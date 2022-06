Zsákutcás evolúció

„Fontos emlékeznünk arra, hogy a transznemű nők is nők.” Innen indultunk, erre is fontos emlékezni. Nem egy LMBTQ-aktivista, még csak nem is egy politikus, hanem Richard Budgett, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság orvosi és tudományos bizottságának igazgatója fogalmazta meg eme kinyilatkoztatást tavaly nyáron, a tokiói nyári olimpia idején, amikor az olimpiai család visszafojtott lélegzettel várta addig nem látott tagja bemutatkozását. Laurel (született Gavin) Hubbard, az olimpiák történetének első deklaráltan transznemű indulója legalább akkora, ha nem nagyobb sztárja volt a játékoknak, mint az ötszörös aranyérmes, e napokban Budapest vendégszeretetét élvező amerikai úszó, Caeleb Dressel. Túloznék? Nos, nem volt olyan úszódöntő a japán fővárosban, amelyre ne jutottam volna be, ellenben a női súlyemelés ólomsúlyú kategóriának versenyére hiába kérvényeztem belépőt, a hatalmas érdeklődésre tekintettel magyar kollégáimmal egyetemben elutasíttattam.