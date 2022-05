Pálya csak egy van: egyensúly és növekedés

Itt kell leszögezni, hogy a magyar bankrendszer stabil alapokon áll, a lakosság továbbra is bízik a forintmegtakarításokban és semmi oka nincs arra, hogy ez ne így legyen. A külföldi befektetők is megőrizték a magyar állampapír-állományukat, ami a magyar gazdaság iránti bizalom újabb bizonyítéka. S ki kell arra is térnünk, hogy a forint elmúlt időszakban tapasztalt gyengülésének nem belső, fundamentális, hanem külső, a háborús helyzettel és a geopolitikai, világgazdasági kitettségünkkel kapcsolatos okai vannak. Ilyen helyzetben a kockázatkerülő befektetők szabadulni akarnak a hozzánk hasonló feltörekvő gazdaságok devizáitól, és stabilnak számító eszközöket, elsősorban amerikai dollárt, eurót vagy aranyat vásárolnak. Az MNB-nek, de kisebb mértékben a kormánynak is rendelkezésére állnak eszközök a negatív hatások mérséklésére. A jegybank a pénzügyi rendszer stabilitásának fokozásával tud pozitívan beavatkozni, a kormány pedig az állam pénzügyi likviditásának javításán, a hiány és az adósság csökkentésén keresztül.

Ez a különleges helyzet nem jelenti azonban azt, hogy a polgári kormány fő gazdaságpolitikai elképzeléseit, célkitűzéseit – a vállalkozások és a háztartások, a családok megerősítését, az ország felzárkózását – bármi is veszélyeztetné. Az elmúlt tizenkét év példája éppen azt bizonyítja, hogy pálya csak egy van: pénzügyi egyensúly mellett gazdasági növekedés. Csak ezen tudunk végigmenni.

A szerző a Figyelő főszerkesztő-helyettese

Borítókép: Aranytömbök az MNB által őrzött aranytartalékból Budapesten (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)