Jack Johnson az első nehézsúlyú fekete bajnok, akinek győzelme rasszista zavargásokat okozott

Jack Johnson az első fekete nehézsúlyú boksz világbajnok győzelmei megrengették az amerikai társadalom faji hierarchiáját, életmódjával tudatos kihívást intézett a kor előítéletei felé, pere pedig megmutatta, miként használhatta a jogrendszer a törvényeket politikai és rasszista célokra.

Múlt-kor
2026. 02. 23.
Jack Jonson volt az első fekete nehézsúlyú bokszvilágbajnok Fotó: NC DNCR NC.gov
A bajnok születése Galvestonban

Jack Johnson 1878. március 31-én született Texas államban, Galvestonban, korábban rabszolgasorban élő szülők gyermekeként. A sokszínű Twelfth Ward negyedben nőtt fel, ahol a faji feszültség kevésbé határozta meg gyerekkorát. Tizenévesen dokkmunkásként dolgozott, majd 16 évesen önálló életet kezdett, és alkalmi munkákból tartotta fenn magát.

Johnson alacsony sorból küzdötte fel magát  Fotó: Wikimedia Commons

Bár megfordult New Yorkban és Bostonban is, sporttehetségére Dallasban figyeltek fel. Egy helyi üzlettulajdonos látta meg benne a lehetőséget, és bevezette a boksz világába. A boksz Texasban akkor illegális volt, ezért amikor 1901-ben megküzdött Joe Choynskival, mindkét bokszolót letartóztatták, és rövid börtönbüntetést kaptak. A közös fogság sorsfordítónak bizonyult: Choynski megtanította Johnsonnak a védekezés finomságait, amelyek később legendás stílusának alapjai lettek.

A világbajnoki áttörés

Johnson gyorsan emelkedett a ranglétrán. 1903-ban megszerezte a színes bőrű bokszolók nehézsúlyú világbajnoki címét, de a fehér bajnokok nem voltak hajlandók kiállni ellene. 

A helyzet 1908. december 26-án változott meg, amikor Sydneyben legyőzte Tommy Burnst, és ő lett az első fekete nehézsúlyú világbajnok.

Jack London író így jellemezte a küzdelmet: „Ez nem mérkőzés volt, hanem kivégzés… nem az történt, hogy Johnson sok volt a ringben, hanem hogy csak Johnson volt a ringben.”

A század mérkőzése és a zavargások

A győzelem sokak számára elfogadhatatlan volt. A közvélemény nyomása visszahozta a ringbe a korábbi bajnok Jim Jeffriest, akit a sajtó nagy fehér reményként emlegetett. A két bokszoló 1910. július 4-én csapott össze Nevadában. Johnson fölényesen uralta a meccset, Jeffries csapata a 15. menetben dobta be a törölközőt. 

Johnson fölényesen uralta a ringet  Fotó: East Texas History

A vereség után Jeffries elismerte, hogy még legjobb formájában sem tudta volna legyőzni ellenfelét. Johnson győzelme után több amerikai városban faji zavargások törtek ki.

Jack Johnson mint társadalmi provokáció

A bajnok nemcsak a ringben, hanem a hétköznapokban is kihívta a kor normáit. Feltűnően élt, nyíltan mutatta gazdagságát, és nem titkolta fehér nőkkel folytatott kapcsolatait. Háromszor nősült, mindhárom felesége fehér volt.

Johnson az egyik fehér feleségével  Fotó: Amazon.com

 Ez a Jim Crow korszakában sokak szemében provokációnak számított, és tovább növelte ellenségei számát.

A per, amely száműzetésbe taszította

1912-ben a hatóságok a Mann-törvény alapján vádat emeltek ellene, amely tiltotta, hogy a „nőket erkölcstelen célból” átvigyék egyik államból a másikba. A törvény szövege annyira tág volt, hogy akár beleegyezésen alapuló kapcsolatokat is kriminalizálhattak vele.

Egy korábbi partnere tanúvallomása alapján 1913-ban bűnösnek találták, és egy év egy nap börtönre ítélték. 

Johnson külföldre menekült, és évekig Európában, Dél-Amerikában és Mexikóban élt. Csak 1920-ban tért vissza, hogy letöltse büntetését. Szabadulása után még bokszolt, de már nem tudta visszaszerezni korábbi rangját. A sportvilág új korszakba lépett, ő pedig fokozatosan háttérbe szorult.

Jonson élvezte a sikert és szerette a luxust   Fotó: Flashbak

1946. június 10-én autóbalesetben halt meg Észak-Karolinában, 68 évesen. A körülményekről eltérő beszámolók léteznek, de a halála hirtelen és tragikus volt. Története azonban nem zárult le. 2018-ban Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke posztumusz kegyelmet adott neki, elismerve, hogy az ítéletet faji előítéletek is befolyásolták. A döntést politikusok, sportolók és polgárjogi vezetők is támogatták.

