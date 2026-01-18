Így kódolja az agyunk a társadalmi hierarchiát

Ez a képesség alapvető a sikeres társas együttműködéshez, mégis keveset tudtunk eddig arról, milyen idegrendszeri folyamatok állnak a hátterében. Az ELTE és az Arizonai Egyetem kutatói majmok agyi tevékenységét vizsgálva elsőként tárták fel, hogyan kódolja az agy a társadalmi hierarchiát, és miként befolyásolja ez a vizuális figyelmet.

A társas környezetben való eligazodáshoz elengedhetetlen, hogy felismerjük a körülöttünk lévők közötti rangsort,

ez határozza meg, kit figyelünk meg alaposabban vagy kinek a tekintetét követjük. Egy nemzetközi kutatócsoport – köztük Dormán Hanga, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont és Nádasdy Zoltán, az ELTE PPK munkatársa – azt vizsgálta, milyen idegrendszeri mechanizmusok segítik ezt a gyors és automatikus döntéshozatalt.

Mi történik az agyban egy pillantás előtt?

Amikor körülnézünk, a szemünk nem véletlenszerűen pásztázza a környezetet, hanem gyors, ugrásszerű mozgásokat végez – ezeket nevezzük szakkádoknak. Egyre több kutatás utal arra, hogy a fixációk (amikor a szem rövid időre megáll, és egy pontra fókuszál) és a szakkádok sorrendje nemcsak az aktuális látványt tükrözi, hanem a korábbi tapasztalatokat és az agy előrejelzéseit is. Másképp fogalmazva: a szemmozgásaink árulkodnak arról, mit tartunk relevánsnak egy adott helyzetben.

A kutatók arra voltak kíváncsiak, hogyan befolyásolja a társadalmi státusz az ehhez kapcsolódó idegi aktivitást két kulcsfontosságú agyi területen: az amigdalában és a hippokampuszban.

Korábbi vizsgálatok már kimutatták, hogy mindkét terület részt vesz a társas rang felismerésében. Bár az amigdalát gyakran az érzelmek központjaként emlegetik, valójában alapvető funkciót tölt be a társas szempontból jelentős ingerek – például arckifejezések és fenyegető jelek – kiszűrésében is. A hippokampusz pedig a korábbi tapasztalatok és emléknyomok alapján segít irányítani a figyelmet.

A Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) folyóiratban megjelent tanulmány részletesen feltárta, hogyan működik együtt ez a két rendszer, amikor társas jeleneteket figyelünk.