Nem a Windows 11 a végső: kiszivárgások szerint jön a Windows 12

Iparági források szerint az új oprendszerhez már nem lesz szükség nagy teljesítményű hardverre, csupán stabil internetkapcsolatra: a felhőben fog futni, bármilyen régi eszközön elérhetővé válik a sokat emlegetett „felhasználói élmény”.

Bíró Zoltán István
2026. 01. 19. 17:02
Illusztrációnk fantáziakép Forrás: Gemini Nano Banana Pro
Ami a „végső” jelzőt illeti, a fordulat Jerry Nixontól, a Microsoft akkori, nagy hatású fejlesztői evangélistájától származik, aki 2015-ben egy konferencián a következő, azóta szállóigévé vált mondattal keltett feltűnést:

„Jelenleg a Windows 10-et adjuk ki, és mivel a Windows 10 a Windows utolsó verziója, mindannyian a tökéletesítésén fáradozunk.”

A valóság átírta a forgatókönyveket, megérkezett a Windows 11.

Bár hivatalosan a Windows 12 fejlesztését a vállalatóriás még jótékony homályban tartja, a szaksajtó – köztük a PCMag, a ZDNet és a The Register – ismét kiemelt figyelemmel kíséri az új operációs rendszerre vonatkozó legfrissebb szivárgásokat.

Az elemzői becslések szerint a rendszert 2027-ben kapjuk a nyakunkba. A ZDNet értesülései alapján a Windows 12 teljes kiaknázásához a Microsoftnak már egy neurális feldolgozóegységgel (NPU) felvértezett Copilot+ PC-re is szüksége lehet.

Előfizetést igényel majd a Windows 12?

A szemfüles kódfejtők különös nyomokra bukkantak: a „subscription edition” (előfizetéses kiadás), a „subscription type” (előfizetés típusa) és a „preferencia állapota” kifejezések árulkodnak a Canary – azaz a legkorábbi kísérleti – csatorna Windows Insider buildjének kódjában. Ezek adják az alapját annak a merész feltételezésnek, miszerint a Microsoft a jövőben havi díjas modellre válthat. További pletykák arra utalnak, hogy

a Windows 12-nek egy ingyenes, ám hirdetésekkel kísért változata is napvilágot láthat.

Az előfizetési kötelezettség minden bizonnyal élénk tiltakozást váltana ki a hagyománytisztelőbb felhasználókból. Hasonló ellenállásba ütközött az Adobe Photoshop is, amikor – bár a korábbi dobozos verziók is csinos pénzekbe kerültek – az örökös licencet felváltotta a Creative Cloud „bérleti” konstrukciója, megszüntetve ezzel a szoftver feletti örökös használati jogot. A felhasználók azonban végül elfogadták a változást, ami szépen növelte az Adobe profitját, és lehetővé tette a vállalatnak lenyűgöző, új funkciók folyamatos fejlesztését.

A Windows 12 és a mesterséges intelligencia összefonódása

A Windows 11 23H2 frissítése már elhozta az új, hatékony, mesterséges intelligenciára épülő eszközöket, köztük a megosztó megítélésű Copilotot. A 24H2 frissítés további újdonságokat kínált, különösen a Copilot+ PC-k számára. A Microsoft bejelentette a Windows eddigi legjelentősebb Copilot-integrációját is, amely lehetővé teszi a PC-n található tartalmak mélyreható elemzését és vezérlését.

A Copilot a „Hey Copilot” funkcióval kibővített hangvezérlést kap, a Windows pedig már használhatja a Copilot Vision technológiát a programablakokban található vizuális tartalmak értelmezésére. A Windows 11 Insider előnézeti verziója nemrégiben „ébresztőszó” funkciót kapott, a Copilot+ PC-ken pedig megjelent a praktikus Kattints és tedd funkció, amely javaslatokat tesz és műveleteket hajt végre a képernyőn kiemelt elemekkel. Ezek a gépek a természetes nyelvű keresést is támogatják a Fájlkezelőben és a Beállításokban.

Az az előrelátó intelligencia, amely képes megsejteni a felhasználó szándékait, még erősebben jelen lehet a Windows 12-ben. A háttérrendszerben található MI technológia olyan kritikus területeket is finomíthat, mint a kód stabilitása, a biztonság és a frissítések gördülékeny kézbesítése.

A hardverek új generációja

Az Intel és a Qualcomm vezetői számos alkalommal hangsúlyozták az NPU-k jelentőségét. Az AMD, az Intel, az Nvidia és a Qualcomm is érdemi tárgyalásokat folytatott a mesterséges intelligenciát támogató hardverekről a Computex 2025-ön.

A Windows 12-be érkező intelligencia nagy része az NPU-k előnyeit élvezi majd a helyi adatfeldolgozás – például a gépi tanulás – során. Fennáll azonban a veszély, hogy

azok a PC-k, amelyek nem rendelkeznek ezekkel a modulokkal, behozhatatlan hátrányba kerülnek, és esetlegesen a hivatalos támogatásból is kiszorulhatnak.

Még a Copilot+ PC-ken is korlátozottak az eszközön belüli MI-funkciók: eddig főként a képgenerálásra, a Recallra és a videóhívás-effektekre szorítkoznak. Szakértők arra számítanak, hogy a jövőben több funkció fut majd helyben, a saját gépen, a központi szerverek helyett. Az eszközön belüli feldolgozás meghatározó trend a technológiai óriások eszközein, köszönhetően a gyorsabb teljesítménynek és az alacsonyabb környezeti terhelésnek.

Egy régi koncepció újragondolása

A mesterséges intelligencia mellett a Windows moduláris verziójának eszméje már legalább ötéves. A néha Core OS vagy CorePC néven emlegetett megoldás elkülönítené az operációs rendszer összetevőit, ami zökkenőmentesebb frissítéseket és szilárdabb biztonságot eredményezne. Ez lehetővé tenné a Microsoft számára, hogy a Windows különféle változatait adott platformokhoz igazítsa. Bizonyos példányoknak nincs is szüksége a hatalmas méretű, régi alkalmazások futtatására, így kihagyásukkal számottevő erőforrást takaríthatnának meg.

Hasonló kísérlet volt a Windows X is, ami aztán soha nem jutott el a végleges kiadásig. A cél egy pehelykönnyű rendszer létrehozása volt a ChromeOS ellenében. Végül a Microsoft csupán a Windows X felületi koncepcióit – például a középre igazított tálcát – emelte át a Windows 11-be.

Mi érkezik a Windowsba?

Aki kíváncsi az új funkciókra, a Windows Insider programon keresztül nyerhet betekintést a jövőbe. A program négy csatornát kínál: a rendkívül kísérleti és olykor instabil Canarytól a Dev, Beta és Release Preview opciókig.

Évek óta jelentős újítások és dizájnfrissítések érkeznek a Windowsba a nagyobb verziószám-váltásokon kívül is. Bár a név változatlan maradt, a rendszer, amely felett ma könyökölünk, már messze nem az a Windows, amelyet néhány esztendővel ezelőtt megismertünk. Mivel azonban a felhasználók többsége idegenkedik a hívatlanul érkező, radikális változtatásoktól, meglehet, a Microsoftnak egyáltalán nem lesz sürgős átneveznie legismertebb termékét. Ám a mesterséges intelligenciával érkező alapvető átalakulások már a küszöbön várakoznak, függetlenül attól, milyen nevet viselnek majd végül is.

