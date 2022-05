Harc a gondolatainkért

Kering a közösségi oldalakon egy írás, amelyben a Far Out nevű angol online kulturális magazin összegyűjtötte, hogy melyik az a tíz dal, amelyeknek egymás utáni folyamatos lejátszásával állítólag a CIA a guantánamói foglyokat kínozta. Az ottani rabok számára a teljesen idegen popslágereket alvásmegvonás mellett 0–24-ben játsszák le, sötétben, maximális hangerőn. Hogy melyek ezek a dalok, tulajdonképpen lényegtelen is: ha a világ leggyönyörűbb dalát kell valakinek ugyanilyen körülmények között végtelenítve hallgatnia, valószínűleg azt is bevallja, ami meg sem történt.

Nem tudom, hogy mennyi igaz ebből a hírből, mindenesetre maga a mechanizmus elgondolkodtató. Vagyis hogy mi történik velünk, ha egy olyan információ jut el az agyunkig rendszeresen és szervezetten, egymás után monoton módon, amivel egyébként nem biztos, hogy egyetértünk, nem tetszik, esetleg nem valós, amivel kapcsolatban eleinte bekapcsol a vészcsengőnk: ez a realitástól igen messze áll.

Lánczi Tamás néhány héttel ezelőtt a genderelméletek kapcsán fogalmazta meg egy műsorban: az ilyen típusú ideológiák lényege az ember megtörése. Vagyis hogy kimondatják az átlagpolgárral, hogy kettő meg kettő az bármi lehet, csak négy nem. „Akit rá tudnak arra venni, hogy a szemmel látható valóságot megtagadja, azt már meg is törték. Ez minden totalitárius ideológia lényege, az pedig mindegy is, hogy igazából miről van szó” – mondta Lánczi, majd Orwellt hozta példának, aki szerint a lényeg a valóság megtagadása, ez jelenti tulajdonképpen a hűségnyilatkozatot ezen ideoló­giák mellett.

Manapság pedig ennek a módszernek a legtöbb eredményt hozó platformja az internet, azon belül is a közösségi médiumok, amelyek, bátran kijelenthetjük: szabályosan beitták magukat a hétköznapjainkba, az életünkbe, ilyenformán pedig a gondolkodásmódunkba is. Olyannyira valós ez az állítás, hogy külön mozgalmak alakulnak mostanra szerte a világon annak érdekében, hogy „letegyük a telefont” és éljünk újra a valóságban. Nemrég hallgattam egy esti show-műsort, amiben a műsorvezető arról beszélt, milyen hatalmas élmény volt számára, hogy részt vett egy kéthetes túrán, ahol konkrétan nem vette a kezébe a telefonját, nem volt internetkapcsolata. Más volt a világ – mondta. Előtte arról is beszámolt, hogy szabályosan függ a közösségi oldalaktól: azzal kel és este azzal fekszik, ugyanakkor rádöbbent: rengeteg időt pazarol arra, hogy a semmitmondó posztok között szörföl. Vagyis az életének és az idejének egy jelentős részét értelmetlen dolgokkal tölti ki. Elgondolkodtató…