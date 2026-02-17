Értékes vagyok, a boldogságot választom! Működnek a pozitív megerősítések? Mit mond a tudomány?

Sokan úgy vélik, a bizakodó kifejezéseknek a mondogatása gondolkodásmódunk fokozatos megváltozását idézi elő, azt sugallva, hogy következetes ismétlésük idővel jelentősen javíthatja a hangulatunkat, és segíthet egészségesebbé és boldogabbá válni.

A pozitív megerősítések kínálhatnak némi pszichológiai előnyt, de hatásuk korlátozott és a kontextustól függ – állítja egy nemrégiben közzétett elemzés. Maga az ötlet egyébként az önigazolás elméletéből (self-affirmation theory) ered, amelyet a nyolcvanas évek végén javasolt Claude Steele pszichológus. Ez azt sugallja, hogy

az emberek igyekeznek fenntartani önmagukról azt a képet, hogy „megfelelőek” és „értékesek”.

Viszont a kedvezőtlen tapasztalatok – tanulmányi kudarcok, munkahelyi hibázások, szakítások – fenyegethetik ezt a pozitív narratívát és túlzottan fokozhatják az önkritikát, ami pedig potenciálisan hozzájárul a szorongáshoz, depresszióhoz.

A kutatások azt mutatják, hogy az önmagunkról szóló pozitív állítások ismétlése segíthet kivédeni a mentális egészségre gyakorolt negatív hatásokat, valamint javíthatja a hangulatot és az önbecsülést. Neurológiai szinten MRI-vizsgálatok igazolták, hogy a megerősítések aktiválják az agy jutalmazásért és önértékelésért felelős központjait, – vagyis azokat a területeket, amelyek a magabiztosságunkért és az elégedettségérzetünkért felelnek. Egy 67 tanulmányt elemző, 2025-ös áttekintés azt találta, hogy a megerősítések érdemi, bár kismértékű javulást eredményeztek abban, ahogyan a résztvevők magukat látták és másokhoz viszonyultak.

Egyes egyedi tanulmányok specifikus környezetben mutatnak előnyöket. Például az egyetemi hallgatók esetében a mentális állapot javulását mutatták ki, a Carnegie Mellon Egyetem kutatói pedig igazolták, hogy a megerősítések még stresszes helyzetben is képesek javítani a problémamegoldó képességet. Egy másik, 2025-ös tanulmány arról számol be, hogy a mellrák miatt kemoterápián áteső nők kevésbé érezték magukat depressziósnak és álmosnak, ha zenével együtt hallgattak megerősítő szövegeket. Egy tanulmány szerint azok a depressziós tünetekkel küzdő felnőttek, akik naponta kétszer leírtak maguknak személyes megerősítéseket, 15 nap után magasabb önbecsülésről számoltak be.