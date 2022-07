A SARS–CoV–2 eredete nyomában

Még mindig nem világos, hogy az IC megvizsgálta-e ezeket az Egyesült Államok által támogatott és az Egyesült Államokban működő tevékenységeket, ám ha igen, akkor még egyetlen megállapítását sem tette elérhetővé az amerikai tudományos közösség számára, független és átlátható elemzés és értékelés céljából. Ha viszont az IC nem vizsgálta ezeket a tevékenységeket, akkor még messze vagyunk egy átfogó vizsgálattól. Az elvégzett kísérletek pontos természete, beleértve a terepen gyűjtött vírusok teljes körét, valamint a vírusok későbbi szekvenálását és manipulálását, továbbra is ismeretlen.

Bár a Nemzeti Egészségügyi Intézet (National Institutes of Health, NIH) és az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Intézete (U. S. Agency for International Development – USAID) határozottan ellenállt az Ökoegészségügyi Szövetség (EcoHealth Alliance – EHC), a Vuhani Víruskutató Intézet (Wuhan Institute of Virology – WiV) és az Észak-karolinai Egyetem (University of North Carolina – UNC) közös munkaprogramja részleteinek nyilvánosságra hozatalának, a kiszivárgott vagy az információszabadságról szóló törvény révén nyilvánosságra hozott kutatási javaslatok egyértelművé teszik, hogy az EHA–WIV–UNC-együttműködés nagyszámú, eddig nem dokumentált SARS-szerű vírus gyűjtésében és azok manipulálásában vett részt.

A laboratóriumi eredetre utalhat, hogy a vírus tüskeproteinjének kritikus részén nyolc aminosavból álló szekvencia azonos az emberi légutakat bélelő sejtekben találhatóval. Sachs és Harrison elképzelhetőnek tartják, hogy a tudósok munkájuk során szándékosan illesztették be ezt az aminosavszekvenciát egy denevér-koronavírusba. Az ilyen szekvenciák beépítése a SARS-szerű vírusokba egy 2018-as támogatási javaslat szerint az EHA–WIV–UNC-partnerség által javasolt munka sajátos célja volt.

Egy 2020. február 1-jén folytatott, e-mailben dokumentált telefonbeszélgetésben több kutató felvetette azt az aggodalmát, hogy a SARS–CoV–2 víruskutatás során jött létre. Ezek az e-mailek azt sugallják, hogy az NIH vezetése (ennek ellensúlyozásra) korai és aktív szerepet vállalt a „zoonózishipotézis” előmozdításában és a laboratóriumi hipotézis elutasításában. Az NIH ellenállt olyan fontos bizonyítékok nyilvánosságra hozatalának, mint például az EHA támogatási javaslatai és projektjelentései.

A mai napig nem volt független és átlátható tudományos vizsgálat az Egyesült Államokban folyt kutatásokkal kapcsolatos bizonyítékok összességére (laboratóriumi jegyzetek, vírusadatbázisok, elektronikus adathordozók, biológiai minták, vírusszekvenciák stb.) vonatkozóan, különös tekintettel a vuhani intézményekkel együttműködő projektekre.

Az amerikai intézményekben folyó virológiai kutatások független és átlátható tudományos vizsgálatának hiánya Harrison és Sachs szerint négy rendkívül kedvezőtlen következménnyel járt. Megrendült a közbizalom abban, hogy az amerikai tudományos intézmények képesek felelősségteljes módon irányítani az Egyesült Államok tudományos tevékenységét. A SARS–CoV–2 eredetének vizsgálata átpolitizálódott az Egyesült Államok kongresszusában, így a független és átlátható vizsgálat megkezdése akadályba ütközött és késett. Az amerikai kutatók nem tudták hatékonyan megosztani szakértelmüket. Végül ez a helyzet bizalmatlanságot szült az Egyesült Államok biológiai védelmi kutatási tevékenységeivel szemben.

Harrison és Sachs szerint sok létfontosságú információ még mindig Kínában található, azonban az amerikai székhelyű vizsgálatnak nem kell ezekre várnia – sokat lehet tanulni azoktól az amerikai intézményektől, amelyek széles körben részt vettek olyan kutatásokban, amelyek hozzájárulhattak a SARS–CoV–2 vírus megjelenéséhez vagy dokumentálhatták annak kialakulását. Csak egy független és átlátható, esetleg kétpárti kongresszusi vizsgálat fedi fel azokat az információkat, amelyek egy alapos tudományos vizsgálati és értékelési folyamathoz szükségesek.

