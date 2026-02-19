„Mark Zuckerberget hívjuk a tanúk padjára!”

A vád szerint a közösségi média sokszorosan bizonyítottan depressziót és öngyilkossági gondolatokat okoz. A Los Angeles-i tárgyalóteremben jelen lévő tudósítók szerint Zuckerberg, aki a harmadik évtizedét tölti a cég első számú vezetőjeként és meghatározó részvényeseként, nem jött zavarba, közölte:

Egyetlen termék sem tökéletes, és mi folyamatosan fejleszteni szeretnénk a sajátunkat, hogy idővel egyre jobbá váljunk.

Sok elemző szerint a tárgyalás sorsfordító pillanatként vonulhat be a technológiatörténetbe, hiszen az ügy nem csupán egyetlen vállalatról, hanem a modern figyelemgazdaság alapjairól szól.

A figyelemgazdaság olyan rendszer, ahol az algoritmusok a mi korlátozott időnkért és figyelmünkért versenyeznek, mert ebből tudnak a végén pénzt csinálni. Ehhez olyan függőséget okozó trükköket használnak, amik folyamatosan a képernyő elé láncolnak minket, mintha csak egy digitális játékgépet nyomkodnánk.

Mark Zuckerberg bíróság elé állítása egy hosszú, évek óta tartó folyamat betetőzése, melynek gyökerei a 2021-es Facebook-akták kiszivárogtatásáig nyúlnak vissza: ekkor a nyilvánosság számára is egyértelművé vált, hogy a Meta saját, belső kutatásai már sokkal korábban kimutatták platformjuk káros hatásait.

Ezek a káros hatások a vád szerint elsősorban a tinédzserkori depresszió, a súlyos szorongás és az Instagram által felerősített testképzavar drasztikus növekedésében nyilvánultak meg, mivel a platformok az állandó társas összehasonlítás révén szisztematikusan aláásták a fiatalok önbecsülését és mentális stabilitását.

A mostani per túllépni látszik a szokott politikai színházon: közvetlen előzményét a 2022-ben indított, majd 2023-ban 41 amerikai állam főügyészének csatlakozásával gigantikussá duzzadt csoportos kereset szolgáltatja, amely a termékfelelősség elvére építve támadja a tech-óriásokat.

A vád

A felperesek szerint a cégek olyan funkciókat építettek be (végtelen görgetés, automatikus lejátszás, algoritmus-alapú jutalmazás), amelyek „digitális játékkaszinóként” működnek a fejlődő gyermeki agy számára. A Meta és a Google a vád alapján tudatosan félrevezette a nyilvánosságot és a szülőket a platformok biztonságosságáról.