy értekezleten, hogy mindent felvegyen, s aztán feltöltse a YouTube-ra, vagy még aggályosabb ötletei támadjanak. Az Apple hangsúlyozza a „Private Cloud Compute” fontosságát, ahol az adatok anonimizáltak maradnak.

Talán egészen másként számít az Apple?

Hogy a Google Gemini mesterséges intelligenciájának modelljei köré építi újra Siri asszisztensét az Apple, az első pillantásra a kudarc beismerésének tűnik:

az Apple állítólag évente nagyjából egymilliárd dollárt fizet a Google-nek azért, hogy digitális asszisztense megújuljon.

Az Apple-elfogultak és a Business Insider elemzői szerint azonban a lépés akár valami sokkal radikálisabbat rejthet: az almás cég szerintük éppenséggel arra fogad, hogy a mesterségesintelligencia-modelljei hétköznapi árucikké (commodity) válnak.

Mark Gurman, a tech világ egyik legismertebb újságírója azt írja, az Apple megújult Sirije, a Campos kódnevű rendszer még idén elindul, és teljes értékű chatbotként kerül be az iPhone-okba, iPad-ekbe és Mac-ekbe. A Siri motorja pedig csakugyan a Google Gemini lesz. A Verge szerint ez a váltás teszi lehetővé, hogy a Siri végre komplex kontextusokat is megértsen.

Gurman szerint fontos felfigyelni, hogy az Apple úgy tervezteti a Campost, hogy az alapul szolgáló mesterségesintelligencia-modellek idővel cserélhetők legyenek – ez nagyon előrelátó tervezés lenne, hiszen az MI-modellek örökösen fejlődnek, cserélődnek.

Nevető sokadik?

„Ez azt jelenti, hogy a jövőben a vállalat rugalmasan eltávolodhat a Google által működtetett rendszerektől, ha úgy dönt” – írja.

Ezek szerint ahelyett, hogy évente több tízmilliárd dollárt költene mesterségesintelligencia-infrastruktúrára, és megpróbálna megnyerni egy fájdalmasan drága mesterséges intelligencia fegyverkezési versenyt a Google, az OpenAI, az Anthropic és a Meta ellen, az Apple úgy tűnik, modellfüggetlenként pozicionálja magát. A Siri továbbra is az Apple közvetlen interfésze maradhat több mint egymilliárd iPhone-felhasználóhoz. Az alatta lévő „agy” azonban változhat – ha hihetünk Gurman fejtegetéseinek. Ez a „Siri-as-a-Service” modell forradalmasíthatja a piacot.

Így az Apple néhány évente kiválaszthatná a legjobb, legolcsóbb vagy stratégiailag leghasznosabb MI-szolgáltatót magának.

Tehát a Sirit ma működtetheti a Google Geminije, de holnap az OpenAI legújabb GPT-ajánlata, az Anthropic Claude-ja, a Meta legújabb fejlesztése, az xAI Grokja, a Mistral ajánlata, vagy akár régióspecifikus modellek, mint például a DeepSeek vagy az Alibaba Qwen-je Kínában nyerheti el az almás cég kegyeit. Az olyan szolgáltatások, mint az OpenRouter, már illusztrálják, hogyan lehet a modelleket cserélgetni.

Ha az MI-modellek valóban árucikké válnak, az Apple végül megfordíthatja a Siri-kapcsolatot:

a mesterségesintelligencia-modellek szolgáltatói fizethetnek az Apple-nek a hatalmas felhasználói bázishoz való hozzáférésért, hasonlóan ahhoz, ahogy a Google utal az alapértelmezett kereső státusáért.

A stratégia hatalmas megtakarításokat hozhat az Apple-nek a Bloomberg szerint. Míg a riválisok döbbenetes összegeket költenek mesterségesintelligencia-adatközpontokra és csipekre, az Apple a lemaradásával megengedi, hogy mások pengessék ki a költségeket.

