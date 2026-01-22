Mária, Magyarország első királynője- várandósan esett le a lóról, úgy halt meg

Mária királynő azért kerülhetett a trónra, mert Nagy Lajosnak nem született fiúgyermeke, így az utódlásról úgy gondoskodott, hogy leánygyermekét, Máriát választotta utódjául. Lajos gondosan odafigyelt a taníttatására: Tótsolymosi Apród János, akit Küküllei Jánosként is ismerünk, Lajos király történetírója volt Mária nevelője.

Mária királynőt tanítja Küküllei János

Mária 11 éves volt, mikor édesapja elhunyt.

Lajos király betöltvén uralkodásának idejét, fiú-magzatot nem hagyott; két leány maradt utána: a nagyobbik, Mária, még eladósorban sem volt; atyja még életében oly szerződéssel kötelezte el Zsigmond brandenburgi őrgrófnak, Károly római császár, cseh király serdületlen fiának, hogy mihelyt a szűz felnő, menjen hozzá feleségül, és férje legyen a király. Tetszett az egyezség az ország minden nemességének. (Thúróczi János krónikája, részlet)

Mária első évei küzdelmesen teltek

Ekkor édesanyja, Erzsébet és Garai Miklós nádor segítették a fiatalkorú trónörököst. Azonban Erzsébet és Garai ellenezte Mária eljegyzését Luxemburgi Zsigmonddal, amit Mária édesapja még életében pártfogolt, sőt a két gyermekkorú eljegyzéséről is gondoskodott. Így Mária uralkodásának első évei közel sem lettek sikeresek. Olyannyira nem, hogy Zsigmond helyett ekkor Lajos francia herceggel házasították össze, aki Mária elhunyt nővérének volt a vőlegénye.

Mária és Zsigmond házassága

A főurak egy része nem Máriát, hanem Kis Károlyt támogatta. Károlyt meg is koronázták, azonban uralkodása tiszavirág-életű volt: alig 55 nappal később ugyanis egy főúri csoport merényletének áldozata lett, amelyet Forgács Balázs vezetett. Ezután Máriát egy délvidéki főúri csoport fogságba ejtette. A Horváti János vezette merénylők Garai nádort megölték, Máriát és édesanyját, Erzsébetet pedig foglyul ejtették. Anyja és leánya a fogságban oltárterítőt hímzett, melyet a váradi székesegyháznak adományoztak. Később fogvatartóik a királynő édesanyját, Erzsébetet megfojtották, ráadásul úgy, hogy leánya, Mária ennek szemtanúja volt.

Mária királynő társuralkodó volt Zsigmonddal

Máriát Luxemburgi Zsigmond szabadította ki 1387-ben a novigrádi fogságból. Máriának Lajossal kötött házasságát arra hivatkozva, hogy a házasságot nem hálták el, érvénytelenítették. Ezután Mária és Zsigmond összeházasodtak. Ettől kezdve társuralkodókként vezették az országot. Mária szívesen töltötte idejét a diósgyőri várban, melyet édesapja építtetett.