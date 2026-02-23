Jack Johnson az első nehézsúlyú fekete bajnok, akinek győzelme rasszista zavargásokat okozott

A bajnok születése Galvestonban

Jack Johnson 1878. március 31-én született Texas államban, Galvestonban, korábban rabszolgasorban élő szülők gyermekeként. A sokszínű Twelfth Ward negyedben nőtt fel, ahol a faji feszültség kevésbé határozta meg gyerekkorát. Tizenévesen dokkmunkásként dolgozott, majd 16 évesen önálló életet kezdett, és alkalmi munkákból tartotta fenn magát.

Johnson alacsony sorból küzdötte fel magát Fotó: Wikimedia Commons

Bár megfordult New Yorkban és Bostonban is, sporttehetségére Dallasban figyeltek fel. Egy helyi üzlettulajdonos látta meg benne a lehetőséget, és bevezette a boksz világába. A boksz Texasban akkor illegális volt, ezért amikor 1901-ben megküzdött Joe Choynskival, mindkét bokszolót letartóztatták, és rövid börtönbüntetést kaptak. A közös fogság sorsfordítónak bizonyult: Choynski megtanította Johnsonnak a védekezés finomságait, amelyek később legendás stílusának alapjai lettek.

A világbajnoki áttörés

Johnson gyorsan emelkedett a ranglétrán. 1903-ban megszerezte a színes bőrű bokszolók nehézsúlyú világbajnoki címét, de a fehér bajnokok nem voltak hajlandók kiállni ellene.

A helyzet 1908. december 26-án változott meg, amikor Sydneyben legyőzte Tommy Burnst, és ő lett az első fekete nehézsúlyú világbajnok.

Jack London író így jellemezte a küzdelmet: „Ez nem mérkőzés volt, hanem kivégzés… nem az történt, hogy Johnson sok volt a ringben, hanem hogy csak Johnson volt a ringben.”

A század mérkőzése és a zavargások

A győzelem sokak számára elfogadhatatlan volt. A közvélemény nyomása visszahozta a ringbe a korábbi bajnok Jim Jeffriest, akit a sajtó nagy fehér reményként emlegetett. A két bokszoló 1910. július 4-én csapott össze Nevadában. Johnson fölényesen uralta a meccset, Jeffries csapata a 15. menetben dobta be a törölközőt.

Johnson fölényesen uralta a ringet Fotó: East Texas History

A vereség után Jeffries elismerte, hogy még legjobb formájában sem tudta volna legyőzni ellenfelét. Johnson győzelme után több amerikai városban faji zavargások törtek ki.

Jack Johnson mint társadalmi provokáció

A bajnok nemcsak a ringben, hanem a hétköznapokban is kihívta a kor normáit. Feltűnően élt, nyíltan mutatta gazdagságát, és nem titkolta fehér nőkkel folytatott kapcsolatait. Háromszor nősült, mindhárom felesége fehér volt.