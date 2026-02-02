AngliahódítóMúlt-korközépkori Angliaháborúkirályságkirályviking

Hogyan győzte le Anglia első királya a vikingeket?

A X. század elején az angolszász régió számos kül- és belpolitikai nehézséggel nézett szembe. Bár Nagy Alfréd és utódai – Edward király és Æthelflæd – jelentős sikereket értek el a vikingekkel szemben, az északi hódítók továbbra is az egyik legnagyobb fenyegetést jelentették minden uralkodóra, aki egységes angol királyságban gondolkodott.

Múlt-kor
Forrás: Múlt-kor2026. 02. 02. 20:58
A 10. században a viking hódítók jelentették a legnagyobb fenyegetést Anglia számára Fotó: Shutterstock
Anglia Æthelstan előtt

A IX. század végi pusztító inváziók során a vikingek Anglia keleti és északi területeinek nagy részét saját ellenőrzésük alá vonták – ennélfogva ez a régió szoros kapcsolatba került a tengerentúli viking világgal. 

A vikingek többször is partra szálltak Angliában. Fotó: AFP/Miguel Riopa

Habár Nagy Alfréd sikeresen megállította a skandináv népcsoport terjeszkedését, a régi rendet sajnos nem tudta visszaállítani, ezért az ezt követő időszakban az angolszász uralkodók kénytelenek voltak együtt élni az északi nép befolyásával. 

 

Æthelstan trónra lépése 

Amikor Æthelstan 924-ben trónra lépett, országát ellenséges hatalmak vették körül: északon viking telepesek, északnyugaton a skótok, nyugaton pedig a walesiek fogták közre az egységes angol királyságban gondolkodó angolszász uralkodót. 

Æthelstan király egy középkori falfestményen. Forrás: Wikimedia Commons

A  helyzetet nehezítette, hogy ezek a népek bármelyik pillanatban készen álltak katonailag is támogatni egy esetleges viking inváziót – ezért is volt merész lépés az új királytól, hogy 927-ben támadást indított a britanniai viking hatalom központjának számító York ellen. 

 

York elfoglalása 

Amikor York viking uralkodója, Sihtric 927-ben meghalt, Æthelstan nem késlekedett: azonnal északra vonult, és elfoglalta a várost.

Æthelstan király pennyje. Forrás: Wikimedia Commons

 Bár korabeli források sajnos nem maradtak fönn a hadjáratról, a XII. századi krónikás, Malmesbury Vilmos szerint Æthelstan felgyújtotta az erődöt, hogy a viking hatalomnak nyoma se maradjon a területen. 

 

Miért volt döntő 927?

York elfoglalása után Æthelstan számára a legnagyobb veszélyt az jelentette, hogy riválisai viking pénzért cserébe ellene fordulhatnak. Az eamonti egyezség megkötése után azonban – amelyben a szomszédos uralkodók elfogadták az angol fennhatóságot, és ígéretet tettek arra, hogy nem fogadják el a pogányok pénzét – ez a félelem is megszűnt. Bár a vikingek később még próbálkoztak, brit szövetségesek nélkül már nem tudtak áttörést elérni – legalábbis egy ideig. 



