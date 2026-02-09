hitbélaleventeszent istvánvata

Vata és fia, János – kik voltak a pogánylázadók?

Vata vezette azt a pogány lázadást, mely Szent István király halála után tört ki, 1046-ban. Vata fia, János pedig 1061-ben szított lázadást.

Tóth Eszter Zsófia
2026. 02. 09. 14:22
Vata lázadása
Vata lázadása
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vata lázadása visszatérés volt a régi rendhez. Szent István, amikor az apja, Géza által megkezdett munkát folytatta és a magyarokat keresztény hitre térítette, sokan csak színleg mutatták úgy, hogy elfordultak a pogányságtól. 

Vata lázadása
Vata lázadása

Vata és lázadótársai ölték meg Gellért püspököt

István halála után sokan visszatértek a pogánysághoz, ami nem a jövő útja volt. A pogánylázadás erőszakos tettekkel járt együtt. Vata lázadásakor ölték meg a pogány felkelők Gellért püspököt is. Vata Békés megyében élt, törzsfő vagy nemzetségfő volt. De ugyancsak Vata lázadásának esett áldozatul Szolnok ispán – írta Kristó Gyula történész.

Gellértet Vata emberei arra akarták kényszeríteni, hogy tagadja meg a keresztény hitét. 

Ő erre azonban nem volt hajlandó, ekkor gurították le a mai Gellért-hegyről a mélybe egy szögekkel kivert hordóban. Így halt mártírhalált Gellért püspök, aki Magyarország jobbításának szentelte életét.

Külsőségekben is pogány lett

Vata a lázadás kezdetén haját pogány módra a feje tetejéről leborotválta, oldalt pedig három csimbókba fonta, és a régi, pogány isteneknek kezdett áldozni. Amikor hazatértek Vazul száműzött fiai, András, Béla és Levente, már így fogadták őket a lázadók. A három testvér közül Levente is visszatért a pogánysághoz, ő maga azonban hamar meghalt. András színleg tett úgy, mintha ő is újra a pogányság híve lett volna, tette mindezt azért, hogy a lázadók segítségével szerezhesse meg a trónt.

1061-ben Vata fia, János, már I. Béla uralkodása alatt szított ismét lázadást, ez azonban kisebb volt, mint az apjáé. 

Az ő mozgalma szintén Békésből indult el, varázslókat, táltosokat gyűjtött maga köré, de ez már nem volt olyan nagy tömegeket megmozgató lázadás, mint az apjáé. Megtorlásként I. Béla a lázadó Rásdi nevezetű jósnőjét oly sokáig tartotta a tömlöcben, hogy az kínjában saját lába ujját ette meg a Képes Krónika szerint.

I. Béla és emberei indulnak leverni a pogánylázadást
I. Béla és emberei indulnak leverni a pogánylázadást

 

Sok idővel később [Vata] fia, Janus atyja rítusát követve sok varázslót, jósnőt és táltost gyűjtött maga mellé, akiknek bűvölése-bájolása révén igen kedves volt az urak előtt. Sok jósnője közül pedig egyet, a Rasdi nevezetűt, a legkeresztényibb Béla király fogatta el, és oly sokáig tartotta börtönbe zárva, amíg saját lábát megette, és ugyanott meghalt. Megíratott a magyarok tetteiről szóló régi könyvekben, hogy a keresztényeknek teljességgel tilos volt feleséget venni Vata és Janus rokonai közül.

(Képes Krónika)

Mit tudunk a pogány hitvilágról?

Az ősmagyarok hitvilága a természeti erőket láttatta isteni alakban. Egy főistenről is tudunk, akit úgy hívtak: Hadúr. Hadúr a háromosztatú világ felső részében lakott. A világ részei voltak: az alvilág, fölötte amiben az emberek éltek, és a felső világ, amelyet például az égigérő fán keresztül lehetett megközelíteni. 

A táltosok szertartásaik révén kapcsolódtak a jó és rossz szellemekhez, az istenekhez, a túlvilághoz. A pogányok szent helye különféle ligetek és forrásvidékek voltak. 

Fontosnak számított az ősök tisztelete is, a hit a túlvilági életben és az, hogy a rossz szellemek például nagy hanghatással, lánccsörgéssel távoltarthatóak. A pogánylázadások vissza akarták fordítani az idő kerekét: a haladás helyett a régit választották. Ez a kísérlet több, kiváló ember halálával járt együtt.

Szent Gellért szobra Forrás: Magyarságkutató Intézet.
Szent Gellért szobra (Forrás: Magyarságkutató Intézet)

A Képes Krónika a pogánylázadásról:

„Csapatostul özönlött hozzájuk mind a magyar sokaság, és ördögi sugallattól felgyúlva, megátalkodottan követelték Andrástól és Leventétől, engedjék meg, hadd éljen az egész nép pogány módra, ölhessék le a püspököket és egyháziakat, ronthassák le az egyházakat, vethessék el a keresztény hitet, és tisztelhessenek bálványokat. Meg is engedték nekik, hogy kövessék szívük óhajtását, hogy menjenek és vesszenek el ősatyáik tévelygéseiben, különben nem harcoltak volna Andrásért és Leventéért Péter király ellen. Belus várából Vata volt a neve annak, aki először ajánlotta magát az ördögnek, leborotváltatta fejét, és pogány módra három varkocsot eresztett; sok idő múltán fia, János is atyja szertartását követte, sok varázslót, jósnőt és táltost gyűjtött maga köré, akiknek bűvölése-bájolása igen beajánlotta őt az uraknak.”

A pogány lázadók:

1. kihasználták a Szent István halála utáni zűrzavaros időket,

2. visszatértek őseik hitéhez,

3. és e felkelés számos értelmetlen emberáldozattal járt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bogár László
idezojelekamerika

Mi mennyi?

Bogár László avatarja

A Nyugat globális uralmi struktúrái egy olyan elhúzódó „anyag-világháborúval” kénytelenek szembenézni, amelyben a FIRE és a Big Tech szimbolikus „fegyverei” már nem biztos, hogy elégségesek lesznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.