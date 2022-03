Nem fogadható el a bírák politikai befolyásolása

Az írott alkotmány szerint három hatalmi ág határozza meg egy társadalom működését, az elképzelt rendet, mely eligazodást kíván adni az országok polgárainak. A törvényhozói hatalom, vagyis a parlament, a végrehajtói hatalom, azaz a kormány és az igazságszolgáltatás, a bíróságok. Az árnyalt fogalmazásra képes magyar nyelvben is egyszerűsített formában hatalmi ágakról beszélünk. De helyénvaló-e a hatalom kifejezés, vagy ajánlatosabb lenne pontosítani az érintettek közjogi gyakorlatának szelleméhez igazítva?

A nép által megválasztott parlament hatalmát átfordíthatjuk a törvények megalkotásának feladatkörére. Ami világossá teszi, hogy a képviselők semmiféle hétköznapi értelemben vett hatalommal nem rendelkeznek, pláne nem kiváltságokkal. A kormány, szintén szolgálati jellegénél fogva, inkább teljesítendő feladatok végrehajtója, semmint öncélú hatalomgyakorló. A miniszter megnevezés a latin nyelvben szolgálót jelent, melyet a rendőrautókon látható felirat is kifejez: „szolgálunk és védünk”. Vagyis a kormány biztosítja a társadalom működését, és védi az emberek érdekeit, biztonságát.

A hatalom kifejezés a bírói testületek esetében a legmeghökkentőbb, hisz számukra még a vélemény szabadsága is korlátozott, mert a meglévő törvények paragrafusai alapján kell és lehet ítéletet hozniuk. Ezzel szemben sajnálatosan azt látjuk, hogy egyes bírók politikai hatalmi játszmákban vesznek részt. Szerencsére nem a többségről van szó, hanem néhány tucat, magáról megfeledkező talárosról. Amikor ugyanis ítélethozatalkor valójában pártpolitikát képviselnek, a teljes bírói kart hozzák kényes helyzetbe. Az emberek pedig helytelen következtetésre jutnak, és az egyébként tisztességes többséggel szemben is ellenérzéseket táplálnak. Tévedés ugyanis általánosítani, és a pártkatonákkal – akik magukat politikai ellenállóknak tartják – azonosítani a bíróságokat. A nem kívánt gyakorlat pedig oda vezet, hogy aki valamilyen okból kénytelen bíróság elé állni, igyekszik elkerülni a sajtóból is ismertebb neveket, hisz felmerülhet benne, hogy az ötvenes éveket megszégyenítő koncepciós ítélet áldozata lehet, ha az adott bírónak nem felel meg a vádlott politikai hovatartozása. Sok példát sorolhatnánk az elmúlt tíz évből, amikor érthetetlen döntések születtek. Amiből az következik, hogy nemcsak az igazságszolgáltatást, hanem már a jogszolgáltatást is hiába keresnénk bizonyos ítéletek indoklásában.