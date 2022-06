A Metoo-mozgalom visszásságai

– Ön volt Mr. Depp bántalmazója – mondta Camilla Vasquez, a színész ügyvédje, miután bizonyítékok sorát mutatta be a bíróságnak arról, Amber Heardnek jóformán minden állítása hazugság volt az őt ért sérelmekkel kapcsolatban. Azt hiszem, ez legalább annyira fontos mondat, mint 2017-ben az a bizonyos The New York Times-cikk. Vegyük észre, hogy az egész metoo-mozgalom mostanra éles fegyverré kovácsolódott, és már rég nem azt a funkciót tölti be, mint berobbanásakor! Arról nem is beszélve, hogy azok a befolyásos nők, akik hamisan vádolnak valakit bántalmazással, azoknak a hangját jelentéktelenítik el, akik valóban segítséget kérnek és arra tényleg rá is szorulnak. A szabadság hazájában és sajnos szerte a liberális világban azonban éppen ők ülnek a vádlottak padján. Teljesen abszurd.

A szerző újságíró

Borítókép: Amber Heard és Johnny Depp a tárgyalóteremben (Fotó: POOL/AFP/Steve Helber)