A globalizáció folytatódik

Az ökológiai gazdaságtan egyik fő tétele, évtizedek óta, a helyi gazdálkodásra, önellátásra, a minél nagyobb autarkiára törekvés. A környezetet ez oly módon védi, hogy kiküszöböli, feleslegessé teszi a sok szállítást. De az elképzelés hátterében mindig ott volt az a gondolat is, hogy a világpolitikai, világgazdasági folyamatok kiszámíthatatlanok, és a nagyobb fokú gazdasági auto­nómia nagyobb biztonságot ad. (Jellemző módon egyes zöldközösségek még a helyi pénzt, a „szívességbankot” is kitalálták – és itt-ott működtették is –, ami függetlenítette őket az inflációtól.)

Mint ökológiai közgazdász, egy ilyen folyamatot nagyon üdvösnek tartanék. De való­ban erre halad ma a világ? A 2008–2011-es pénzügyi világválság a világgazdaságot időről időre megrengető, szinte szabálysze­rűen felbukkanó válságok sorába tartozik. A brexitet sem sorolnám a gazdasági függetlenedés és nemzeti izoláció sorába. Az Egyesült Királyság nem értett egyet az EU konföderációvá fejlődésével, és kilépett. Atlanti kapcsolatai és nemzetközösségi háttere, valamint a nemzetközi pénzügyekben játszott kulcsszerepe nem arra utalnak, hogy a növekvő nemzeti autonómia útjára lépett volna. A járvány természetszerűleg bezártsággal járt, de orvoslása újra kinyitja a nemzeti határokat. A klímavédelem éppenséggel nem nemzeti bezártságot, hanem igen nagyfokú nemzetközi együttműködést igényel. Az orosz–ukrán háború pedig – függetlenül a megítélésétől – és a hasonló kockázatok kivédése szintén a szorosabb nemzetközi együttműködés szükségét mutatja.

A Der Spiegel elemzőitől eltérően tehát nem látok olyan tendenciákat, amelyek az ökológiai szempontból egyébként rendkívül kívánatos gazdasági autonómiák felé ösztönöznének. Úgy gondolom, hogy a világgazdaság dezintegrálódására mutató jelek ideig­lenesek, és a globalizáció a jövőben folytatódni fog. Az információtechnológiának tulajdoníthatóan a világ globálissá vált; az emberek közötti kommunikáció a nemzethatárokat átlépve folyik, a kereslet kielégítésének színtere már az egész világ. A vállalati és üzleti tevékenységek sem korlátozódnak a nemzeti határok mögé. Egy-egy nagyvállalat üzleti stratégiáját a világpiac követelményeinek megfelelően alakítja ki. A helyi háborúk komoly töréseket okozhatnak, és ha abban egy politikai-nukleáris nagyhatalom érintett, mint most Oroszország, az a kereskedelmi és pénzügyi kapcsolatok alapvető átrendeződéséhez vezethet. De a globalizáció nem egy palackból kiszabadult rossz szellem, hanem a létrejött technológiáknak és kommunikációs, irányítási rendszereknek megfelelő, világméretű működési mód.

