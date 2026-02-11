Leegyszerűsítette a Google a nem kívánt szexuális képek eltávolítását

A Google nagyobb kontrollt biztosít a felhasználóknak a személyes adataik és képeik keresési találatokban való megjelenítése felett, köztük egy új lehetőséget is a nem beleegyezésen alapuló, nyíltan szexuális tartalmú képek eltávolításának igénylésére.

Tegnap hivatalos blogbejegyzésben jelentették be, hogy új és egyszerűen kezelhető eszközükkel közvetlenül lehet kérelmeket benyújtani képek eltávolítására a keresőmotorjukból.

Hogyan lehet kezdeményezni az eltávolítást?

Mobilon nyissuk meg a Google alkalmazást, koppintsunk a profilképünkre, majd válasszuk az „Önről szóló találatok” opciót.

Számítógépen az eszköz eléréséhez a felhasználónak rá kell kattintania a problémás képen található, jól ismert három pontra, és a megjelenő lehetőségek között kiválasztani a „Találat eltávolítása” opciót. A következő lépésben már meg is jelenik a „Szexuális tartalmú képet jelenít meg rólam” lehetőség. A felhasználók szükség esetén további képeket is hozzáadhatnak az igényléshez. Ezután már el is kezdhetik benyújtani az eltávolítási kérelmet.

A kéréseket ezután a Google „Önről szóló találatok” https://myactivity.google.com/results-about-you oldalán lehet nyomon követni, az igénylők pedig e-mailben kapnak értesítést kérelmeik állapotáról.

A benyújtás után a felhasználók olyan szervezetek linkjeit fogják látni, amelyek szükség esetén érzelmi és jogi támogatást nyújthatnak számukra.

Az eszköz lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy más biztonsági intézkedéseket is engedélyezzenek, amelyek „proaktívan kiszűrik a hasonló keresésekben megjelenő további leplezetlen találatokat”.

„Reméljük, hogy ez az új eltávolítási folyamat csökkenti a nem beleegyezésen alapuló képek áldozatainak terhét” – áll a Google blogbejegyzésében.

Az új eszközt a következő hetekben vezetik be

Emellett a Google kibővítette az „Önről szóló találatok” funkcióját is, amely már most is lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy személyes adataiknak, például telefonszámoknak és lakcímeknek az eltávolítását kérjék a keresési eredmények közül. Mostantól a felhasználók további érzékeny információkat, például személyi igazolványszámokat is beküldhetnek megfigyelésre. A Google állítja, hogy ezeket az adatokat biztonsági protokolljai és fejlett titkosítás alapján fogják kezelni.