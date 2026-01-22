Mária, Magyarország első királynője- várandósan esett le a lóról, úgy halt meg

Mária királynő azért kerülhetett a trónra, mert Nagy Lajosnak nem született fiúgyermeke, így az utódlásról úgy gondoskodott, hogy leánygyermekét, Máriát választotta utódjául. Lajos gondosan odafigyelt a taníttatására: Tótsolymosi Apród János, akit Küküllei Jánosként is ismerünk, Lajos király történetírója volt Mária nevelője.
Mária 11 éves volt, mikor édesapja elhunyt.
Lajos király betöltvén uralkodásának idejét, fiú-magzatot nem hagyott; két leány maradt utána: a nagyobbik, Mária, még eladósorban sem volt; atyja még életében oly szerződéssel kötelezte el Zsigmond brandenburgi őrgrófnak, Károly római császár, cseh király serdületlen fiának, hogy mihelyt a szűz felnő, menjen hozzá feleségül, és férje legyen a király. Tetszett az egyezség az ország minden nemességének. (Thúróczi János krónikája, részlet)
Mária első évei küzdelmesen teltek
Ekkor édesanyja, Erzsébet és Garai Miklós nádor segítették a fiatalkorú trónörököst. Azonban Erzsébet és Garai ellenezte Mária eljegyzését Luxemburgi Zsigmonddal, amit Mária édesapja még életében pártfogolt, sőt a két gyermekkorú eljegyzéséről is gondoskodott. Így Mária uralkodásának első évei közel sem lettek sikeresek. Olyannyira nem, hogy Zsigmond helyett ekkor Lajos francia herceggel házasították össze, aki Mária elhunyt nővérének volt a vőlegénye.
A főurak egy része nem Máriát, hanem Kis Károlyt támogatta. Károlyt meg is koronázták, azonban uralkodása tiszavirág-életű volt: alig 55 nappal később ugyanis egy főúri csoport merényletének áldozata lett, amelyet Forgács Balázs vezetett. Ezután Máriát egy délvidéki főúri csoport fogságba ejtette. A Horváti János vezette merénylők Garai nádort megölték, Máriát és édesanyját, Erzsébetet pedig foglyul ejtették. Anyja és leánya a fogságban oltárterítőt hímzett, melyet a váradi székesegyháznak adományoztak. Később fogvatartóik a királynő édesanyját, Erzsébetet megfojtották, ráadásul úgy, hogy leánya, Mária ennek szemtanúja volt.
Mária királynő társuralkodó volt Zsigmonddal
Máriát Luxemburgi Zsigmond szabadította ki 1387-ben a novigrádi fogságból. Máriának Lajossal kötött házasságát arra hivatkozva, hogy a házasságot nem hálták el, érvénytelenítették. Ezután Mária és Zsigmond összeházasodtak. Ettől kezdve társuralkodókként vezették az országot. Mária szívesen töltötte idejét a diósgyőri várban, melyet édesapja építtetett.
