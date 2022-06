Megtiltanák, hogy fűts

Még mondja valaki, hogy Németország nem tanult a történelemből! Lám, nyolcvan év alatt kiszámolták: elég csupán a haditechnikát kiküldeni a Don-vidékre, a személyzetet felesleges – utóbbiak mindenféle utaztatás nélkül, költséghatékonyan, odahaza is gyönyörűen megfagyhatnak.

Miként azt a jeles energetikai szakember, Márki-Zay Péter mondotta volt pár hete: érezni kell az energiaárak növekedését. Robert Habeck most ennél tovább ment: szerinte a külső hőmérséklet változását is éreznünk kell. Ha tél van, fázzunk, ha nyár van, süljünk meg. Ennyi áldozatot igazán meghozhatunk a toleranciában fogant, saját állampolgárait csak olykor-olykor irtó Ukrajnáért, amely – Von der Leyen asszony minapi szíves közlése szerint – már a háború előtt unióérett volt. (Ha jobban belegondolunk: tényleg! Kijevben is pont annyira komolyan veszik a korrupció elleni harcot és a nemzetiségi jogokat, mint Brüsszelben.)

Nem említettem: Herr Habeck pazar ötletének előzménye, hogy az oroszok a napokban némileg lejjebb tekerték a gáznyomást a németek felé az Északi Áramlaton. Történt ugyanis, hogy a Siemens az oroszellenes szankciók miatt nem bír visszaszállítani Kanadából egy felújított gázturbinát, így a csővezetéken lejjebb kellett venni a nyomást. Itt a példa: egyetlen szankcióval több helyen is lábon lőhetik saját népüket a haladó nyugat-európai politikusok. Amúgy ki nem találnák, de a német kormány szerint ezért sem a hülye szankcióik a felelősek, hanem Putyin. Mert szerintük „hamis” a turbinákra hivatkozni, rossz kompresszorokkal is kellene pumpálni a gázt. Ez az egész csak Putyin „politikai nyomásgyakorlása”. Az orosz devizatartalékok lenyúlása, orosz magánemberek és cégek vagyonának befagyasztása, orosz sportolók és művészek kitiltása mindenhonnan pedig nyilván jogállami, civilizált és baráti.

Mindeközben Szijjártó Péter külügyminiszter közölte: telefonon beszélt a Gazprom vezérigazgatójával és Oroszország energiaellátásért is felelős miniszterelnök-helyettesével, akik biztosították, Magyarország felé teljesíteni fogják szerződéses kötelezettségeiket. Kinek mit intézett a kormánya. Jó hír, hogy mi télen továbbra is olcsó orosz gázzal fűthetünk. Nyugati „barátaink” pedig majd Dosztojevszkijjel meg morálhisztivel…

