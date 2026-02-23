Jack Johnson az első nehézsúlyú fekete bajnok, akinek győzelme rasszista zavargásokat okozott

A bajnok születése Galvestonban
Jack Johnson 1878. március 31-én született Texas államban, Galvestonban, korábban rabszolgasorban élő szülők gyermekeként. A sokszínű Twelfth Ward negyedben nőtt fel, ahol a faji feszültség kevésbé határozta meg gyerekkorát. Tizenévesen dokkmunkásként dolgozott, majd 16 évesen önálló életet kezdett, és alkalmi munkákból tartotta fenn magát.
Bár megfordult New Yorkban és Bostonban is, sporttehetségére Dallasban figyeltek fel. Egy helyi üzlettulajdonos látta meg benne a lehetőséget, és bevezette a boksz világába. A boksz Texasban akkor illegális volt, ezért amikor 1901-ben megküzdött Joe Choynskival, mindkét bokszolót letartóztatták, és rövid börtönbüntetést kaptak. A közös fogság sorsfordítónak bizonyult: Choynski megtanította Johnsonnak a védekezés finomságait, amelyek később legendás stílusának alapjai lettek.
A világbajnoki áttörés
Johnson gyorsan emelkedett a ranglétrán. 1903-ban megszerezte a színes bőrű bokszolók nehézsúlyú világbajnoki címét, de a fehér bajnokok nem voltak hajlandók kiállni ellene.
A helyzet 1908. december 26-án változott meg, amikor Sydneyben legyőzte Tommy Burnst, és ő lett az első fekete nehézsúlyú világbajnok.
Jack London író így jellemezte a küzdelmet: „Ez nem mérkőzés volt, hanem kivégzés… nem az történt, hogy Johnson sok volt a ringben, hanem hogy csak Johnson volt a ringben.”
A század mérkőzése és a zavargások
A győzelem sokak számára elfogadhatatlan volt. A közvélemény nyomása visszahozta a ringbe a korábbi bajnok Jim Jeffriest, akit a sajtó nagy fehér reményként emlegetett. A két bokszoló 1910. július 4-én csapott össze Nevadában. Johnson fölényesen uralta a meccset, Jeffries csapata a 15. menetben dobta be a törölközőt.
A vereség után Jeffries elismerte, hogy még legjobb formájában sem tudta volna legyőzni ellenfelét. Johnson győzelme után több amerikai városban faji zavargások törtek ki.
Jack Johnson mint társadalmi provokáció
A bajnok nemcsak a ringben, hanem a hétköznapokban is kihívta a kor normáit. Feltűnően élt, nyíltan mutatta gazdagságát, és nem titkolta fehér nőkkel folytatott kapcsolatait. Háromszor nősült, mindhárom felesége fehér volt.
