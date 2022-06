Még egy esélye van Amerikának

Ülök az Egyesült Államokban a televízió előtt, és a YouTube-on válogatok egyes otthoni műsorok között. Visszanézem Petrás Máriát, Keresztes Ildikót és Dancs Annamarit, ahogy Tria­nonról, a magyarságról, a hit erejéről, Erdélyről és Csángóföldről értekeznek. Csodálatos, ahogy magyarságukról és a hitről mesélnek, amely éltette őket és szüleiket. A minap a Címlap című műsor egyik korábbi adását néztem, melyben M. Dobos Marianne, Hampel Katalin, Timkó Eszter és Laborczy Szilvia szintén a hit, a család és a normalitás szentségéről, valamint a woke mozgalommal szembeni ellenállásról beszéltek lenyűgöző, kristálytiszta érvekkel. Ugyanezt tapasztalom, amikor Varga Judit, Ferencz Orsolya, Máthé Zsuzsa vagy ­Schmidt Mária lényeglátó ­mondatait hallom további műsorokban.

Ami összeköt a fentiekben felsorolt hölgyek gondolataival, az egyértelműen a hit és a kiútkeresés.

Ha amerikai tévécsatornákra próbálok kapcsolni, csak a Fox News egyes beszélgetős műsorait lehet vérnyomásugrás nélkül végignézni, de azokat is egyre ritkábban. Az ukrajnai háború kérdéskörében ugyanis a Fox News is háborús retorikát folytat, leszámítva talán Tucker Carlsont, Laura Ingrahamot, Tulsi Gabbardot és még egy pár józanabb műsorvezetőt. A háborús uszítás vezérszónoka az elnöknek nevezett balek, de alelnöke (Harris), külügyminisztere (Blinken) és hadügyminisztere (Austin) is már régen túltolták a biciklit háborús propagandájuk tekintetében.