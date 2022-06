Szörnyű ötlet

A globális minimumadó kivetése az Európai Unió nagyobb országai­nak is érdekében áll, mert a francia és német cégek sem kérnek a hatalmas elvonásokból. Ezért jönnek például előszeretettel Magyarországra, ahol rekordokat dönt a külföldi tőkebeáramlás. Miért? A többi között azért, mert itt az egyik legalacsonyabb a társasági adó kulcsa.

Már nem csak arról van szó, hogy kizárólag az adózás alól kibújó nagy digitális és technológiai multinacionális vállalatokat fülön csípjék. Ebben ugyanis még egyetértés is van. Abban azonban nincs, hogy egy átgondolatlan elképzelés véget vessen az adóversenynek, amellyel Magyarország biztosan rosszul járna. De nem csak mi.

Alighogy elkezdett helyreállni a koronavírus-járvány után a világgazdaság, kirobbant az orosz–ukrán háború. Akadozik a nyersanyagellátás, van, ahol éhséglázadással is számolni kell. Az Oroszország ellen kivetett szankciók kétélű fegyverek, amelyektől azok is szenvednek, akik alkalmazzák azokat. Így az Amerikai Egyesült Államok és az Európai Unió is. Egy globális versenykorlátozás csak tovább rontana a helyzeten.

A brüsszeli bürokraták megint kapkodnak. Képzeljük el azt a helyzetet, hogy Európa kiveti a globális adót a tagállamokban, míg az Egyesült Államok végül nem teszi, mert a republikánusok végül megakadályozzák. Az unió saját magát hozná további versenyhátrányba, miközben Kínában és több ázsiai országban a döntéshozók teát kortyolgatva röhöghetnének rajtunk. A józanságot most is az Orbán-kormány képviseli. Magyarország egyértelművé tette, hogy a háború és a szankciók válsághoz vezettek. Az adóemelés kárt okoz a gazdaságban, ezért nem támogatjuk a globális minimumadót.

Nem kétséges, hogy hallhatjuk és olvashatjuk majd a hazai és nemzetközi balliberális sajtóban, miszerint már megint az Orbán-kormány fenyeget vétóval. Nem elég, hogy nem járultunk hozzá az olajvezetékek elzárásához, még a globális adóztatást sem támogatjuk nyakunkban a háborúval. Így van ez, amikor egy ország vezetése szem előtt tartja a nemzete érdekeit.

Olyan adórendszer épült ki 2010 után, amely segíti a családokat, a foglalkoztatás bővülését, a keresetek emelkedését, a tőke beáramlását és a gazdaság növekedését.

Ennek értek be az elmúlt években az eredményei. Ezt kellene felmondani, ha úgy táncolnánk, ahogy azt a gazdagabb és fejlettebb országok akarják. Ha úgy lenne, akkor itt is nyolcszáz forint lenne egy liter benzin, és nem létezne a rezsicsökkentés sem. Most pedig az előnyünket is feladhatnánk az adóversenyben. Nem így lesz.