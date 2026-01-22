Egy terapeuta három rendhagyó tanácsa a szorongás kezeléséről

Owen O'Kane az Egyesült Királyság egyik legismertebb kognitív pszichoterapeutája. Szakmai tekintélyét alapvetően a brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálatnál (NHS) eltöltött több mint huszonöt éves munkásságával alapozta meg. A mentális egészségügyi szolgáltatások klinikai vezetőjeként tevékenykedett, ahol széles körű tapasztalatokat szerzett a kognitív viselkedésterápia (CBT), az EMDR (szemmozgásokkal történő deszenzitizálás és újrafeldolgozás) és a tudatosság alapú módszerek alkalmazásában.

Ne megszabadulni akarjunk a szorongástól, hanem szerezzük vissza felette az irányítást azzal, hogy újraértelmezzük – fejti ki O'Kane a New Scientist oldalán.

A többek között a Hogyan legyél a saját terapeutád: Fejleszd érzelmi rugalmasságodat (How to Be Your Own Therapist: Boost your emotional efficiency and resilience), a Tízszer boldogabban: Hogyan szabaduljunk meg a hátráltató tényezőktől (Ten Times Happier: How to Let Go of What's Holding You Back), és a Tíz perc a zenig: Napi mentális edzésterv a nyugalomért (Ten to Zen: Ten Minutes a Day to a Calmer, Happier You) című könyvek szerzője. A jelenleg Londonban praktizáló pszichoterapeuta gondolatai ötvözik a pszichoterápia, a mindfulness és a kognitív tudományok legfontosabb elemeit.

Owen O'Kane üdítően eltérően gondolkodik: azt tanácsolja, ne akarjuk kiszűrni a szorongást az érzelmeinkből.

1. Gondoljuk át a kapcsolatunkat a szorongással – ez segíthet!

A szorongásról szóló tudományos kutatások többnyire olyan kezelésekre utalnak, amelyek segítenek „kikapcsolni az agy ezen részét”, vagy „csökkenteni ennek vagy annak a hormonnak a működését”. O'Kane szerint ez rossz módja a szorongás kezelésének. Mielőtt egyáltalán elkezdenénk gondolkodni az agyról, előbb jobb kapcsolatot kell kialakítanunk a szorongásunkkal. Meg kell ismernünk, együtt kell dolgoznunk, sőt, tárgyalnunk kell vele. Értsük meg, miért van jelen.

Van egy részünk, ami néha fél, és mikor ez az érzés felbukkan, szorongásként jelenik meg, hogy felkeltse a figyelmünket. Azért teszi ezt, hogy reagáljunk – ez egy hasznos mechanizmus, amely a bajoktól akar megóvni. Ha a szorongásra nem belső ellenségként, hanem egy tőlünk különálló „személyként” – egyfajta jó szándékú, de túlbuzgó belső védelmezőként – gondolnánk, belátnánk, hogy a maga logikája szerint helyesen cselekszik, hiszen

csupán meg akar óvni minket a vélt bajoktól.

Ha például attól félünk, hogy elrontunk egy prezentációt, mondjuk azt magunknak: „rendben, ne érezd rosszul magad emiatt, természetes, hogy rosszul sikerülhet. Nyugalom, 30 másodperc alatt ki tudlak juttatni ebből”.