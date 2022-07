Az ukrán diplomácia nem üti meg az európai mértéket

Miután Ukrajna nemrég hivatalosan megkapta az uniós csatlakozáshoz szükséges tagjelölti státust, sokan úgy gondolták, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán elnök által gyors ütemben hazarendelt nagykövetek az ukrán diplomácia konszolidálódását vetítik előre. Azonban a Budapestet elhagyó Ljubov Nepop ukrán nagykövet asszony újbóli fenyegető kijelentéseiből arra lehet következtetni, hogy Ukrajnának nehezen megy a nyugati protokollhoz való felzárkózás.

Ami az európai közvéleményt illeti, talán sokak meglepődtek az Európai Tanács június végi gyors döntésén, miszerint egy jelenleg is zajló háborúban részt vevő, valamint gazdasági válságban levő Ukrajna – Moldova mellett – megkapta az uniós csatlakozás előszobájaként emlegetett úgynevezett tagjelölti státust. Ám a korai felocsúdást követően számos szakértő, valamint politikai kommentátor arra hívta fel a figyelmet, hogy e brüsszeli gesztus a nemzetközi diplomácia szempontjából akár gyümölcsöző is lehet, ugyanis nyugtatólag hathat Zelenszkij elnök karcos retorikájára, továbbá azokra az uniós tagállamokba kirendelt nagykövetekre is, akik az elnökükhöz hasonlóan sokszor megsértették a bevett protokollt.