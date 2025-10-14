Szent Gellért farkast is szelídített − a szent püspök életének kevésbé ismert epizódjai

Szent Gellért 977-ben Itáliában született, gazdag családban. Szülei Velencében éltek és köztiszteletnek örvendtek.

Szent Gellért első találkozása Szent Istvánnal.

Szent Gellért gyermekkorában betegségből gyógyult fel keresztény hite segítségével

Eredeti neve Gerardus Sagredo volt. Gellért öt éves korában súlyosan megbetegedett. Szülei ekkor a helyi bencés kolostorba vitték és azt a fogadalmat tették, hogyha felépül a betegségből , akkor szerzetes lesz a fiukból. Így is történt és a bencés kolostorban nevelkedve hamarosan kitűnt társai közül az okosságával. Gellért 15 éves korában édesapja elzarándokolt a Szentföldre, onnan azonban soha nem tért vissza. Nem sokkal később édesanyját is elvesztette.

25 éves korára szerzetessé avatták: elmélyült az imádságban, tudományban, önmegtartóztatásban. Szigorú napirend szerint élt, teljes mértékben betartottak a rend „ora te labora”- imádkozz és dolgozz hitvallását.

Ekkor Vilmos apát Bolognába küldte tanulni. Hét évig fejlesztette tovább tudását és önismeretét. Vilmos apát halála után amikor visszatért, szerzetestársai őt választották meg főapátnak. Három évvel később elindult, hogy megvalósítsa régi álmát és édesapja emlékére elzarándokoljon a Szentföldre. El is indult, azonban viharba keveredett és hajója az Isztria-félszigeten kötött ki.

Szent Gellért Szent Imre herceget oktatja.

Szent Gellért a Szentföldre indult, de Magyarországra lett a második hazája

És itt érkezett el életében az a fordulat, ami meghatározta a későbbi sorsát. Ugyanis a kényszerpihenő során Isztriána Szent András kolostorban találkozott Razina pannonhalmi apáttal, aki meghívta őt Magyarországra.

Gellért életének e fordulópontján úgy döntött, hogy elfogadja a meghívást és Razina apáttal tartott, aki bemutatta őt Szent Isván királynak. Gellért Nagyboldogasszony napján tartott beszéde Szent Istvánt meggyőzte arról, hogy rábízza szeretett fia, Imre nevelését.

Részlet Gellért nagy legendájából Mikor a király meglátta Gellértet, titokban megkérdezte a püspöktől: „Ez honnan jött hozzánk? Mert úgy látom, jámbor ember lehet.” A püspök e szavakkal válaszolt: „Velence városából igyekszik a Szentföldre. Kiváló papi ember.” A király így szólt erre: „Ha velünk maradna, Isten klerikusa lehetne. Mi is Istennek szolgálói vagyunk. Hogyan is találhatna ennél a földnél alkalmasabbat arra, hogy Istent szolgálja? Ne engedjétek el!"

Ekkor a herceg hét éves volt. Szent Gellért megtanította mindenre, ami a korabeli alapműveltséget jelentette és az uralkodáshoz szükséges volt. Ezek az ismeretek a latin nyelv, a trivium (grammatika, retorika, dialektika) és quadrivium (számtan, mértan, csillagászat, zene) voltak.