Hogyan győzte le Anglia első királya a vikingeket?

Anglia Æthelstan előtt
A IX. század végi pusztító inváziók során a vikingek Anglia keleti és északi területeinek nagy részét saját ellenőrzésük alá vonták – ennélfogva ez a régió szoros kapcsolatba került a tengerentúli viking világgal.
Habár Nagy Alfréd sikeresen megállította a skandináv népcsoport terjeszkedését, a régi rendet sajnos nem tudta visszaállítani, ezért az ezt követő időszakban az angolszász uralkodók kénytelenek voltak együtt élni az északi nép befolyásával.
Æthelstan trónra lépése
Amikor Æthelstan 924-ben trónra lépett, országát ellenséges hatalmak vették körül: északon viking telepesek, északnyugaton a skótok, nyugaton pedig a walesiek fogták közre az egységes angol királyságban gondolkodó angolszász uralkodót.
A helyzetet nehezítette, hogy ezek a népek bármelyik pillanatban készen álltak katonailag is támogatni egy esetleges viking inváziót – ezért is volt merész lépés az új királytól, hogy 927-ben támadást indított a britanniai viking hatalom központjának számító York ellen.
York elfoglalása
Amikor York viking uralkodója, Sihtric 927-ben meghalt, Æthelstan nem késlekedett: azonnal északra vonult, és elfoglalta a várost.
Bár korabeli források sajnos nem maradtak fönn a hadjáratról, a XII. századi krónikás, Malmesbury Vilmos szerint Æthelstan felgyújtotta az erődöt, hogy a viking hatalomnak nyoma se maradjon a területen.
Miért volt döntő 927?
York elfoglalása után Æthelstan számára a legnagyobb veszélyt az jelentette, hogy riválisai viking pénzért cserébe ellene fordulhatnak. Az eamonti egyezség megkötése után azonban – amelyben a szomszédos uralkodók elfogadták az angol fennhatóságot, és ígéretet tettek arra, hogy nem fogadják el a pogányok pénzét – ez a félelem is megszűnt. Bár a vikingek később még próbálkoztak, brit szövetségesek nélkül már nem tudtak áttörést elérni – legalábbis egy ideig.
