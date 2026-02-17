második világháborúNagy-BritanniaMúlt-korAntraxbiológiai fegyvernáci Németországbiológiai hadviselés

Nagy-Britannia lépfenével készült a biológiai hadviselésre

Az Operation Vegetarian a második világháború egyik legkülönösebb brit haditerve volt. A brit vezetés lépfene-fertőzött takarmánnyal akarta megsemmisíteni Németország szarvasmarha-állományát, hogy éhínséget idézzen elő. A tervet Skóciában tesztelték, és a kísérlet következményei évtizedekig megmaradtak.

Múlt-kor
2026. 02. 17. 19:25
Lépfene baktériumokat akartak bevetni a náci Németország ellen Fotó: Open AI
Az Operation Vegetarian és a totális háború logikája

1942-ben a brit hadvezetés új eszközt keresett a náci Németország megtörésére. A stratégák nemcsak a frontvonalon akartak csapást mérni. A hátországot célozták meg. Az Operation Vegetarian szerint repülőgépek lépfene-spórával fertőzött lenmagpogácsát szórtak volna szét német legelőkön. 

Winston Churchill megtekinti a szétmombázott Coventryt. Forrás: War Online History

A szarvasmarhák elfogyasztották volna a takarmányt, majd tömegesen elpusztultak volna. 

A cél az élelmiszer-termelés összeomlasztása és súlyos éhínség kiváltása volt.

A lépfene, orvosi nevén anthrax baktérium okozta fertőző betegség. A spórák hosszú ideig életképesek maradnak a talajban. A brit tervezők éppen ezt a tulajdonságot akarták kihasználni.

 

Az Operation Vegetarian skóciai kísérlete

A brit kormány a kísérletet Skócia partjainál, a Gruinard-szigeten hajtotta végre. A tudósok birkákat helyeztek ki a szigetre, majd lépfenespórát juttattak a levegőbe. Az állatok rövid időn belül elpusztultak. A kísérlet igazolta, hogy a baktérium hatékony fegyver lehet.

A titkos kísérlet helyszíne a skóciai Gruinard-sziget volt. Forrás: The Vintage News

A siker azonban komoly következményekkel járt. A sziget talaja súlyosan szennyeződött. A spórák nem tűntek el. A brit hatóságok lezárták a területet. A sziget csak évtizedekkel később, nagyszabású mentesítés után vált ismét biztonságossá.

 

A terv, amely végül nem valósult meg

Az Operation Vegetarian végrehajtását végül nem rendelték el. A háború menete megváltozott. A szövetségesek fölénybe kerültek, így nem volt szükség a kockázatos biológiai fegyver bevetésére, a brit vezetés pedig nem vállalta a biológiai hadviselés politikai és erkölcsi következményeit.

A brit kormány végül nem adott engedélyt a tervezett műveletre. Forrás: Facebook

A terv azonban világosan mutatja a totális háború gondolkodásmódját. A második világháború idején a hadviselő felek nemcsak katonai célpontokat támadtak. A gazdaság, az élelmiszer-ellátás és a civil társadalom is stratégiai célponttá vált.

Az Operation Vegetarian így nemcsak egy titkos brit terv története. 

A modern biológiai hadviselés korai fejezetét is jelenti, amelynek árnyéka még évtizedekkel később is ott maradt egy skót sziget talajában.

További történelmi témájú cikkeket a Múlt-kor történelmi magazin weboldalán olvashatnak.



 

