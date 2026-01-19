Nem a Windows 11 a végső: kiszivárgások szerint jön a Windows 12

Ami a „végső” jelzőt illeti, a fordulat Jerry Nixontól, a Microsoft akkori, nagy hatású fejlesztői evangélistájától származik, aki 2015-ben egy konferencián a következő, azóta szállóigévé vált mondattal keltett feltűnést:

„Jelenleg a Windows 10-et adjuk ki, és mivel a Windows 10 a Windows utolsó verziója, mindannyian a tökéletesítésén fáradozunk.”

A valóság átírta a forgatókönyveket, megérkezett a Windows 11.

Bár hivatalosan a Windows 12 fejlesztését a vállalatóriás még jótékony homályban tartja, a szaksajtó – köztük a PCMag, a ZDNet és a The Register – ismét kiemelt figyelemmel kíséri az új operációs rendszerre vonatkozó legfrissebb szivárgásokat.

Az elemzői becslések szerint a rendszert 2027-ben kapjuk a nyakunkba. A ZDNet értesülései alapján a Windows 12 teljes kiaknázásához a Microsoftnak már egy neurális feldolgozóegységgel (NPU) felvértezett Copilot+ PC-re is szüksége lehet.

Előfizetést igényel majd a Windows 12?

A szemfüles kódfejtők különös nyomokra bukkantak: a „subscription edition” (előfizetéses kiadás), a „subscription type” (előfizetés típusa) és a „preferencia állapota” kifejezések árulkodnak a Canary – azaz a legkorábbi kísérleti – csatorna Windows Insider buildjének kódjában. Ezek adják az alapját annak a merész feltételezésnek, miszerint a Microsoft a jövőben havi díjas modellre válthat. További pletykák arra utalnak, hogy

a Windows 12-nek egy ingyenes, ám hirdetésekkel kísért változata is napvilágot láthat.

Az előfizetési kötelezettség minden bizonnyal élénk tiltakozást váltana ki a hagyománytisztelőbb felhasználókból. Hasonló ellenállásba ütközött az Adobe Photoshop is, amikor – bár a korábbi dobozos verziók is csinos pénzekbe kerültek – az örökös licencet felváltotta a Creative Cloud „bérleti” konstrukciója, megszüntetve ezzel a szoftver feletti örökös használati jogot. A felhasználók azonban végül elfogadták a változást, ami szépen növelte az Adobe profitját, és lehetővé tette a vállalatnak lenyűgöző, új funkciók folyamatos fejlesztését.

A Windows 12 és a mesterséges intelligencia összefonódása

A Windows 11 23H2 frissítése már elhozta az új, hatékony, mesterséges intelligenciára épülő eszközöket, köztük a megosztó megítélésű Copilotot. A 24H2 frissítés további újdonságokat kínált, különösen a Copilot+ PC-k számára. A Microsoft bejelentette a Windows eddigi legjelentősebb Copilot-integrációját is, amely lehetővé teszi a PC-n található tartalmak mélyreható elemzését és vezérlését.