Nagy-Britannia lépfenével készült a biológiai hadviselésre

Az Operation Vegetarian és a totális háború logikája
1942-ben a brit hadvezetés új eszközt keresett a náci Németország megtörésére. A stratégák nemcsak a frontvonalon akartak csapást mérni. A hátországot célozták meg. Az Operation Vegetarian szerint repülőgépek lépfene-spórával fertőzött lenmagpogácsát szórtak volna szét német legelőkön.
A szarvasmarhák elfogyasztották volna a takarmányt, majd tömegesen elpusztultak volna.
A cél az élelmiszer-termelés összeomlasztása és súlyos éhínség kiváltása volt.
A lépfene, orvosi nevén anthrax baktérium okozta fertőző betegség. A spórák hosszú ideig életképesek maradnak a talajban. A brit tervezők éppen ezt a tulajdonságot akarták kihasználni.
Az Operation Vegetarian skóciai kísérlete
A brit kormány a kísérletet Skócia partjainál, a Gruinard-szigeten hajtotta végre. A tudósok birkákat helyeztek ki a szigetre, majd lépfenespórát juttattak a levegőbe. Az állatok rövid időn belül elpusztultak. A kísérlet igazolta, hogy a baktérium hatékony fegyver lehet.
A siker azonban komoly következményekkel járt. A sziget talaja súlyosan szennyeződött. A spórák nem tűntek el. A brit hatóságok lezárták a területet. A sziget csak évtizedekkel később, nagyszabású mentesítés után vált ismét biztonságossá.
A terv, amely végül nem valósult meg
Az Operation Vegetarian végrehajtását végül nem rendelték el. A háború menete megváltozott. A szövetségesek fölénybe kerültek, így nem volt szükség a kockázatos biológiai fegyver bevetésére, a brit vezetés pedig nem vállalta a biológiai hadviselés politikai és erkölcsi következményeit.
A terv azonban világosan mutatja a totális háború gondolkodásmódját. A második világháború idején a hadviselő felek nemcsak katonai célpontokat támadtak. A gazdaság, az élelmiszer-ellátás és a civil társadalom is stratégiai célponttá vált.
Az Operation Vegetarian így nemcsak egy titkos brit terv története.
A modern biológiai hadviselés korai fejezetét is jelenti, amelynek árnyéka még évtizedekkel később is ott maradt egy skót sziget talajában.
