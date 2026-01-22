Mária, Magyarország első királynője- várandósan esett le a lóról, úgy halt meg

Rendkívüli

Mária királynő volt az első, aki egyedül uralkodott a magyar trónon 1382-1395 között. Mária Nagy Lajos király leányaként került a trónra.

2026. 01. 22. 17:42
Mária királynőt tanítja Küküllei János
Mária királynő azért kerülhetett a trónra, mert Nagy Lajosnak nem született fiúgyermeke, így az utódlásról úgy gondoskodott, hogy leánygyermekét, Máriát választotta utódjául. Lajos gondosan odafigyelt a taníttatására: Tótsolymosi Apród János, akit Küküllei Jánosként is ismerünk, Lajos király történetírója volt Mária nevelője.

Mária királynőt tanítja Küküllei János
Mária 11 éves volt, mikor édesapja elhunyt. 

Lajos király betöltvén uralkodásának idejét, fiú-magzatot nem hagyott; két leány maradt utána: a nagyobbik, Mária, még eladósorban sem volt; atyja még életében oly szerződéssel kötelezte el Zsigmond brandenburgi őrgrófnak, Károly római császár, cseh király serdületlen fiának, hogy mihelyt a szűz felnő, menjen hozzá feleségül, és férje legyen a király. Tetszett az egyezség az ország minden nemességének.  (Thúróczi János krónikája, részlet)

Mária első évei küzdelmesen teltek

Ekkor édesanyja, Erzsébet és Garai Miklós nádor segítették a fiatalkorú trónörököst. Azonban Erzsébet és Garai ellenezte Mária eljegyzését Luxemburgi Zsigmonddal, amit Mária édesapja még életében pártfogolt, sőt a két gyermekkorú eljegyzéséről is gondoskodott. Így Mária uralkodásának első évei közel sem lettek sikeresek. Olyannyira nem, hogy Zsigmond helyett ekkor Lajos francia herceggel házasították össze, aki Mária elhunyt nővérének volt a vőlegénye.

Mária és Zsigmond házassága
A főurak egy része nem Máriát, hanem Kis Károlyt támogatta. Károlyt meg is koronázták, azonban uralkodása tiszavirág-életű volt: alig  55 nappal később ugyanis egy főúri csoport merényletének áldozata lett, amelyet Forgács Balázs vezetett. Ezután Máriát egy délvidéki főúri csoport fogságba ejtette. A Horváti János vezette merénylők Garai nádort megölték, Máriát és édesanyját, Erzsébetet pedig foglyul ejtették. Anyja és leánya a fogságban oltárterítőt hímzett, melyet a váradi székesegyháznak adományoztak. Később fogvatartóik a királynő édesanyját, Erzsébetet megfojtották, ráadásul úgy, hogy leánya, Mária ennek szemtanúja volt.

Mária királynő társuralkodó volt Zsigmonddal

Máriát Luxemburgi Zsigmond szabadította ki 1387-ben a novigrádi fogságból. Máriának Lajossal kötött házasságát arra hivatkozva, hogy a házasságot nem hálták el, érvénytelenítették. Ezután Mária és Zsigmond összeházasodtak. Ettől kezdve társuralkodókként vezették az országot. Mária szívesen töltötte idejét a diósgyőri várban, melyet édesapja építtetett.

1395-ben Mária gyermeket várt, amikor a Budai-hegyekben lovagolva leesett a lováról, és tragikusan fiatalon elhunyt.

Mária önálló uralkodóként nem teljesedhetett ki, több okból is. Egyrészt uralkodásának első időszakában még kiskamasz volt, így kiszolgáltatva élt édesanyja továbbá  Garai nádor politikai terveinek. Másrészt a főurak egy része sem támogatta őt, sőt, ellenkirályt állítottak. 

Mikor sok viszontagság után Zsigmond elvette feleségül, a kor szokásainak megfelelően társuralkodó lett. 

Sokáig tartotta magát a történeti irodalomban az a nézet, hogy Zsigmond és Mária házassága nem volt boldog. Ezt az utóbbi idők kutatásai cáfolják: közös életük 94 hónapjából 54-et töltöttek egymás közelében, amely, tekintve, hogy hadjáratok, diplomáciai küldetések miatt az uralkodóknak sokat kellett utazniuk, egy kiegyensúlyozott kapcsolat képét erősíti meg. Házassági szövetségükre tette volna fel a koronát közös gyermekük megszületése. 

Mária azonban várandósan szenvedett végzetes lovasbalesetet, melyben ő is, magzata is elhunyt 1395-ben. 

Mária révén került hatalomra Magyarországon Luxemburgi Zsigmond, hosszú, 1437-ig tartó uralkodásának időszaka a középkorban hazánk egyik virágkora lett.

Bonfini Mária királynő haláláról

„[Zsigmond] még nem ért Budára, amikor jelentést kapott a királynő haláláról; e hírre oly nagy szomorúság öntötte el, amekkorát még soha más nem okozott neki.”  

Zsigmondot 1437-ben felesége, Mária mellé temették el a nagyváradi székesegyházba.

Mária királynő:

1. hazánk első női uralkodója volt,

2. nehezen sikerült megszilárdítania a pozícióját,

3. végül Zsigmonddal kötött házassága segítette ebben,

4. és lovasbalesetben, fiatalon, 24 évesen hunyt el.

 

