Jogszerű fellépés a Margit hídon

Valahogy nem vágyik rá az ember, hogy megrázza az áram. Az most részletkérdés, hogy nem is az áram, hanem a feszültség üt meg, ez azonban nem jelen dolgozat témája. Nézzük általánosságban az elektromos sokkolókat! Nagyfeszültség, minimális áramerősség a jellemzőjük. A nagyfeszültség összerántja az izmokat, ezzel másodpercekre mozdulatlanná téve a célszemélyt, a minimális áramerősség azonban nem okoz maradandó károsodást.

Vessünk egy pillantást a Taser típusú elektromos sokkolóra; eddig még senki sem halt meg azért, mert sokkolóval megfékezték. Ezt a típust rendszeresítették a magyar rendőrségnél is, februártól pedig már használják. A Taser nem fegyver, hanem kényszerítőeszköz, mint például a rendőri bot (tonfa, gumibot), a gázspray, a bilincs, ideértve a műanyag kötözőzsineget, illetve a fémbilincset is. A legenyhébb kényszerítőeszköz a kézrátétel, azaz amikor fizikai erővel fékezik meg a célszemélyt, a legsúlyosabb pedig a lőfegyver használata.