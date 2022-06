A FINA és a transzgender Marvel-liga

Ugyanakkor a FINA rendkívüli kongresszusán – több hónapos tudományos, jogi, szakmai és társadalmi párbeszédet követő hosszas előkészítő munka után – egy új kategória felállítását is javasolják a transzgender sportolók számára. Mit jelent ez valójában? Lesz a fogyatékkal élő emberek számára az 1990-es években létrehozott paralimpiai sport mintájára egy „szuperember” kategória is – amolyan Marvel-liga –, épp ellenkező előjellel: nem fogyatékos, hanem szuperképességű embereknek. Ez sosem látott kihívás lesz az emberi jogok terén. Ha ugyanis szabadon el lehet dönteni, hogy éppen ki milyen gendernek tekinti magát, akkor lehet majd – doppingvád nélkül – javítani az emberi tulajdonságokat is? Vajon hol lesz a határ az „extratulajdonságokban”, a genetikai beavatkozásokban?

Mindez azt is jelenti, hogy a technológia egyre több társadalmi határt fog átlépni, és ma még elképzelhetetlen perspektívákat – és kihívásokat – fog jelenteni, ami mind az egyént, mind az államot új, feloldhatatlan dilemmák elé fogja állítani, ugyanis jelenleg az emberi fajnak nincs a nemzetközi jogban elfogadott definíciója. Így olyan társadalmi problémákkal fogunk szembesülni, hogy például egy transzligában induló sportoló – a döntésének megfelelően – kérheti-e genetikai állományának megváltoztatását annak érdekében, hogy a választott nemének megfelelően „kibontakozhasson”, azaz biológiailag is teljessé váljon. Ha nem, akkor megtámadhatja-e ezt egy bírói fórumon arra hivatkozva, hogy mindenki – az abortuszvitában ismert érvhez hasonló módon – rendelkezik a saját teste felett. És hogy milyen „extratulajdonságokat” építtetett be valaki magának, az már a magánügye. Csakhogy, mint említettem, az emberi fajnak nincs jogi definíciója.

Meddig marad tehát ember az ember? És ez miért sorsfordító esemény a globális ipar számára?