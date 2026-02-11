Habsburg Mária és II. Lajos kapcsolata szerelmi házasság volt

Habsburg Mária hű maradt Lajoshoz élete végéig: soha többet nem ment férjhez. Mária 1505-ben Brüsszelben született, Habsburg Fülöp és Őrült Johanna gyermekeként.

Habsburg Mária és Lajos esküvője

Habsburg Mária és Lajos vészterhes időkben találkoztak

1515-ben II. Ulászló házassági szerződést kötött Habsburg Miksával: fia, Lajos, Habsburg Máriát vette feleségül, míg Miksa unokája, Ferdinánd Jagelló Annát. A szerződés azt is kikötötte, hogy ha valamelyik uralkodóház kihal, a trón a másikra száll. Ez a megállapodás teremtette meg a Habsburgok magyar trónra vonatkozó igényének jogalapját a későbbiekben. Mindketten gyermekek voltak ekkor még: tízévesek. Azonban már az első találkozásukkor egymásba szerettek.

Sajnos vészterhes időket éltek akkoriban a magyarok: egyrészt Mátyás király 1490-ben bekövetkezett halála után II. Ulászló – Lajos édesapja – gyengekezű uralkodó volt. A királyi kincstár pénzzavarral küzdött, olyannyira, hogy az uralkodó piaci étkezdékből hozatta az ebédet: róla nevezték el a lacikonyhákat. Másrészt Európát újra fenyegette a török veszély.

1512 és 1520 között I. Szelim török szultán a Közel-Kelet és Egyiptom meghódításával hatalmas világbirodalommá terjesztette ki az Oszmán Birodalmat. 1521-ben az őt trónon követő fia, I. Szulejmán megostromolta és elfoglalta Nándorfehérvárt. A törökök előtt ezzel nyitottá vált az út az ország közepe felé. Máriának és Lajosnak nem született gyermeke. A házasság Bécsben, 1522-ben köttetett meg, a Szent István-székesegyházban.

Habsburg Mária és Lajos szabadidejükben lovagoltak

Habsburg Mária erősebb kezű volt Lajosnál

Mária volt a határozottabb, céltudatosabb kettejük közül. Pártfogolta a művészeteket és az akkor újdonságnak számító reformációra is nyitottnak mutatkozott. Szabadidejükben lovagoltak és vadásztak. Azonban hiába próbálták mozgósítani a magyar nemességet a fenyegető oszmán támadás ellen, ez nem sikerült. Mária igyekezett együttműködni testvérével, Ferdinánddal a Magyar Királyság védelmének megszervezésében az Oszmán Birodalommal szemben.

1526. augusztus 29-án a magyar sereg megsemmisítő vereséget szenvedett Mohácsnál. A királyt, II. Lajost menekülés közben érte a halál, a Csele-patakba fulladt. Mária Ferdinándot, a testvérét kérte meg ekkor, hogy jöjjön Magyarországra. Ferdinánd Máriát kinevezte régenssé azokra az időkre, amíg ő távol volt.

Az ország két részre szakadt: a nyugati rész Habsburg Ferdinándot választotta királlyá, a keleti rész Szapolyai Jánost. 1527 nyaráig Mária volt a régens. 1528-ban nagynénje azt javasolta neki, menjen újra férjhez. Mária ezt elutasította, egész életében, özvegyként is Lajost szerette. Mária férje halála után igazán új életet kezdeni a Németalföldön sem tudott, amelynek a kormányzója lett. Akárcsak fivére, Habsburg Károly, ő is lemondott és visszavonult: élete utolsó három évét Hispániában töltötte nővérénél, és ott hunyt el 1558-ban.